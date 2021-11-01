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«Рейнджерс» обыграли «Сиэтл» 3:1, Шестёркин сделал потрясающий сейв перед голом «Рейнджерс», видео

«Он не человек». Видео ключевого сейва Шестёркина, который привёл в восторг «Рейнджерс»
Лев Лукин
«Рейнджерс» обыграли «Сиэтл» 3:1
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Очередной потрясающий матч от российского вратаря. Сделал 32 спасения и помог своей команде забить два гола.

Старт сезона для «Нью-Йорк Рейнджерс» проходит под знаком великолепной игры Игоря Шестёркина. Российский вратарь в нынешнем чемпионате — надёжнейшая опора для партнёров, и тот парень, который может делать разницу. Шестёркин отражает более 94% бросков, пропускает в среднем менее двух шайб за игру, лишь раз в этом сезоне «Рейнджерс» проиграли в основное время, когда в воротах находился Игорь. Прошлая же встреча «синерубашечников» с «Коламбусом» ознаменовалась первым для Шестёркина шат-аутом в сезоне, а его заслуги были признаны повсеместно: «Коламбус» не стал атаковать его ворота на последних секундах матча, отдавая дань уважения российскому голкиперу, а «Мэдисон Сквер Гарден» после игры в едином порыве скандировал его имя.

Вратарь остановил атаку партнёров, чтобы поприветствовать Шестёркина. Сильное видео из НХЛ Вратарь остановил атаку партнёров, чтобы поприветствовать Шестёркина. Сильное видео из НХЛ

После такой шикарной игры Шестёркин занял место в воротах «Рейнджерс» в выездной встрече с «Сиэтлом». И снова Игорь выдал гениальный матч! «Засушить» «кракенов» ему не удалось, но он совершил 32 спасения и, вне всяких сомнений, стал главным творцом победы парней с Бродвея.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Гудроу) – 03:38' (5x5)   1:1 Эберле (Шварц, Ларссон) – 33:46' (5x5)   1:2 Фокс (Панарин) – 52:10' (5x5)   1:3 Гудроу (Зибанеджад) – 58:21' (en)

«Рейнджерс» удался быстрый гол — уже на 4-й минуте ворота Грубауэра поразил Крайдер, но затем «Сиэтл» завладел колоссальным преимуществом. «Кракены» обрушили на владения Шестёркина град бросков, при этом гости явно принялись играть вторым номером, полагаясь на своего голкипера. И тот не подводил. Крутился как белка в колесе, а вот один из самых крутых сейвов в исполнении россиянина. Как он здесь не позволил забить Джейдену Шварцу?

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Давление «Сиэтла» во втором периоде всё-таки принесло плоды: Эберле смог пробить Шестёркина каким-то невероятным броском неудобной руки.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Но Игорь не расклеился после такого, продолжил тащить своих партнёров к очкам в этом матче и сыграл важнейшую роль в том, что до развязки «Рейнджерс» в результате дожили при равном счёте.

Под конец основного времени «Сиэтл» ещё больше увеличил напор (в какой-то момент преимущество «кракенов» по броскам стало чуть ли не трёхкратным), и на 52-й минуте Брэндон Танев обязан был выводить хозяев вперёд. Но Шестёркин совершил очередное невероятное спасение в ближнем бою, а в ответной атаке Адам Фокс забил второй гол «Рейнджерс» с прекрасной передачи Артемия Панарина.

ВИДЕО

Разумеется, удержать победу до финальной сирены «синерубашечникам» тоже помог Шестёркин. Игорь тащил всё, в том числе отразил сразу несколько бросков на последних минутах, когда «Сиэтл» вшестером навалился на его ворота. И третий, решающий гол от Баркли Гудроу тоже пришёл после сейвов Шестёркина. Официальный «твиттер» «Рейнджерс» сопроводил видео этой шайбы подписью: «Игорь Шестёркин не человек».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Рейнджерс».

3:1 — тяжелейшая победа «Рейнджерс», которой они полностью обязаны своему российскому вратарю. Забавно, что Игорь в этой встрече вообще был как бы полностью самостоятельной единицей: сам отражал броски и сам же зачищал пятачок.

ВИДЕО

«Именно Игорь Шестёркин, а не Джейсон Вурхиз (главный злодей серии фильмов «Пятница, 13-е». — Прим. «Чемпионата») стал настоящим ужасом в маске на Хэллоуин для «Сиэтла», — так описал великолепную игру российского вратаря журналист The Athletic Райан Сент-Клерк.

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