Овечкин забивает, даже сидя на льду! Лучший снайпер сезона продолжает гонку за легендами

«Детройту» забил ещё и Кузнецов, но в этот раз голевые подвиги россиян не помогли «Вашингтону» выиграть.

После результативной победы в Оттаве «Вашингтон» вернулся на домашнюю площадку, где его ждал матч с «Детройтом». Из столицы Канады «Кэпиталз» помимо двух очков, привезли дубль Овечкина, приблизивший Александра к главной цели его оставшейся карьеры, а ещё хет-трик Оши. Словом, прибыли домой подопечные Питера Лавиолетта в отличном настроении. К тому же, Овечкину удалось избежать наказание за весьма спорный хит в матче с «Сенаторз».

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«Детройт» на старте сезона не столько грозен (конечно, нет), сколько небезнадёжен на фоне самого себя последних чемпионатов. «Красные крылья» и с «Тампой» могут зарубиться, отправив шесть шайб в ворота Василевского, и с «Чикаго» расправиться на выезде. Правда, 1:6 от «Монреаля» — это тоже про «Детройт».

Матч в столице США начался без особых сюрпризов. «Вашингтон» владел преимуществом весь первый период, но воплотил его в гол только за 55 секунд до сирены. Отличился, конечно, неудержимый на старте сезона Овечкин. Свой восьмой гол в регулярке и 738-й за карьеру в НХЛ капитан «Вашингтона» забил, сидя на льду на одном колене. Томас Грайсс, вратарь «Ред Уингз», честно сражался, но тщетно.

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На старте второго отрезка игры «Детройт» снова поплатился за удаление. Оши выиграл вбрасывание, Шири удобно подвинул шайбу Евгению Кузнецову, а тот в касание зарядил точно в домик Грайссу! Кажется, немецкий голкипер даже ничего сообразить не успел.

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Для Кузнецова этот гол стал уже пятым в сезоне. У Евгения 10 очков, он входит в топ-5 бомбардиров этой регулярки.

2:0, у «Вашингтона» всё было хорошо, однако вскоре у «столичных» начались проблемы. На 30-й минуте одну шайбу для «Детройта» отыграл Адам Энри, забивший с пятачка в окружении нескольких хоккеистов хозяев. Ассистентский балл в этом эпизоде заработал Владислав Наместников.

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А в начале третьего периода «Вашингтон» снова вчистую проиграл свой пятак, и Робби Фаббри сравнял счёт. 2:2, всё началось заново.



В середине игрового отрезка Овечкин снова мог стать героем для своей команды. Один из его бросков попал в штангу, но в этом же моменте Алекс заработал большинство для «Кэпиталз» (во второй раз за матч). Однако реализовать лишнего у «столичных» не получилось, во многом благодаря самоотверженности хоккеистов «Детройта»: например, один из выстрелов Овечкина на себя принял Митчелл Стивенс.



За три минуты до конца основного времени Ови сделал шикарную передачу на Тома Уилсона, но партнёр россиянина по звену не смог переиграть Грайсса. Счёт остался прежним, а вскоре матч перетёк в овертайм.



Где уже на второй минуте победу отпраздновал «Детройт». Лукас Рэймонд легко убежал от не успевшего смениться и потому уставшего Кузнецова, привёз шайбу в зону, оставил её Дилану Ларкину, который кистевым броском прошил Ванечека.

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3:2 — победа «Детройта». Овечкину же не удалось отпраздновать 738-й гол в карьере ещё и командным триумфом, но его гонка за легендами успешно продолжается.