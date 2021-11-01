«Он не человек». Видео ключевого сейва Шестёркина, который привёл в восторг «Рейнджерс»

Старт сезона для «Нью-Йорк Рейнджерс» проходит под знаком великолепной игры Игоря Шестёркина. Российский вратарь в нынешнем чемпионате — надёжнейшая опора для партнёров, и тот парень, который может делать разницу. Шестёркин отражает более 94% бросков, пропускает в среднем менее двух шайб за игру, лишь раз в этом сезоне «Рейнджерс» проиграли в основное время, когда в воротах находился Игорь. Прошлая же встреча «синерубашечников» с «Коламбусом» ознаменовалась первым для Шестёркина шат-аутом в сезоне, а его заслуги были признаны повсеместно: «Коламбус» не стал атаковать его ворота на последних секундах матча, отдавая дань уважения российскому голкиперу, а «Мэдисон Сквер Гарден» после игры в едином порыве скандировал его имя.

После такой шикарной игры Шестёркин занял место в воротах «Рейнджерс» в выездной встрече с «Сиэтлом». И снова Игорь выдал гениальный матч! «Засушить» «кракенов» ему не удалось, но он совершил 32 спасения и, вне всяких сомнений, стал главным творцом победы парней с Бродвея.

«Рейнджерс» удался быстрый гол — уже на 4-й минуте ворота Грубауэра поразил Крайдер, но затем «Сиэтл» завладел колоссальным преимуществом. «Кракены» обрушили на владения Шестёркина град бросков, при этом гости явно принялись играть вторым номером, полагаясь на своего голкипера. И тот не подводил. Крутился как белка в колесе, а вот один из самых крутых сейвов в исполнении россиянина. Как он здесь не позволил забить Джейдену Шварцу?

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Давление «Сиэтла» во втором периоде всё-таки принесло плоды: Эберле смог пробить Шестёркина каким-то невероятным броском неудобной руки.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Но Игорь не расклеился после такого, продолжил тащить своих партнёров к очкам в этом матче и сыграл важнейшую роль в том, что до развязки «Рейнджерс» в результате дожили при равном счёте.



Под конец основного времени «Сиэтл» ещё больше увеличил напор (в какой-то момент преимущество «кракенов» по броскам стало чуть ли не трёхкратным), и на 52-й минуте Брэндон Танев обязан был выводить хозяев вперёд. Но Шестёркин совершил очередное невероятное спасение в ближнем бою, а в ответной атаке Адам Фокс забил второй гол «Рейнджерс» с прекрасной передачи Артемия Панарина.



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Разумеется, удержать победу до финальной сирены «синерубашечникам» тоже помог Шестёркин. Игорь тащил всё, в том числе отразил сразу несколько бросков на последних минутах, когда «Сиэтл» вшестером навалился на его ворота. И третий, решающий гол от Баркли Гудроу тоже пришёл после сейвов Шестёркина. Официальный «твиттер» «Рейнджерс» сопроводил видео этой шайбы подписью: «Игорь Шестёркин не человек».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Рейнджерс».

3:1 — тяжелейшая победа «Рейнджерс», которой они полностью обязаны своему российскому вратарю. Забавно, что Игорь в этой встрече вообще был как бы полностью самостоятельной единицей: сам отражал броски и сам же зачищал пятачок.



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«Именно Игорь Шестёркин, а не Джейсон Вурхиз (главный злодей серии фильмов «Пятница, 13-е». — Прим. «Чемпионата») стал настоящим ужасом в маске на Хэллоуин для «Сиэтла», — так описал великолепную игру российского вратаря журналист The Athletic Райан Сент-Клерк.