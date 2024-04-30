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«Это отстой». Нападающий «Тампы» — об отменённых голах в игре с «Флоридой»

«Это отстой». Нападающий «Тампы» — об отменённых голах в игре с «Флоридой»
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Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли прокомментировал отменённые шайбы «молний» в пятой встрече первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:6).

«Очевидно, это отстой. Но наша работа — выходить на лёд и продолжать бороться и пытаться забить следующий гол. Когда вы думаете, что забили гол, а его отменяют, вы немного опускаете руки. Но это не имеет значения. Вы выходите на лёд и продолжаете играть», — приводит слова Чирелли ESPN.

Напомним, две шайбы «Лайтнинг» были отменены в связи с контактом игроков «молний» с вратарём «пантер» Сергеем Бобровским.

«Тампа» проиграла серию со счётом 1-4 и завершила выступления в нынешнем сезоне.

«Флорида» завершила регулярный чемпионат НХЛ на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 110 очками. «Тампа» расположилась на шестой строчке Востока, в активе команды 98 баллов.

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