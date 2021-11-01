«Национальное достояние». 40-летний Зарипов гениально обманул сразу трёх соперников

В Казани снимают сериалы, выпускают мерч и делают всё, чтобы резонировать в медиаполе с хорошей стороны, но очевидно, что прямо сейчас у команды не всё гладко. В последнем матче в Челябинске «Ак Барс» пропустил две шайбы к третьей минуте, получил 0:5 и даже снова пробудил разговорчики о возможной отставке Дмитрия Квартальнова.

Есть слухи о проблемах в раздевалке «Ак Барса». Журналисты «Бизнес Онлайн» недавно сообщали, что после поражения от «Металлурга» Квартальнов и капитан команды Данис Зарипов говорили на повышенных тонах, кинув друг другу взаимные претензии.

Зарипов летом мог уйти на рынок свободных агентов. Сообщалось, что он просил у менеджмента чуть ли не 60 миллионов рублей, а клуб не хотел давать больше 15. В итоге, если верить инсайдам «СЭ», сошлись на 20. В результате капитан на 41-й год окончательно превратился в игрока ротации: сыграл лишь 9 матчей, за которые набрал лишь два очка — оба пришлись на игру с «Барысом».

В игре с родным «Трактором» Зарипов вышел на лёд впервые за пять игр. После матча капитан сказал: «Сегодня мне дали шанс проявить себя. Куда меня поставили играть тренеры, там и хотел проявить себя. Будем работать, хорошо, что сейчас только октябрь, ещё много времени до плей-офф, исправить ситуацию вполне реально».

Несмотря на 0:5, Квартальнов не поменял первую тройку образца предыдущего матча — Зарипов вышел в сочетании с Кагарлицким и Галимовым. В итоге Данис появился на льду в ситуации «4 на 3». Большинство у «Ак Барса» на старте сезона почти катастрофическое — возможно, как и всей команде, не хватало нестандартных решений. Что ж, Зарипов их обеспечил единолично — возможно, таких красивых пасов Стивен Кэмпфер не получал за всю энхаэловскую карьеру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» КХЛ.

«Зарипов и его передачи — национальное достояние», — трудно не согласиться с официальным «твиттером» КХЛ. 40-летний Данис гениально обманул сразу трёх соперников. Суперпас, ставший самым ярким событием скучного матча. В остальном повторение финала конференции получилось унылым до невозможности. Хозяева сдержали «Авангард», который за весну стал гораздо менее техничным — одна из самых бросающих команд лиги лишь 17 раз попала в створ.

Победный гол забил Даниил Тарасов — чуть ли не самый критикуемый игрок «Ак Барса» на старте сезона, который без звёздных партнёров из «Динамо» превратился в дорогую тыкву с одной шайбой за сезон. Вторая же была очень лёгкой:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Ак Барс» укрепил чуть пошатнувшиеся позиции в топ-4, а «Авангард» отстаёт от «Автомобилиста», но всё ещё имеет два матча в запасе.