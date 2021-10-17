Фридман: «Рейнджерс» предложили Кравцову вернуться в «Хартфорд» и пробиваться в основу

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман поделился новыми подробностями относительно ситуации между российским нападающим Виталием Кравцовым и «Нью-Йорк Рейнджерс».
«На этой неделе Виталию Кравцову дали разрешение искать варианты обмена. Насколько я понимаю, сейчас «Рейнджерс» предложили ему вернуться в «Хартфорд» и пробиваться назад в основу. На данный момент Кравцов не дал согласия, и не знаю, даст ли вообще, но предложение вернуться ему сделали. Тем временем травму получил Каапо Какко», — сказал Фридман в эфире Sportsnet.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» разрешили Кравцову вести переговоры с другими клубами НХЛ из-за отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ, а всего провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.
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