Хоккей затмил бы провал нашего футбола в Европе? 5 причин для КХЛ войти в Лигу чемпионов

Хоккей континентальной Европы в России воспринимается странно. Спортивные издания не пишут о нём — нет смысла рассказывать о том, что интересно публике меньше чемпионата по метанию коровьих лепешек. Новости, которые попадают в Россию, часто больше комичны.

При этом после каждого поражения на Евротуре начинается плач о том, что КХЛ на самом деле не сильнейшая лига Европы. КХЛ — это как бы Европа, но и не Европа. Лига подписала свой отдельный договор с НХЛ о взаимоуважении контрактов, перенимает американские схемы с потолком зарплат и не принимает участия в европейских клубных турнирах. Такой турнир, правда, один — это хоккейная Лига чемпионов.

Россия в ней участия не принимает. Президент КХЛ Алексей Морозов говорил об этом в прошлом сентябре: «От России могут участвовать две-четыре команды, но из-за них будет ломаться весь чемпионат. Ведь и сейчас есть паузы на Евротуры, и под Лигу чемпионов нужно останавливаться, будет меньше игр в сезоне».

Опасения по поводу календаря понятны — но на самом деле плюсы возвращения России в Лигу чемпионов очевидны, и мы покажем их ниже.

Это поможет повысить популярность хоккея

У КХЛ большие проблемы с популярностью. Даже вице-президент КХЛ по маркетингу Сергей Доброхвалов говорит о том, что пора разрабатывать отдельную стратегию по работе с поколением Z. Игроков обязали завести «инстаграмы» — а ведь даже у главной звезды лиги Вадима Шипачёва там меньше подписчиков, чем у какой-нибудь инди-группы.

Ещё в 2015-м Юрий Дудь, сравнивая КХЛ и РФПЛ, назвал хоккейную лигу «звездолётом». Даже та Премьер-лига с Халком и Вальбуэна казалась отсталой на фоне КХЛ. Но буквально за несколько лет футбольные клубы мощно прибавили в пиаре и соцсетях, а хоккей потерял позиции. Кажется, в этом виноват период абсолютного доминирования СКА и ЦСКА. Во что превращается лига одной команды, можно увидеть на примере Единой лиги ВТБ, за права на которую «Матч ТВ» даже не хотел платить.

Но есть в нашем хоккее (и в спорте в целом) вещь, которая никогда не теряет в просмотрах. Заметили, что МЧМ за десять лет проделал путь от турнира для гиков до места для всех матчей сборной в эфире Первого? Частично это импульс Баффало, но тема «наши против не наших» будет жить вечно.

Максимально кратко это описал Роман Ротенберг: «Есть профи, которые глубоко разбираются в хоккее. А есть обыватели, которые видят по телевизору, что наши побеждают. Те же свитера, хорошая организация, красивая картинка. Обычные люди радуются не меньше, чем когда сборная выигрывает на чемпионате мира». Тогда матч сборной на Универсиаде-2017, где за Россию обычно играют вэхаэловцы, собрал на уровне топ-игры регулярки «Металлург» — СКА.

Почему бы не эксплуатировать это и в клубном хоккее? Его особенность в России в том, что почти вся фан-база команды сосредоточена в городах, где и играют клубы. Нет ситуаций, как в футболе, когда в провинцию приезжает «Спартак» или «Зенит» и половина арены топит за именитых гостей. С одной стороны, это позволило сохранить клубные бренды на местном уровне. С другой — сложно представить, откуда будет браться постоянная хоккейная аудитория в городах без больших клубов.

При этом, например, последняя реинкарнация ЛЧ с участием российских клубов (сезон-2008/2009) показала, что этот турнир наших фанатов интересует даже больше европейцев. Например, «Металлург» в игре с «Кярпятом» собрал полную арену, а уже через два дня на игру с «Витязем» пришли лишь две с половиной тысячи зрителей. Полуфинал «Магнитки» и «СЮ» в городах вызвал ажиотаж уровня финала Кубка — и в это же время евроклубы собирали полупустые арены.

Полуфинал ЛЧ-2009 «Металлург» — «Салават» Фото: Vladimir Bezzubov/Getty Images

Еврокубки банально смогут попасть в эфир федерального «Матч ТВ», куда в последнее время регулярка КХЛ заезжает только в те случаи, когда показывать больше нечего, а какие-то недели проходят с нулем хоккея.

Ещё одна возможность привлечения нехоккейной аудитории

Очень сложно найти детей, у которых хоккей сразу же становится любимым видом спорта — если они только сами им не занимаются. Большинство начинает с футбола, а хоккей идёт рядом или чуть отстаёт. Для кого-то первым турниром в жизни становился чемпионат мира.



Сложно раскрутить регулярку для людей, которые не следят за игрой плотно — матчей очень много, но при этом они практически ничего не решают, кроме распределения позиций для настоящих матчей весной. Соответственно, надо искать яркие события.



Лига чемпионов десятилетней давности была сделана хорошо — мало матчей на групповом этапе, которые зато много значили (было четыре группы по три команды), хорошая картинка, чистый лёд и формы, что было важно для времён, когда качество трансляций в России было совсем грустным.



А ведь тогда клубы из России ещё были представлены в линейке игр NHL. Для кого-то сам факт того, что их «Ак Барс» или «Металлург» играют против команд, которыми потом можно сыграть в симулятор, был изумителен. Пожалуй, многие таким образом ещё сильнее подсаживались на хоккей.



Лига чемпионов-2008/2009 стала поворотным турниром для некоторых болельщиков. КХЛ им казалась банальной вещью в себе, а вот игры со шведами, финнами, чехами ждали очень сильно. И чаще всего это были дети или подростки — те самые, ради возвращения которых КХЛ пишет стратегии и планы.

«Металлург» в ЛЧ-2009 Фото: Andrey Serebryakov/Getty Images

Если кратко, то регулярный чемпионат просто потерял (да и вряд ли имел) ощущение особенности, которое было у еврокубков. Новая аудитория пойдёт на громкие события — громкость порой определяется именно первым пунктом.

Замена европейскому расширению КХЛ

От планов по нескольким европейским дивизионам и 64 командам в КХЛ мы пришли к тому, что создание клуба в Дубае сейчас обсуждается серьёзно, а не на уровне ИА «Панорама». Последний раз о планах хоккейной страны мы слышали в 2016-м, когда появился загадочный «Краунс» — шведский новодел, который собирался играть в Эстонии, но при этом даже не мог сделать нормальный фон для пресс-конференции.

Всё просто — европейцам это не надо. Та же шведская федерация просто блокировала бы такое вступление, да и сами клубы не пошли бы. Причина одна — по действующему телеконтракту каждый клуб SHL получит $ 5-6 млн в год. Через три года эта сумма вырастет до $ 7 млн. А в КХЛ даже «Йокерит» с отдельным контрактом на продажу прав получает примерно раз в восемь меньше — при этом тратит намного больше на транспортные расходы, чем евроклуб.

Помимо этого, шведы имеют гешефт с трансферного соглашения с НХЛ — суммы там небольшие, но зато хоккеепровод «Шведский поток-2» увеличивает мощность с каждым годом, поэтому получается недурно. В результате SHL за счёт финансов — лучшая лига континентальной Европы, клубы которой и доминируют в ЛЧ.

Чтобы быть конкурентноспособным в КХЛ, надо много тратить. Со следующего сезона пол зарплат составит 375 млн рублей. Для сравнения — в швейцарской Национальной лиге, которая неплохо зарабатывает на билетах и телеправах, потолок зарплат планируется на уровне в 530 млн. Европейские клубы логично задаются вопросом: а стоит ли кратно увеличивать расходы ради того, чтобы стать аутсайдером в КХЛ? И даже если это сделать, то кто даст деньги? «Газпром» не резиновый.

Помимо этого, европейские клубы после вступления в КХЛ деградировали. И у «Медвечшака», и у «Слована» лучшими в лиге были первые сезоны. Посещаемость евроклубов тихо ползла вниз вместе с результатами, матчи в амфитеатре Пулы на уровне КХЛ не состоялись, а рекламы дочек «Газпрома» на форме становилось больше.

Интегрировать хоккейную Европу в Россию не получилось — значит, надо искать другие пути сотрудничества.

Возможность сыграть против другого стиля

КХЛ как-то резко ушла от того, чтобы привлекать топовых европейских тренеров. Последним таким в лиге был Эркка Вестерлунд три года назад — и, кажется, у него не получилось не из-за того, что он плохо разбирается в хоккее, а потому что к русским игрокам нужен не профессорский подход.

Эркка Вестерлунд Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Место тренера в КХЛ при этом вообще загадочно — это показывают и традиционные раннесезонные отставки, и назначение Фёдорова без какого-либо опыта деятельности, и формирование штаба на Олимпиаду. Процесс назначения непрозрачен, мало кто проходит кадровый лифт, подобный Европе или НХЛ (работа в с молодёжью или в низших лигах — работа помощником в элитной лиге — работа главным).

В своё время мы это видели ещё в Ванкувере — но за десять лет картина не изменилась: Россия делегирует на международные турниры устаревший стиль. Антон Слепышев, как известно, после вылета от Канады сказал что-то в духе «да какие комбинации в овертайме 3х3» — и это уже показатель большой-большой проблемы в понимании современного стиля.

Нельзя сказать, что хоккей в Европе обязательно лучше — просто он другой. Недавно Алексей Житник рассказывал: «Недавно «Донбасс» проводил матчи Лиги чемпионов с клубами из Австрии, Франции, Дании. Могу сказать, что эти команды играли в североамериканский хоккей, в давление. Честно говоря, меня это удивило, но это факт: Лига чемпионов по стилю ближе к НХЛ, чем регулярный чемпионат КХЛ».

Эпизод из игры “Биль” — “Фрелунда” Фото: Basile Barbey/Getty Images

То, что русские тренеры варятся в собственном соку, было видно ещё года три назад, когда Боб Хартли в первый же сезон дошёл до финала и удивил всех агрессивным стилем. При этом то, что Хартли привёз в Россию, в НХЛ на момент его отставки из «Калгари» считалось уже хоккеем из прошлого.

Поэтому наши скамеечные боссы должны держать себя в тонусе — играть против людей со свежими идеями, которые выгрызали себе место в топ-лигах с самых низов, не имея бонуса звёздной карьеры. Лига чемпионов — хороший полигон для этого.

Чтобы компенсировать футбольные провалы

Ладно, это полусерьёзная причина. Но давайте серьёзно — в футбольных еврокубках наступил провал, который не объяснить никаким лимитом. С примерно таким же лимитом недавно наши клубы обыгрывали «Севилью» и «Реал», а теперь проигрывают «Ракуву», «Маккаби» и «Лудогорцу».

Клубы КХЛ не возьмут хоккейную Европу на испуг — но точно принесут намного больше положительных эмоций победами.