«Он нереальный, один из лучших в НХЛ». Бесподобная игра Шестёркина вдохновила «Рейнджерс»

Алекси Лафреньер забросил первую шайбу в сезоне, да ещё и у себя на родине, в Канаде, где сыграл впервые после дебюта в НХЛ, и перетянул одеяло внимания на себя, но главной звездой матча «Рейнджерс» с «Канадиенс» был блестящий Игорь Шестёркин.
«Шестёркин нереальный, один из лучших в НХЛ»
Россиянин стал первой звездой матча, отразив 31 бросок из 32, а если бы не провал полевых в середине третьего периода, который привёл к голу Джонатана Друена, то мог бы оформить и свой первый «сухарь» в сезоне. Впрочем, и без этого бесподобная игра Игоря вдохновила «Рейнджерс» на победу.
Его лучшее спасение пришлось на концовку второго периода, когда счёт был 1:0 в пользу «Рейнджерс». Перро сделал пас на Седрика Пакетта перед воротами, тот подставил клюшку. Шайба коварно изменила направление, но Шестёркин оказался готов и эффектно забрал снаряд в ловушку.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Он вообще ловил всё и выглядел каменной непробиваемой стеной. «У «Монреаля» были очень хорошие смены, но он неизменно спасал. Он нереальный, один из лучших в НХЛ, нам очень повезло с ним», — заявил Лафренье.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».
«Шестёркин держит нас в игре, делает важные сейвы, показывает себя на высоте. Его игра придаёт хладнокровия всей команде», — сказал Мика Зибанеджад. Главный тренер Жерар Галлан, в свою очередь, отметил не только игру Шестёркина в воротах, но и его выходы и взаимодействие с партнёрами: «У него отличное видение, он чувствует, когда можно выйти из ворот. Сегодня он здорово играл в шайбу. За матч было 10-12 моментов, когда Шестёркин забирал шайбу и отдавал длинные передачи нашим нападающим, это был один из ключевых моментов».
«Пришлось наложить пару швов, но это того стоило». Первый гол Лафренье в Канаде
Вернёмся к голу Друена. «Монреаль» начинает атаку, четверо игроков «Рейнджерс» в обороне, ничего не предвещало беды. Но все вдруг расползлись, кто куда, и оставили центр зоны полностью открытым. Дворак объехал ворота и выложил на крюк Друену.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
«Монреаль» рано радовался, уже через 26 секунд Зибанеджад с Лафренье убежали в контратаку, которую канадец шикарно завершил броском в касание. Давид Савар пытался ему помешать, но только разбил лицо клюшкой. «Пришлось наложить пару швов, но это того стоило», — сказал Лафренье после игры.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Руни поставил точку в матче, поразив пустые ворота, и «Рейнджерс» праздновали первую победу в сезоне. Единственное, она омрачилась травмой Каапо Какко, который не вышел на второй период. В последней своей смене он попал под силовой Александра Романова, в котором не было ничего криминального.
Галлан заявил, что Какко должен вернуться в строй со дня на день, но ситуация для «Рейнджерс» всё равно не самая простая, ведь по сути у них нет лишних правых нападающих для первых двух звеньев. Павла Бучневича летом обменяли, посчитав, что он не вписывается в долгосрочные планы команды, а Виталия Кравцова сначала пытались отправить в АХЛ, а затем разрешили искать обмен. После травмы Какко инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Рейнджерс» не поставили крест на Кравцове и уже предложили ему вернуться. Посмотрим, что решит уроженец Владивостока, интерес в лиге к нему есть.
- 17 октября 2021
-
08:43
-
08:35
-
08:21
-
08:08
-
07:54
-
07:32
-
07:25
-
07:20
-
07:05
-
07:00
-
06:49
-
06:46
-
06:38
-
06:26
-
06:18
-
06:05
-
06:00
-
05:57
-
05:49
-
05:35
-
05:27
-
05:00
-
04:56
-
04:47
-
04:22
-
03:53
-
03:47
-
02:45
-
00:01
- 16 октября 2021
-
23:44
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:38