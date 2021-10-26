Гениальный гол Овечкина! Пробежал всю площадку и забил сломанной клюшкой

«Этот вопрос остаётся открытым уже десять лет: «Как остановить этого парня?». И на него нет ответа, он продолжает забивать в лютом темпе. У него пять голов в пяти матчах. Если бы у кого-то был ответ на этот вопрос, этот человек был бы гением и его наняли бы во все клубы лиги», — говорил главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит до матча с «Вашингтоном».

Смит побыл предсказателем – впрочем, когда речь заходит об Александре Великом, это не трудно. На этом этапе карьеры Овечкин практически в каждом матче либо устанавливает очередное достижение, либо приближается к рекорду. Ничего удивительного, Ови в огне, уничтожающем всё на своём пути. Он хитует, он бросает, он неистовствует, он летает, он забивает.

Вспомним ещё одни пророческие слова Смита: «В конечном итоге надо лишить его времени и пространства. Нельзя давать ему разыграться в большинстве, когда он может убойно бросить. Нельзя пропускать контратаки с численным преимуществом. Если давать ему такую халяву, матч нам не выиграть».

Халява – это хорошо. Овечкин прекрасно себя чувствует и под давлением, а уж когда он вырывается на оперативный простор, а перед ним к тому же – молодой неопытный вратарь, в чьём резюме значатся всего 10 матчей в НХЛ, кто в этом мире способен помешать Овечкину? Сегодня не помешало даже то, что в руках у него была сломанная клюшка.

Но халявой этот момент назвать нельзя, Овечкин сам его создал, отработав в обороне. В концовке второго периода невероятно зрелищного матча, при счёте 4:4 Ови сначала встал на пути броска Никиты Зайцева, а затем убежал через всю площадку, будто ему 18 лет, и сотворил гениальный гол, переиграв Филипа Густавссона.

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Почему гениальный? Потому что клюшка у Овечкина была сломана, и он, понимая это, не стал даже пытаться бросать на силу или верхом, а положился на технику. «Моя клюшка была сломана. У меня не было возможности её заменить, так что мне повезло», — признался он.

«Оттава» перед матчем очень не хотела стать свидетелем очередных рекордов Овечкина, но это было практически невозможно. Овечкин по-прежнему один из лучших в своём деле, и уже выбился в лидеры снайперской гонки сезона, а также установил несколько исторических достижений. Во-первых, Густафссон стал 149-м вратарём, который пострадал от рук капитана «Вашингтона». Во-вторых, сократил отставание от четвёртого снайпера в истории до четырёх шайб. И в-третьих, Ови в третьем периоде сделал дубль (и был близок к хет-трику) и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству гостевых матчей с не менее двумя голами.

Это пока не самый главный рекорд, но не всё сразу. И до него однажды доберётся. Такими темпами – скорее раньше, чем позже.