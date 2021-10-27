Монструозный сэйв Василевского! Потащил бросок в упор, почти лёжа на животе. Видео

«Питтсбург» на старте сезона пока чередует победы с поражениями. В промежутки между убедительно выигранными матчами с «Тампой», «Чикаго» и «Торонто» вклинились два обидных результата – проигранная перестрелка с «Флоридой», где «пингвины» перебросали «пантер», но на ушах стоял Сергей Бобровский, совершивший 43 сейва, и дошедшая до серии послематчевых бросков встреча с «Далласом», в которой решающая попытка оказалась на счету Александра Радулова.

В шестом матче регулярки «Пингвинз» вновь встретились с «молниями». Действующие чемпионы пока являются бледной тенью самих себя: всего две победы в шести матчах, да и те с «натяжкой» — в дополнительное время были обыграны «Вашингтон» и «Детройт». С тех пор – три поражения подряд, включая последнюю игру с «Баффало»! Не задаётся сезон и у российских легионеров «молний». Никита Кучеров выбыл на длительный срок, Михаил Сергачёв начинал сегодняшний матч с показателем полезности «-8», а Андрей Василевский совершал меньше 90% отражённых бросков. Обладатель «Конн Смайт Трофи» пропустил игру с «клинками», но перед ответной встречей с «пингвинами» вернулся в состав и помог «Лайтнинг» взять реванш за крупное поражение в первом матче чемпионата!

Россиянин отразил 11 бросков в створ в первом периоде, а в начале второго «молнии» вышли вперёд. Михаил Сергачёв разогнал атаку пасом из собственной зоны, Алекс Киллорн подправил шайбу по направлению к Брейдену Пойнту, и тот, подойдя к воротам Тристана Джерри, переложил её на неудобную руку и забросил в верхний угол.

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Затем в игру снова включился Василевский. Но если в первой трети ему не приходилось совершать серьёзных подвигов, то во второй он выручил свою команду по-настоящему. Сперва он продемонстрировал роскошные растяжку и реакцию после подправления от Джейка Гюнцеля:

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А затем, уже при счёте 3:0, совершил поистине монструозный сейв! После безобидной передачи Пойнта, которая должна была пройти за воротами, шайба встретилась с лежащей сломанной клюшкой и изменила траекторию, выскочив прямо на пятак! Оказавшийся там Дэнтон Хайнен попытался воспользоваться таким «подарком», но Андрей оказался на высоте – потащил бросок в упор, почти лёжа на животе!



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К тому моменту комфортное преимущество «Тампе» обеспечили голы Ондржея Палата и Райана Макдоны, забитые с интервалом в 10 секунд. В третьем периоде «Питтсбург» так и не нашёл в себе силы отыграться, но первый сухой матч Василевскому провести всё же не позволил. «Пингвины» сняли голкипера за четыре минуты до конца основного времени и пропустили после мощного броска в исполнении Михаила Сергачёва. Но уже меньше чем через минуту забили сами – необязательное удаление Алекса Барре-Буле реализовал Джейсон Цукер.

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Однако последнее слово оказалось за «молниями» — Киллорн установил окончательный счёт матча, ещё раз поразив пустые ворота. Реванш «Тампы» за поражение в первом матче сезона удался – «Лайтнинг» нанесли «Питтсбургу» поражение с той же разницей на табло, которая была после их первой встречи в нынешней регулярке. Михаил Сергачёв закончил игру с «+3», а Андрей Василевский был признан второй звездой матча. Будем надеяться, что россияне постепенно возвращают былые кондиции.