Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 1:5 – видео, голы, обзор матча НХЛ, сейвы Василевского

Монструозный сэйв Василевского! Потащил бросок в упор, почти лёжа на животе. Видео
Дмитрий Сторожев
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 1:5
Комментарии
Андрей выдал первый роскошный матч в новом сезоне и помог «Тампе» взять реванш у «Питтсбурга».

«Питтсбург» на старте сезона пока чередует победы с поражениями. В промежутки между убедительно выигранными матчами с «Тампой», «Чикаго» и «Торонто» вклинились два обидных результата – проигранная перестрелка с «Флоридой», где «пингвины» перебросали «пантер», но на ушах стоял Сергей Бобровский, совершивший 43 сейва, и дошедшая до серии послематчевых бросков встреча с «Далласом», в которой решающая попытка оказалась на счету Александра Радулова.

Старый добрый Бобровский! Сделал 43 сейва и начал победную атаку в овертайме Старый добрый Бобровский! Сделал 43 сейва и начал победную атаку в овертайме

В шестом матче регулярки «Пингвинз» вновь встретились с «молниями». Действующие чемпионы пока являются бледной тенью самих себя: всего две победы в шести матчах, да и те с «натяжкой» — в дополнительное время были обыграны «Вашингтон» и «Детройт». С тех пор – три поражения подряд, включая последнюю игру с «Баффало»! Не задаётся сезон и у российских легионеров «молний». Никита Кучеров выбыл на длительный срок, Михаил Сергачёв начинал сегодняшний матч с показателем полезности «-8», а Андрей Василевский совершал меньше 90% отражённых бросков. Обладатель «Конн Смайт Трофи» пропустил игру с «клинками», но перед ответной встречей с «пингвинами» вернулся в состав и помог «Лайтнинг» взять реванш за крупное поражение в первом матче чемпионата!

Россиянин отразил 11 бросков в створ в первом периоде, а в начале второго «молнии» вышли вперёд. Михаил Сергачёв разогнал атаку пасом из собственной зоны, Алекс Киллорн подправил шайбу по направлению к Брейдену Пойнту, и тот, подойдя к воротам Тристана Джерри, переложил её на неудобную руку и забросил в верхний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Затем в игру снова включился Василевский. Но если в первой трети ему не приходилось совершать серьёзных подвигов, то во второй он выручил свою команду по-настоящему. Сперва он продемонстрировал роскошные растяжку и реакцию после подправления от Джейка Гюнцеля:

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

А затем, уже при счёте 3:0, совершил поистине монструозный сейв! После безобидной передачи Пойнта, которая должна была пройти за воротами, шайба встретилась с лежащей сломанной клюшкой и изменила траекторию, выскочив прямо на пятак! Оказавшийся там Дэнтон Хайнен попытался воспользоваться таким «подарком», но Андрей оказался на высоте – потащил бросок в упор, почти лёжа на животе!

ВИДЕО

К тому моменту комфортное преимущество «Тампе» обеспечили голы Ондржея Палата и Райана Макдоны, забитые с интервалом в 10 секунд. В третьем периоде «Питтсбург» так и не нашёл в себе силы отыграться, но первый сухой матч Василевскому провести всё же не позволил. «Пингвины» сняли голкипера за четыре минуты до конца основного времени и пропустили после мощного броска в исполнении Михаила Сергачёва. Но уже меньше чем через минуту забили сами – необязательное удаление Алекса Барре-Буле реализовал Джейсон Цукер.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2021, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Киллорн, Сергачёв) – 20:31' (5x5)   0:2 Палат (Барре-Буле, Белльмар) – 31:18' (5x5)   0:3 Макдона (Стэмкос, Жозеф) – 31:28' (5x5)   0:4 Сергачёв – 56:55' (en)   1:4 Цукер (Гюнцель) – 57:43' (6x4)   1:5 Киллорн (Палат, Макдона) – 58:55' (en)

Однако последнее слово оказалось за «молниями» — Киллорн установил окончательный счёт матча, ещё раз поразив пустые ворота. Реванш «Тампы» за поражение в первом матче сезона удался – «Лайтнинг» нанесли «Питтсбургу» поражение с той же разницей на табло, которая была после их первой встречи в нынешней регулярке. Михаил Сергачёв закончил игру с «+3», а Андрей Василевский был признан второй звездой матча. Будем надеяться, что россияне постепенно возвращают былые кондиции.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021