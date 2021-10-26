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Видео красивой шайбы Овечкина «Оттаве», прошёл всю площадку и забил сломанной клюшкой

Гениальный гол Овечкина! Пробежал всю площадку и забил сломанной клюшкой
Елена Кузнецова
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Сработал на технику и сказал, что ему повезло.

«Этот вопрос остаётся открытым уже десять лет: «Как остановить этого парня?». И на него нет ответа, он продолжает забивать в лютом темпе. У него пять голов в пяти матчах. Если бы у кого-то был ответ на этот вопрос, этот человек был бы гением и его наняли бы во все клубы лиги», — говорил главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит до матча с «Вашингтоном».

Овечкин в бешеной форме! Оформил очередной дубль, у него уже 737 голов в карьере! Овечкин в бешеной форме! Оформил очередной дубль, у него уже 737 голов в карьере!

Смит побыл предсказателем – впрочем, когда речь заходит об Александре Великом, это не трудно. На этом этапе карьеры Овечкин практически в каждом матче либо устанавливает очередное достижение, либо приближается к рекорду. Ничего удивительного, Ови в огне, уничтожающем всё на своём пути. Он хитует, он бросает, он неистовствует, он летает, он забивает.

Вспомним ещё одни пророческие слова Смита: «В конечном итоге надо лишить его времени и пространства. Нельзя давать ему разыграться в большинстве, когда он может убойно бросить. Нельзя пропускать контратаки с численным преимуществом. Если давать ему такую халяву, матч нам не выиграть».

Халява – это хорошо. Овечкин прекрасно себя чувствует и под давлением, а уж когда он вырывается на оперативный простор, а перед ним к тому же – молодой неопытный вратарь, в чьём резюме значатся всего 10 матчей в НХЛ, кто в этом мире способен помешать Овечкину? Сегодня не помешало даже то, что в руках у него была сломанная клюшка.

Но халявой этот момент назвать нельзя, Овечкин сам его создал, отработав в обороне. В концовке второго периода невероятно зрелищного матча, при счёте 4:4 Ови сначала встал на пути броска Никиты Зайцева, а затем убежал через всю площадку, будто ему 18 лет, и сотворил гениальный гол, переиграв Филипа Густавссона.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Почему гениальный? Потому что клюшка у Овечкина была сломана, и он, понимая это, не стал даже пытаться бросать на силу или верхом, а положился на технику. «Моя клюшка была сломана. У меня не было возможности её заменить, так что мне повезло», — признался он.

Над Овечкиным возраст не властен. После 30 лет он уделывает всех легенд НХЛ Над Овечкиным возраст не властен. После 30 лет он уделывает всех легенд НХЛ

«Оттава» перед матчем очень не хотела стать свидетелем очередных рекордов Овечкина, но это было практически невозможно. Овечкин по-прежнему один из лучших в своём деле, и уже выбился в лидеры снайперской гонки сезона, а также установил несколько исторических достижений. Во-первых, Густафссон стал 149-м вратарём, который пострадал от рук капитана «Вашингтона». Во-вторых, сократил отставание от четвёртого снайпера в истории до четырёх шайб. И в-третьих, Ови в третьем периоде сделал дубль (и был близок к хет-трику) и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству гостевых матчей с не менее двумя голами.

Это пока не самый главный рекорд, но не всё сразу. И до него однажды доберётся. Такими темпами – скорее раньше, чем позже.

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