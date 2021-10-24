«Пас Панарина взорвал вратарю мозг». Хлебушек эффектно запустил камбэк «Рейнджерс»

В одном из двух матчей первого временного слота очередного игрового дня в НХЛ «Оттава» принимала «Рейнджерс». Перед началом сезона генменеджер «сенаторов» Пьер Дорион заявил, что перестройка в клубе закончена. Однако пока результаты команды не дают об этом понять – после четырёх стартовых встреч она болталась на дне Восточной конференции с двумя победами и двумя поражениями. Первое время «Сенаторз» приходилось справляться без своего лидера Брэди Ткачука, который до предыдущей недели не мог договориться с клубом о новом контракте. В матче с «Сан-Хосе» он впервые в этом чемпионате появился на льду и отметился голевой передачей, но от поражения «Оттаву» это не уберегло. Забегая вперёд, сегодня он ушёл со льда без очков – его единственным заметным действием стала драка с Джейкобом Трубой.

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«Рейнджерс» после смены вектора развития постепенно обретает новое лицо. Теперь это не та сумасбродная команда, которая играла в симпатичный атакующий хоккей. Дружина Жерара Галлана после неудачного выезда в Вашингтон куда надёжнее выглядела в обороне и к сегодняшней игре подходила с серией из трёх побед. Огромную роль в положительных результатах «синерубашечников» сыграл российский голкипер Игорь Шестёркин, но в матче с «Оттавой» Галлан дал ему отдохнуть – место в воротах с первых минут занял Александр Георгиев.

Его второе появление в сезоне началось очень неудачно – уже на 41-й секунде первый же бросок в исполнении игроков «Сенаторз» стал голевым. Хозяева отобрали шайбу в своей зоне, и Тим Штюцле убежал в стремительную контратаку и нашёл подключившегося Ника Пола, который вторым касанием отправил игровой снаряд в девятку.

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После пропущенного гола Георгиев быстро пришёл в себя и на протяжении всего оставшегося матча постоянно выручал одноклубников, позволявших соперникам частенько угрожать воротам россиянина. Он был надёжен практически всё время, но в начале третьего периода не лучшим образом сыграл после броска Джоша Норриса. Довольно-таки бесхитростный кистевой, после которого шайба полетела с маленькой скоростью и проскользнула под щитком у вратаря, поставил Александра в тупик. Но его ошибка в этом эпизоде была не единственной – прорыв Норриса начался с неточной передачи Артемия Панарина в зоне атаки.

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«Рейнджерс» долгое время было нечем ответить на голы «Оттавы» — гости редко создавали моменты у ворот Мэтта Мюррея. Все броски были нейтрализованы канадским голкипером – порой он совершал что-то из ряда фантастики. Но за пять с половиной минут до конца третьего периода нью-йоркцы начали стремительный камбэк. Первую шайбу они забросили в большинстве – в результате продолжительного розыгрыша снаряд оказался у Панарина, который эффектной передачей исправился за свою ошибку. «Пас Панарина взорвал Мюррею мозг», — прокомментировал эпизод один из фан-аккаунтов «рейнджеров». На пятачке активнее всех оказался Крис Крайдер, который сократил отставание в счёте.

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Говорят, что беда не приходит одна – и для «Оттавы» именно так и произошло. Забросив шайбу, Крайдер случайно ударил коленом в голову Мэтта Мюррея, для которого на этом матч закончился. Заменивший его Антон Форсберг не смог войти в игру – два броска из трёх по его воротам оказались голевыми. Точные броски Райана Линдгрена и Баркли Гудроу принесли подопечным Жерара Галлана победу – все три гола «Рейнджерс» уместились в промежуток 3 минут и 20 секунд.

Пусть и временно, но нью-йоркцы возглавили Восточную конференцию – теперь на их счету девять очков после шести матчей. «Рейнджеры» учатся проявлять характер, и это становится новой отличительной чертой клуба с Манхэттена, которому раньше так часто его не хватало.