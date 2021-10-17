«Он нереальный, один из лучших в НХЛ». Бесподобная игра Шестёркина вдохновила «Рейнджерс»

Игорь был непробиваемой стеной, отразил 31 бросок из 32 и стал первой звездой матча с «Монреалем».

Алекси Лафреньер забросил первую шайбу в сезоне, да ещё и у себя на родине, в Канаде, где сыграл впервые после дебюта в НХЛ, и перетянул одеяло внимания на себя, но главной звездой матча «Рейнджерс» с «Канадиенс» был блестящий Игорь Шестёркин.

«Шестёркин нереальный, один из лучших в НХЛ»

Россиянин стал первой звездой матча, отразив 31 бросок из 32, а если бы не провал полевых в середине третьего периода, который привёл к голу Джонатана Друена, то мог бы оформить и свой первый «сухарь» в сезоне. Впрочем, и без этого бесподобная игра Игоря вдохновила «Рейнджерс» на победу.

Его лучшее спасение пришлось на концовку второго периода, когда счёт был 1:0 в пользу «Рейнджерс». Перро сделал пас на Седрика Пакетта перед воротами, тот подставил клюшку. Шайба коварно изменила направление, но Шестёркин оказался готов и эффектно забрал снаряд в ловушку.

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Он вообще ловил всё и выглядел каменной непробиваемой стеной. «У «Монреаля» были очень хорошие смены, но он неизменно спасал. Он нереальный, один из лучших в НХЛ, нам очень повезло с ним», — заявил Лафренье.

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«Шестёркин держит нас в игре, делает важные сейвы, показывает себя на высоте. Его игра придаёт хладнокровия всей команде», — сказал Мика Зибанеджад. Главный тренер Жерар Галлан, в свою очередь, отметил не только игру Шестёркина в воротах, но и его выходы и взаимодействие с партнёрами: «У него отличное видение, он чувствует, когда можно выйти из ворот. Сегодня он здорово играл в шайбу. За матч было 10-12 моментов, когда Шестёркин забирал шайбу и отдавал длинные передачи нашим нападающим, это был один из ключевых моментов».

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«Пришлось наложить пару швов, но это того стоило». Первый гол Лафренье в Канаде

Вернёмся к голу Друена. «Монреаль» начинает атаку, четверо игроков «Рейнджерс» в обороне, ничего не предвещало беды. Но все вдруг расползлись, кто куда, и оставили центр зоны полностью открытым. Дворак объехал ворота и выложил на крюк Друену.

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«Монреаль» рано радовался, уже через 26 секунд Зибанеджад с Лафренье убежали в контратаку, которую канадец шикарно завершил броском в касание. Давид Савар пытался ему помешать, но только разбил лицо клюшкой. «Пришлось наложить пару швов, но это того стоило», — сказал Лафренье после игры.

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Руни поставил точку в матче, поразив пустые ворота, и «Рейнджерс» праздновали первую победу в сезоне. Единственное, она омрачилась травмой Каапо Какко, который не вышел на второй период. В последней своей смене он попал под силовой Александра Романова, в котором не было ничего криминального.

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Галлан заявил, что Какко должен вернуться в строй со дня на день, но ситуация для «Рейнджерс» всё равно не самая простая, ведь по сути у них нет лишних правых нападающих для первых двух звеньев. Павла Бучневича летом обменяли, посчитав, что он не вписывается в долгосрочные планы команды, а Виталия Кравцова сначала пытались отправить в АХЛ, а затем разрешили искать обмен. После травмы Какко инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Рейнджерс» не поставили крест на Кравцове и уже предложили ему вернуться. Посмотрим, что решит уроженец Владивостока, интерес в лиге к нему есть.

