Тарасенко вернулся! Забил победный гол и сразу полетел бить бывшего одноклубника

Прошедший игровой день в Национальной хоккейной лиге подарил зрителям всего два, но очень ярких матча. В первом из них «Филадельфии» хватило всего 25 бросков, чтобы забросить шесть шайб в ворота «Бостона». «Брюинз» в свою очередь за 40 попыток отличились только трижды, что позволило «лётчикам» одержать вторую победу подряд. Во втором, чуть позже стартовавшем в юго-западной части США, встретились «Вегас» и «Сент-Луис». Для «рыцарей» начало сезона получается достаточно тяжёлым – они с трудом обыграли новичков лиги из «Сиэтла» благодаря довольно спорному решающему голу Чандлера Стивенсона, а в следующей игре оказались биты «Лос-Анджелесом» со счётом 6:2.

Отчасти игровые проблемы «Голден Найтс» были связаны с кадровыми – помимо давно находящегося в лазарете Алекса Така, который не появится на льду до начала следующего года, первые матчи «Вегаса» пропускали важные игроки нижних звеньев – Уильям Каррье, Николя Руа и Маттиас Янмарк. Последний отсутствовал и сегодня, и к этому добавились сразу две серьёзные потери – из строя выбыли Макс Пасиоретти, который может пропустить ближайшие два месяца, и капитан команды Марк Стоун, чьё повреждение, по недавней информации, озвученной главным тренером «Вегаса» Питером Дебуром, не потребует хирургического вмешательства, а восстановление займёт меньше времени, чем предполагалось изначально.

«Сент-Луис», в основном составе которого наряду с «Вашингтоном» находится самая многочисленная российская диаспора – сразу четыре хоккеиста, — в сегодняшней встрече также не досчитался одного из лидеров. При этом речь идёт об одном из наших соотечественников – в матче с «Аризоной» Павел Бучневич сперва забросил дебютную шайбу за «блюзменов» в НХЛ, а затем схлопотал удаление до конца матча, ударив головой форварда «койотов» Лоусона Круза. По итогам этого инцидента Бучневич получил двухматчевую дисквалификацию, которая распространилась и на встречу с «рыцарями».

Но и без его помощи «Сент-Луис» смог одолеть соперника, хотя до начала второго периода находился в роли отыгрывающегося. Уже в середине первой двадцатиминутки «Вегасу» удалась быстрая контратака, которую со второй попытки завершил Вильям Карлссон.

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Но затем забивали только гости. Сперва дебютным голом в составе «Блюз» отличился Брэндон Саад. «Сент-Луис» закрутил оборону «Голден Найтс» и голкипера Робина Ленера, который не сумел вовремя среагировать на добивание американского нападающего. В то же время и шведу, и его визави Джордану Биннингтону пришлось изрядно потрудиться – к концу встречи вратари совершили 77 сейвов на двоих! Чаще в игру вступал канадский страж ворот – на его счету оказалось 42 спасения.

Но если для Биннигтона шайба, пропущенная в первом периоде, осталась единственной, то вот Ленер ещё один раз не сумел выручить команду. Хотя претензии к нему едва ли могут быть – неточный пас в исполнении игрока «Вегаса» в средней зоне спровоцировал контратаку «Сент-Луиса» «три в ноль», и «блюзмены» с лёгкостью реализовали предоставленную возможность. Автор гола, который оказался для гостей победным, Владимир Тарасенко, вместо товарищей по команде решил отпраздновать успех с… бывшим одноклубником Алексом Пьетранджело! Россиянин после гола тут же с кулаками полетел на защитника «рыцарей», но судьи довольно быстро разняли игроков.

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Сам Владимир после матча вот так прокомментировал этот эпизод: «Не собираюсь об этом говорить. Понятия не имею, что произошло. Это игра, у ребят всплывают эмоции. Это часть хоккея. Если он захочет об этом поговорить, то пожалуйста. Но это всего лишь часть игры».

«Вегас» едва не сравнял счёт уже в следующей атаке, но Биннингтон так и не позволил себя пробить. А вот «Сент-Луис» сподобился ещё на один гол – уже пустые ворота за минуту до конца матча поразил Иван Барбашёв, который установил окончательный счёт встречи и зафиксировал третью подряд победу «блюзменов».