Волшебная передача Капризова! Поймал шайбу в воздухе и отдал за спину на гол

Кирилл Капризов всё ещё не забивает, но какие он раздаёт передачи! В матче с «Кракеном» он набрал своё шестое очко в сезоне, выдав потрясающий пас на гол Райану Хартману.

Перед матчем «Миннесота» понесла потери – нападающие Матс Цуккарелло и Рем Питлик попали в ковид-протокол, сдав по два положительных теста. Они не смогут помочь команде как минимум 10 дней, и в этой связи были неизбежны изменения в звеньях. Вместо норвежца в первую тройку нападения к Капризову и Эрикссон Эку поставили Кевина Фиалу. Кроме этого, после утренней раскатки стало известно, что защитники Дмитрий Куликов и Алекс Голигоски не смогут сыграть из-за травм.

В начале первого периода Капризов не успел смениться и оказался на льду с другим звеном. Он поймал шайбу в воздухе за воротами, стянул на себя двух соперников и отдал волшебную передачу за спину на Хартмана, который в касание расстрелял Филиппа Грубауэра.

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«Феноменальный пас. Капризов не только отдал великолепную передачу на Хартмана, но и подпрыгнул, чтобы принять передачу Фолиньо», — отметил обозреватель The Athletic Майкл Руссо.

«Ладно, может, это и неплохо, что Капризов увлёкся передачами и раздаёт такие пасы. Боже мой», — согласна автор сайта НХЛ Джесси Пирс.

«Миннесота» неплохо начала игру и в следующей смене могла забивать вторую, однако Маркус Фолиньо переправил шайбу в ворота ногой. Судьи сразу отменили гол – движение коньком было очевидное.

Кто знает, как бы сложилась игра, если бы «дикари» повели 2:0, но этого не случилось, а вскоре «Сиэтл» начал прибирать игру к своим рукам и довольно быстро отыгрался – защитник Хейдн Флёри пальнул сквозь трафик с синей линии. Во втором периоде подавляющее преимущество хозяев было особенно заметно, в то время как «Миннесота» выступала в роли безликого статиста. «Кракен» наседал, обострял, и в итоге тот же Флёри оформил дубль, пробив Кэма Тальбо по-бобровски. Капризов снова был на льду, на пятачке, но никак не попытался помочь своему вратарю и помешать Флёри.

Россиянин мог исправиться одним махом за всё на последних секундах периода – отобрал шайбу в центре площадки и полетел на Грубауэра. Такие моменты Кирилл обычно щёлкает как семечки, но в этот раз получил клюшкой по рукам от догоняющего Винса Данна. Хотя моментище всё равно был убойный.

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Эксперимент со связкой Капризова и Фиалы закончился очень быстро, во второй половине матча россиянин стал выходить со Штурмом и Годро. «Нам не понравилась связка Капризова и Фиалы, мы разбили её в середине игры. Посчитали, что они не подходят друг другу. Мы хотим, чтобы они набирали очки, мы хотим этого от каждого в команде. Надеюсь, они не ставят свои личные цели выше командных. Мы добивались успеха как команда, даже когда некоторые игроки не забивали, потому что все старались играть правильно. Когда уходишь от этого, это сказывается на результате», — заявил главный тренер Дин Эвасон.

Сколько раз в этом сезоне они отыгрывались, но в не самом оптимальном составе не смогли справиться с не на шутку разыгравшимся «Сиэтлом». Хотя шансы были, особенно в большинстве, когда Эрикссон Эк мог сравнивать счёт на добивании, но попал в штангу. «Миннесота» потерпела первое гостевое поражение в сезоне, Капризов нанёс шесть бросков в створ и был так близок к своей первой шайбе в сезоне, но этого придётся подождать как минимум до следующего матча. В ночь на воскресенье «Миннесота» играет с «Колорадо».