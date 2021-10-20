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«Вашингтон» — «Колорадо» — 6:3, видео, голы Кузнецова, обзор матча чемпионата НХЛ

«Включил режим зверя». Кузнецов сотворил красоту, издевательски обманув Макара
Елена Кузнецова
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Настоящий Евгений, по которому все скучали, вернулся. И это прекрасная новость для всего хоккея.

Один из животрепещущих и запутанных вопросов последних лет – куда делся тот неподражаемый Евгений Кузнецов, которого мы все обожаем. Что ж, кажется, он вернулся. Пламенный, искромётный, завораживающий Кузя, который не видит перед собой преград и играет так, что глаз радуется.

«Кузнецов включил режим зверя»

Сегодня Александр Овечкин праздновал круглую и впечатляющую цифру – 1200 матчей в НХЛ, но главной звездой встречи был Кузя. С первой же смене он закружил на льду, словно не замечая соперников, что сразу навеяло воспоминания о том, как он играл в чемпионском сезоне.

Будто и не было всех разочарований прошлого года – опозданий на собрание, нарушения протоколов, игры без энергии и особого интереса. И этого парня «Вашингтон» думал обменять летом? Как хорошо, что не обменял, такой Кузнецов и самим нужен.

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Евгений открыл счёт с «Колорадо» в блистательной манере. Набрал скорость, получил передачу от Джона Карлсона (отметим – шикарную передачу), прорвался сквозь троих игроков «лавин», издевательски обыграл Кейла Макара и сотворил красоту. Такой гол хочется пересматривать и смаковать, а вишенкой на торте стала фирменная кузнецовская «птичка».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Кузнецов вернулся. Кто бы мог подумать, что он оставит в дураках Макара. Игра только началась, а Кузнецов уже включил режим зверя», — отметил обозреватель AP Стивен Уайно.

«За этой версией Кузнецова так классно наблюдать», — согласен журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Были в его игре и недочёты – «Колорадо» забросил свою первую шайбу в меньшинстве после ошибки Кузнецова. После игры россиянин признался, что чувствовал вину за этот эпизод, но отметил, что доверие партнёров и тренеров в случае ошибок помогает не терять уверенности: «Насколько уверенно я себя сейчас чувствую? Мне очень важно владеть шайбой. Если шайбы у меня нет, я стараюсь её заполучить. Уверенность всегда идёт от тренера и партнёров. У меня отличные отношения с тренерами и ребятами в команде, это всегда придаёт уверенности, ты всегда можешь быть креативным. Помните мою ошибку в большинстве? Никто мне за неё ничего не высказал, потому что в меня верят. Я это оценил. Чувствовал себя виноватым, но потом Дженсен забил, а потом я забил второй и подумал: «Ладно, я реабилитировался за свою ошибку». На этом строится доверие, так мы можем расти индивидуально и играть лучше. Мы знаем, когда допускаем ошибки, и самое худшее в них – возвращаться на скамейку, хочется провалиться сквозь землю. Но мне никто ничего не сказал, это было важно».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2021, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Кузнецов (Карлсон) – 06:15' (5x5)   1:1 Комфер – 13:46' (4x5)   2:1 Дженсен (Орлов, Уилсон) – 16:53' (5x5)   2:2 Хельм (О'Коннор, Байрэм) – 23:12' (5x5)   3:2 Манта (Эллер) – 34:47' (5x5)   4:2 Кузнецов (Уилсон, Орлов) – 36:41' (5x5)   5:2 Дауд (Дженсен, Хагелин) – 40:39' (5x5)   5:3 Рантанен (Маккиннон, Комфер) – 56:54' (6x4)   6:3 Овечкин (Уилсон, Кузнецов) – 57:39' (en)

Если не считать этой ошибки, звено Евгения успешно противостояло ведущей тройке «Колорадо» — Рантанен и Маккиннон заработали «-5», Бураковски – «-4», а единственный гол они соорудили в большинстве. Сам Кузнецов реабилитировался во втором периоде, положив ещё одну шайбу роскошным кистевым в дальнюю девятку. Да и вообще, Евгений был нацелен на ворота, нанёс семь бросков и в концовке мог оформлять хет-трик, но не сложилось.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Евгений был признан лучшим игроком матча, а в раздевалке получил из рук Овечкина топор – переходящий приз «Вашингтона» лучшему нападающему. «Этот парень пахал всё лето», — сказал Овечкин, оценив старания Кузнецова.

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«Прошло всего три матча. Конечно, я доволен нашей игрой, доволен тем, как сам играю, но самое главное – два очка. Неважно, сколько очков я наберу, если мы не попадём в плей-офф и не выступим там хорошо, всё равно будет плохой сезон. Очень важно, чтобы команда играла хорошо. Мы действуем дисциплинированно, это сильно помогает. Я говорю не только об удалениях, но и об игровой дисциплине и том, что мы придерживаемся плана на матч.

Хотел ли я сделать хет-трик в большинстве в концовке? Нет, я надеялся сделать передачу. Я же не снайпер. Да, было пару передач на меня, но я совсем не переживаю, что не сделал хет-трик. Я всегда говорил: «Забиваешь один гол в четырёх играх, и за сезон наберётся 20». Сейчас, получается, я уже выполнил план на 10 матчей. Если бы сделал хет-трик, было бы на 12 матчей.

Здорово, что болельщики вернулись на трибуны. Наконец-то я могу играть на глазах у дочери и жены. Родители могут смотреть хоккей вживую. Это столько значит для нас. Это жизнь. Прошлый год был отстой для нас», — сказал Кузнецов.

Радует не только игра Кузнецова, но и то, с какой рассудительностью и взвешенностью он говорит. Как обычно, он не переставал шутить, но есть что-то в его поведении и словах, что действительно вселяет уверенность, что Кузя вернулся не на один-два матча, а по-настоящему и надолго. И это прекрасная новость для всего хоккея, который с мотивированным Кузнецовым становится только лучше.

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