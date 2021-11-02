Александр Волков набрал первое очко, много падал и даже заслужил внимание со стороны Ильи Воробьёва.

СКА обломал зубы об «Металлург». Питер не спас даже новичок из НХЛ

СКА и «Металлург» — лидеры своих конференций и лучшие, наряду с «Трактором», команды в КХЛ на сегодняшний день. Конечно, отчётный матч между петербуржцами и магнитогорцами вызывал повышенное внимание.

Победная серия армейцев составляла пять матчей, у гостей — шесть. Интересно, что «Магнитка» в нынешнем сезоне уступила всего в двух встречах с «Салаватом Юлаевым». Больше команду Ильи Воробьёва никто не обыгрывал. Мощно, согласитесь. У Питера в этом плане всё гораздо скромнее.

Перейдём к составам. Александр Волков сегодня дебютировал за СКА. Бурдасов и Ожиганов травмированы, Зыков, Грошев, Марченко, Коромыслов, Бардаков не сыграли из-за ротации, Вей — из-за лимита на легионеров. У «Магнитки» тоже были серьёзные потери — Голдобин, Зернов, Хабаров и Дронов пропускали матч. Зато вернулись в состав Лайпсик и Никонцев.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Точнее, не увидели тех, которые были бы засчитаны судьями. Так, в конце двадцатиминутки габаритный Акользин в средней зоне выиграл борьбу у Кирсанова, убежал от Фантенберга, выкатился на ворота и переиграл Юханссона. Судьи долго смотрели повтор и определили офсайд у Павла.

Привлекал к себе внимание и Волков. Именно на Александре дважды за двадцатиминутку нарушали правила. Сперва Кошелева отправили в бокс для штрафников за подножку (хотя показалось, что фолил не он, а Карри), а затем две минуты выписали капитану уральцев Яковлеву за блокировку.

«Он, наверное, по американскому времени живёт!» – с иронией прокричал с лавки главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. Волков, как показалось, «нарисовал» падение, но судьи усмотрели нарушение.

Начало второго периода снова началось с удаления у «Металлурга» – Никонцев попал сопернику клюшкой по лицу. В результате «металлурги» остались втроём против пятерых соперников. По итогам комбинации СКА Волков сделал передачу к воротам, Гусев прострелил на пятак, а Кузьменко переправил шайбу в ворота Олкинуоры. Волков, кстати, набрал первое очко в КХЛ после возвращения из Северной Америки.

Напомним, «Металлург» – лучшая команда КХЛ по игре в меньшинстве (ещё и четыре шайбы успели забросить), но обороняться втроём всё равно сложно.

Однако «Металлург» и, в частности, Акользин своего всё равно добились. В середине периода и матча уральцы выкатились в контратаку, Пашнин с левого края сделал перевод в центр — Павел вылез на ворота и пробил Юханссона, не позволив шведу в очередной раз сыграть на ноль. Ларс – единственный из шведских хоккеистов КХЛ, который будет представлять свою сборную на грядущем этапе Евротура.

Третий период обещал стать самым интересным, учитывая, что на табло светились цифры 1:1, а на льду хватало мастеровитых хоккеистов. В итоге Кузьменко, который активничал и два первых периода, моментально отличился в третьем. Армейцы сразу пошли вперёд, Швец-Роговой от лицевого борта прострелил на пятак, а Кузьменко с кистей вогнал шайбу под перекладину, оформив дубль.

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СКА продолжал поддавливать соперника, а отличился Магнитогорск. Уральцы выиграли борьбу у борта, Коростелёв сместился к центру и из-под защитника послал шайбу в дальнюю девятку — Юханссон не успел среагировать.

Матч перешёл в овертайм, но и там сильнейшего выявить не удалось. В серии буллитов сильнее оказались гости, продолжив уверенно лидировать в регулярке. 3:2 – «Металлург» выиграл у сильного соперника и отправил в свою копилку два очка. СКА обломал зубы, Питер не спас даже новичок из НХЛ.