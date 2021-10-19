Поклонники «Флэймз» как один ополчились против российского защитника. За что?

«Немедленно убрать из состава». Почему Задорова так не любят в Канаде?

Пока Александр Овечкин штампует голы за «Вашингтон», Кирилл Капризов раздаёт роскошные голевые передачи в «Миннесоте», а Игорь Шестёркин творит чудеса в воротах «Рейнджерс», для ещё одного россиянина – защитника Никиты Задорова – начало нового сезона НХЛ получается неудачным. 26-летний защитник, который в прошедшее межсезонье перешёл уже в третью за три года команду, уже после первых матчей в составе «Калгари» умудрился стать одним из главных объектов недовольства со стороны болельщиков «Флэймз».

Никита остаётся верен своему игровому стилю, который стал его визитной карточкой ещё во времена выступления на молодёжном уровне. Задоров старается проводить большое количество силовых приёмов (что в «Калгари» у него пока получается хуже обычного – всего четыре за два матча) и блокировать броски по воротам. Задиристое поведение и желание побиться на льду у него тоже никуда не делись – вот так, например, россиянин преследовал нападающего «Эдмонтона» Зака Кассиана, вступившись за товарища по команде, против которого форвард «нефтяников» применил жёсткий силовой приём.

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Но поклонников «огоньков» это не впечатляет. Куда большие эмоции, которые при этом имеют негативную окраску, вызывают его медлительность на льду, плохое катание и необдуманность в действиях с шайбой. Действительно, Никита пока очень плохо распоряжается игровым снарядом, из-за чего у него накопилось уже шесть потерь – больше него в лиге имеет только Адам Фокс, который и на лёд выходит чаще, и в атаке задействован гораздо активнее. Грубых голевых ошибок в «активе» Задорова пока не было, но если он продолжит действовать так же, как в этом эпизоде игры с «Анахаймом», то рано или поздно за такую нерасторопность его точно накажут. Передачи не глядя в центр собственной зоны – тот приём, который Никите нужно убрать из своего арсенала.

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От такого трюка очень многие болельщики «Калгари» пришли в ярость, и вскоре «Твиттер» наполнился гневными комментариями в адрес российского защитника.

«Боже мой, Задоров – отстой! Почему он вообще в составе?»

«Задоров? У меня нет слов. Будет очень больно наблюдать за его игрой на протяжении всего сезона. Кажется, что он всё делает медленно».

«Задоров настолько ужасен в хоккее, его нужно убрать из состава немедленно».

«Ужасающая игра от Задорова. Вау. Отвратительные постоянные потери шайбы. И он всё ещё регулярно выходит на лёд. Он настолько плох, что заставляет даже Кристофера Танева (играет в паре с Никитой. – Прим. «Чемпионата») выглядеть плохо. Команда хочет выигрывать? Пусть тренер докажет это, усадив Задорова в запас».

«Как много шансов найти ещё один идиотский способ потерять шайбу даст Дэррил Саттер Задорову? Он не делает ничего, кроме как теряет шайбу. Его нельзя допускать даже в ложу для просмотра матча».

«Абсолютно ужасный игрок, который не должен быть «огоньком».

Недовольные поклонники «Флэймз» уверены, что вместо Никиты в составе должен быть швед Оливер Чюлингтон, который не попал в заявку на матч с «Анахаймом», и даже говорят об ангажированности Саттера.

«Он боится поставить Чюлингтона, потому что в прошлой игре тот ошибся в обороне, верно? Тогда что в составе делает Задоров? По крайней мере, Чюлингтон умеет кататься на коньках. Посадите №16 на лавку и выпустите Чюлингтона. Но этого не произойдёт, потому что Задоров больше подходит под «тип Саттера», так что кого волнует, что он ужасен».

«Задоров был ужасен во всех играх «Калгари», когда он появлялся, включая предсезонные матчи. Не могу поверить, что Чюлингтон сидит в запасе вместо этого парня».

«Обмен Задорова не выглядел плохо на бумаге. «Калгари» получил игрока для топ-4, если молодёжь не будет готова. Проблема в том, что такой игрок, как Чюлингтон, который был нашим лучшим защитником в предсезонке, не был за это вознаграждён [игровым временем]».

«Меня это начинает раздражать. Что мы, болельщики, не видим такого, что видит Саттер? Чюлингтон что-то натворил за закрытыми дверьми? Почему ему не дают шанс? Стоит хотя бы попробовать».

Такое недовольство болельщиков Задоровым вызвано только плохой игровой формой россиянина. Уверен, если Никита исправит ситуацию и станет более надёжно играть в обороне, вся критика поклонников «Флэймз» утихнет, а гнев сменится на милость. Но для этого он должен очень усердно поработать.