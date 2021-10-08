Россия «горела» чехам, но вырвала победу! К решающему голу привела изящная трёхходовка

8 октября в чешском Пршибраме стартовала серия из трёх товарищеских матчей с участием юниорских сборных Чехии и России. Команды встречались в начале августа в рамках мемориального Кубка Глинки/Гретцки, и тогда российские хоккеисты оказались сильнее, одержав убедительную победу со счётом 7:3. С тех пор заявка нашей юниорки претерпела серьёзные изменения. На выезд в Чехию отправился в большей степени экспериментальный состав, а из победителей августовского турнира на лёд сегодня вышли только нападающие Глеб Трикозов и Даниил Давыдов, защитник Артём Барабоша, а также голкипер Сергей Мурашов, который двумя месяцами ранее находился на скамейке запасных.

Была в составе и небольшая неожиданность – номинальный защитник Александр Диль сыграл в нападении. «Сейчас в связи с пандемией списки на въезд подаются принимающей стороне сильно заранее, добавить новых игроков туда невозможно. У нас в последний момент не смогли поехать несколько нападающих — кто-то по здоровью, кто-то из-за проблем с визой.

Как определили, что сыграет Диль? В тренировочном процессе. Он умный парень, быстро схватывает. Техническая обученность на приличном уровне, к тому же он командный парень. Я спросил: «Готов ли ты?» он сказал: «Да, готов», — прокомментировал главный тренер юниорской сборной Владимир Филатов.

Но в матче на первый план вышли другие игроки. В дебюте встречи Трикозов заработал двухминутный штраф, но россияне без особых проблем выстояли в меньшинстве. Через несколько минут уже они получили право на розыгрыш лишнего и показали куда лучшую реализацию – после затяжного владения в зоне чехов шайба попала к Роману Кацерову, который поразил ворота Яна Шпунара – основного голкипера команды на Кубке Глинки/Гретцки – и открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Радовались подопечные Владимира Филатова недолго. Уже через три минуты Франтишек Форманек восстановил равенство, воспользовавшись ошибкой зазевавшегося Мурашова, который отвлёкся на другого соперника. В концовке периода чехи и вовсе вышли вперёд, реализовав большинство. Рикошет от конька защитника сборной России сыграл в пользу Эдуарда Шале. Шайба получилась шальной – здесь Мурашов ничем не смог бы помочь своей команде.

А вот следующий гол хозяев площадки был уже на его совести – россияне попытались быстро отыграться в начале второй двадцатиминутки, но в одной из ответных контратак позволили Мареку Соукупу беспрепятственно нанести бросок по воротам. Шайба, прошмыгнув под рукой голкипера, медленно пересекла ленточку, Россия «горела» 1:3. Мурашов тут же отправился на скамейку. Вместо него в воротах появился Глеб Саранчук, которому до конца встречи удалось оставить ворота в неприкосновенности.

Единственное, чем смогли ответить россияне во втором периоде, – ещё одним голом в большинстве. На этот раз Давыдову удалось подставить клюшку и совершить удачное подправление после броска Барабоши от синей линии.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Наши юниоры смотрелись активнее в конце второго — начале третьего периодов, но отыграться всё не получалось. Мешали и слишком частые удаления. Однако во время одного из них россиянам удалось спровоцировать соперника на ответный штраф. В формате «четыре на четыре» подопечные Владимира Филатова всё-таки смогли сравнять счёт. Кирилл Долженков не дал игроку чехов выйти из зоны, ловко отнял шайбу и сам же забросил её в ворота Шпунара.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

А за три с половиной минуты до конца основного времени он же установил окончательный счёт встречи, реализовав очередное большинство после изящной трёхходовки.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

4:3 – российские юниоры начали серию товарищеских матчей со сборной Чехии с волевой победы. Следующая игра – уже завтра.