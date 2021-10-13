Решающий гол Чандлера Стивенсона явно был забит не по правилам. Это было очевидно всем, кроме судей.

Первый матч «Сиэтла» в НХЛ омрачился скандалом. «Вегас» сыграл в футбол и победил

НХЛ вернулась после трёхмесячного отсутствия! Матч открытия нового регулярного сезона получился крайне результативным и закончился крайне неожиданным образом – «Питтсбург» с крупным счётом обыграл в гостях действующих обладателей Кубка Стэнли из «Тампы-Бэй».

Во втором матче, который прошёл ближе к тихоокеанскому побережью, сошлись два последних новичка лиги. «Вегас», проводящий уже пятый сезон, принимал дебютантов НХЛ из «Сиэтла». Строительство домашнего стадиона «кракенов» находится на завершающей стадии – уже 24 октября они сыграют при своих болельщиках с «Ванкувером», — а пока для подопечных Дэйва Хэкстола стартовала пятиматчевая выездная серия.

Накануне первого матча в НХЛ «Кракен» определились с первым в истории клуба капитаном – им стал опытнейший Марк Джиордано, который долгое время носил нашивку с литерой «С» в «Калгари». Альтернативными капитанами были назначены Джордан Эберле, Адам Ларрсон, Джейден Шварц и Янни Гурд. Последний не смог принять участия в сегодняшней игре из-за травмы верхней части тела. «Сиэтл» также мог не досчитаться из-за коронавируса Джареда Макканна, Йоонаса Донского, Маркуса Юханссона, Джейми Олексяка и Калле Йернкрока, однако дебютную встречу «кракенов» пропустил лишь Йернкрок.

Кадровые проблемы «Голден Найтс» были чуть побольше – матч открытия сезона пропустили четыре игрока основного состава, а самой большой потерей «рыцарей» является Алекс Так, который не сможет выйти на лёд как минимум до конца года. Это дало возможность дебютировать в НХЛ российскому нападающему Павлу Дорофееву.

За несколько минут до стартового вбрасывания на «Ти-Мобайл Арене» состоялась грандиозная предматчевая программа – появившийся на льду «рыцарь» продемонстрировал, что сегодня собирается сделать «Вегас» со своим соперником, «победив» гигантского виртуального кракена.

Хоккеисты хозяев быстро начали приводить план в действие – уже через три минуты Макс Пасиоретти открыл счёт в матче! «Голден Найтс» удался очень быстрый выход из обороны. Чандлер Стивенсон без проблем вошёл в зону «Сиэтла», отдал шайбу Марку Стоуну, а тот в касание направил её 67-му номеру «Вегаса». Пасиоретти не составило труда поразить ворота Филиппа Грубауэра – бросок нападающего прошёл на неудобной для голкипера высоте.

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Ещё через три минуты Вильям Карлссон подкараулил ошибку Винса Данна, перехватил шайбу и отдал её Джонатану Маршессо. Канадец красиво обыграл попытавшегося ему помешать Грубауэра и закатил снаряд в сетку. 2:0 – поистине «тёплый» приём для новичков лиги!

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«Кракены» приходили в себя до середины второго периода, но к тому моменту преимущество «Вегаса» уже составляло три шайбы – дублем отметился Пасиоретти. Игра проходила на очень больших скоростях, и практически каждая атака могла завершиться очередным голом. Свою удачу наконец-то поймали гости – через 10 секунд после неудачной попытки реализовать большинство Райан Донато всё-таки открыл счёт голам «Сиэтла» в НХЛ, оказавшись расторопнее Алека Мартинеса на добивании.

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Через 74 секунды отставание «Кракен» сократилось до минимума – Джейдену Шварцу, Джордану Эберле и Джареду Макканну удалось запутать оборону «Голден Найтс», и после наброса последнего на пятачок ворот Робина Ленера шайба от конька защитника «рыцарей» отскочила в ворота! Воодушевлённые гости понеслись восстанавливать равновесие, но до конца второй двадцатиминутки им этого сделать не удалось. Более того, «Кракен» едва не пропустили, но Грубауэра выручила штанга. А вот в третьем периоде «Сиэтл» сумел-таки сравнять счёт – Моргану Гики удалось перехватить шайбу в средней зоне, подъехать к воротам Ленера и нанести мощнейший кистевой бросок в верхний угол.

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Психологическое и игровое преимущество были на стороне гостей, которые явно были на кураже. Но этот кураж сыграл с ними злую шутку – уже через полминуты после ошибки защитника «Сиэтла» при передаче «Вегас» забил гол, который ещё долго будет обсуждаться в хоккейной среде. После паса Стоуна с правого фланга шайба, как сперва показалось, попала в конёк Стивенсону и от него залетела в ворота. Судьи решили просмотреть эпизод и после небольшого совещания всё-таки засчитали шайбу. Но на повторах отчётливо видно – нападающий «рыцарей» явно нанёс удар ногой по снаряду, прежде чем тот пересёк линию. А такие голы в хоккее засчитываться не должны.

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Отыграться подопечные Дэйва Хэкстолла уже не успели, даже несмотря на все старания и замену Грубауэра на шестого полевого в концовке матча. Дебют «Сиэтла» в НХЛ получился ярким, но омрачился скандалом – решающий гол «Вегаса» был из другого вида спорта. Нападающий «рыцарей» сыграл в футбол, что и позволило хозяевам одержать победу.