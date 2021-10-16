«Его бросок – просто конфетка!» Подколзин забил свой первый гол в НХЛ и кричал от радости

Несмотря на это, российский новичок просидел на скамейке почти весь оставшийся матч. В «Ванкувере» ему придётся набраться терпения.

Василий Подколзин направил свои устремления в НХЛ и сразу же смог закрепиться там. Ему потребовалось всего два матча, чтобы забросить первую шайбу в лучшей лиге мира. Неплохое начало для 20-летнего парня.

Подколзин первый матч за «Ванкувер» провёл в четвёртом звене и не отметился какими-то значимыми действиями. На второй матч с «Филадельфией» его перевели в ударное звено к Миллеру и Петтерссону, но с этими партнёрами он отыграл всего один период. «Ванкувер» начал ни шатко ни валко, «лётчики» доминировали на льду и повели после гола Джоэля Фараби.

Во втором периоде россиянин вдохнул искру в игру «Кэнакс», сравняв счёт. Получив шайбу на входе в зону, он проехался по правому краю, пальнул точно в девять и закричал от радости. Есть дебютная шайба!

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«Василий Подколзин изобрёл радость, и не пытайтесь нас переубедить», — пошутил в «Твиттере» Sportsnet, комментируя фотографию радостного россиянина.

Кстати, Подколзин стал третьим русским игроком «Ванкувера» после Владимира Крутова и Артёма Чубарова, которому потребовалось не больше двух матчей в НХЛ, чтобы забросить первый гол.

«Счастлив за Василия. Утром мы с ним валяли дурака, и я ему сказал, что у меня чувство, что сегодня он забьёт. Здорово, что он забил, это особенный момент. Такое не забывается. Ребята тоже счастливы за него. Все знают, как тяжело пробиться в эту лигу и как приятно забросить первую шайбу», — отметил главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин.

«Счастлив за него. Когда он забил, я сразу вспомнил свой первый гол и ту радость, как будто что-то внутри меня взорвалось. Василий много пашет, на тренировку он всегда идёт с улыбкой. Здорово иметь такого партнёра по команде», — заявил Элиас Петтерссон.

«Его бросок – просто конфетка. На тренировках мы постоянно его видим», — отметил Джей Ти Миллер.

Несмотря на отличное начало, игра для Подколзина фактически закончилась на его голе. После этого он провёл всего лишь две смены, а весь третий период и овертайм просидел в запасе. Его игровое время составило семь минут три секунды – это даже меньше, чем он получил в первой игре. «Ванкувер» победил, хоть и не без трудностей. «Косатки» вели 4:2 и могли заканчивать матч в основное время, но два гола «Филадельфии» за 65 секунд в концовке перевели игру в овертайм, а затем и в буллиты.

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Дальше проще не будет. Грин, очевидно, на первых порах не планирует предоставлять Подколзину большое игровое время. Ещё в тренировочном лагере он постоянно повторял, что Василию предстоит многому научиться и всё и сразу он не получит. Место в первом звене (пусть и ненадолго) для Василия нашлось только благодаря травме Брока Бёзера. Когда тот вернётся, пробиться в топ-6 (даже топ-9) будет ещё тяжелее. Большинство и меньшинство россиянину пока тоже не доверяют, так что Васе придётся запастить терпением и продолжать пахать. Надеемся, Грин в скором времени поймёт, что Василий способен приносить пользу и заслуживает доверия. Обозреватель The Athletic Томас Дранс тоже обратил внимание на отсутствие Подколзина на льду и написал: «Выглядит нерациональным, что Подколзин не играл последние 25 минут матча». Впрочем, в СКА ему поначалу тоже было непросто, но за пару лет он дорос до лидера, который тащил команду в плей-офф.