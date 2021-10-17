«Салават» — страшный сон лучшего клуба КХЛ! Реванш за позор «Магнитке» не удался

Магнитогорский «Металлург» пока что проводит шикарный регулярный чемпионат. 14-матчевая победная серия, которая длится с начала сентября, позволила подопечным Ильи Воробьёва надолго обосноваться на верхней строчке не только в Восточной конференции, но и в общей таблице КХЛ. «Сталевары» демонстрируют отличную статистику: 67 заброшенных шайб и всего 30 пропущенных за 17 игр – абсолютно лучшие показатели среди всех клубов лиги. Положение «Металлурга» было бы и вовсе идеальным, если бы 7 сентября команда не потерпела сокрушительное поражение на домашней площадке во встрече с «Салаватом Юлаевым», который постепенно шёл к лучшему старту в своей истории. Тогда южноуральцы позволили уфимцам отличиться семь раз, в то время как сами ответили всего двумя голами.

Вскоре после той встречи первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил: «С «Салаватом» немножко не получилось у всей команды. Не надо смеяться (обращается к журналисту. – Прим. «Чемпионата»), это был последний позор в этом сезоне». Его слова пока очень близки к правде – текущие результаты команды не могут не радовать ни его, ни болельщиков магнитогорцев.



Но спустя чуть больше чем месяц в Челябинскую область вновь приехали хоккеисты из столицы Башкортостана. Однако если тогда «Салават» шёл на победной серии, которой было суждено продлиться до семи матчей, то на этот раз подопечные Томи Лямся прибыли в Магнитогорск после трёх поражений подряд – во встречах со СКА (0:5), «Ак Барсом» (2:3) и «Автомобилистом» (3:4). Сам финн оправдывал неудачные результаты тяжёлым календарём: «У нас плотный график, накопились травмы, хоккеисты не до конца успевают восстанавливаться. Нам нужно найти выход из ситуации. Не будем забывать, что у команды было отличное начало сезона».

На первых минутах сегодняшнего матча казалось, что проблемы юлаевцев продолжатся. «Металлург» владел инициативой и даже получил возможность реализовать большинство благодаря ошибке соперников при смене состава, но воспользоваться сложившейся ситуацией у хозяев не получилось. И тогда за дело взялся «Салават». Сначала впервые с 1 октября заброшенной шайбой отметился Сергей Шмелёв. Уфимцы также получили право разыграть лишнего, и изящная трёхходовка в касание, в которой также поучаствовали Александр Кадейкин и Степан Санников, завершилась не самым удачным броском в исполнении 93-го номера. Не без везения – шайба проскользнула под щитком Василия Кошечкина – уфимцы открыли счёт.

Спустя три минуты гости отличились ещё дважды. Сперва в результате быстрой контратаки результативный выход «один в ноль» удался Петру Хохрякову, а ещё через 31 секунду ошибкой магнитогорцев в обороне воспользовался Маркус Гранлунд, который быстро нашёл оставшегося в одиночестве на пятачке Филипа Ларсена.

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«Металлург» был близок к тому, чтобы вернуться в игру благодаря дублю Линуса Хультстрёма. Первую шайбу он забросил через минуту после третьего гола «Салавата», вторую – спустя две минуты после перерыва. Но башкиры были настроены решительно. Мало того, что до конца периода они больше не позволили забить «сталеварам», так ещё и вернули прежнее преимущество в счёте. Правда, какое-то время Василий Кошечкин держался под обстрелом со стороны уфимцев и даже совершил один умопомрачительный сейв.

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Но и он не смог выручать постоянно. Голы Александра Кадейкина и Теэму Хартикайнена восстановили отрыв уфимцев в три шайбы. В третьем периоде магнитогорцы должны были бросить все силы, чтобы отыграться, но этого не произошло – всего четыре броска в створ, ни один из которых не прошёл мимо Александра Шарыченкова. Счёт 5:2 в пользу гостей, установившийся по окончании второй двадцатиминутки, больше так и не изменился.

Если вернуться словам Ласькова, то пока всё идёт по его плану – повторного позора не случилось. Но и реванш за первый случай взять не удалось. Уфимцы прервали 14-матчевую победную серию «Металлурга», которая началась как раз после их первой очной встречи, во второй раз за сезон обыграв «сталеваров» на их же площадке. «Магнитка» потерпела второе поражение в сезоне, но пока её ахиллесову пяту нашёл только «Салават Юлаев». Башкиры – страшный сон для «Металлурга», который всё никак не может найти оружие против уфимской команды.