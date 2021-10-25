КХЛ разрывает канадец, о котором раньше никто не слышал. В чём сила Филиппа Майе?

Весной селекционная кампания «Металлурга» выглядела чуть ли не самой сомнительной в лиге. «Магнитка» расторгла приобретенного лишь год назад Сергея Плотникова, за которого отдали пару молодых игроков, чуть не сделала этого же с Николаем Прохоркиным. Другие трансферы воспринимались не лучше: защитник Волгин с одним успешным сезоном, выполнявшие в «Барысе» утилитарные функции Маклюков и Акользин, провалившийся в «Витязе» Хультстрём.

Наконец, апофеозом (как тогда казалось) стало подписание двух форвардов из АХЛ, которых в России знали только две категории людей: гики, которые следят за фарм-системами любимых команд, а также селекционные службы клубов. Другие о Филиппе Майе и Джоше Карри отродясь не слышали, поэтому в новостях о трансферах можете найти недоуменные летние комментарии фанатов.

Прошло два месяца после старта сезона: «Металлург» — лучшая и самая результативная команда лиги, а Майе, который летом был котом в мешке, — её первый бомбардир. Как так вышло?

Путь Майе был необычным — играл в канадской университетской лиге, получил контракт в НХЛ только в 26

«Филипп – быстрый нападающий из АХЛ, играл в первых звеньях. Небольшой, но очень быстрый, с хорошими руками и неплохим броском» — кратко представил игрока перед сезоном Илья Воробьёв и нигде не ошибся. Майе действительно небольшой — и в североамериканском хоккее форвард со 178 см роста должен иметь хоккейный IQ сильно выше среднего.

Очень часто американские «малыши», которым не хватает физики для того, чтобы играть в боттоме НХЛ, а для верхних звеньев не хватает мастерства, едут именно в Европу — вспомним и Азеведу, и, частично, Доуса. Но они приезжали с историей успеха на юниорском уровне — Майе свою хоккейную юность провёл в безвестности.

После трёх лет в команде лиги Квебека Филипп начал играть за Университет Нью-Брансвика в канадской лиге USports. Почти все наверняка слышали про американскую NCAA — но её канадский собрат намного, намного слабее по ряду причин. Самая простая из них — американские университеты могут завлекать студентов щедрыми стипендиями, в отличие от канадских.

Майе в составе «Онтарио» (АХЛ) Фото: Jacob Snow/Getty Images

Обычно после канадских юниорок игроки сразу переходят во взрослый хоккей — в систему USports идут те, кто ставит образование на первое место, большинство из них заканчивает карьеру почти сразу после окончания университета. Лучшие игроки оттуда обычно играют в лигах уровня австрийской или датской. Самый известный хоккеист USports — бывший партнер Овечкина по «Вашингтону» Джоэль Уорд. В КХЛ на один сезон сверкнул Мэтью Майоне, а в одной команде с Майе играл Джордан Мюррей, укравший клюшку Ковальчука.

Но USports, как и NCAA, всё-таки даёт преимущество: игроки там реже играют, но зато чаще тренируются, оттачивая навыки. «Он во взрослый хоккей пришел не в 18 лет, а в 21 год. В это время человек осознаннее, думаю, ему это помогло» — говорит «Чемпионату» комментатор и эксперт «КХЛ ТВ» Артём Батрак.

На свой четвёртый и финальный год в университете Майе выиграл чемпионат лиги, стал её MVP и MVP плей-офф (можете даже не искать имена предыдущих обладателей трофея — они вам ничего не скажут) и подписал контракт с «Онтарио» — фармом «Лос-Анджелеса». Подчеркнём: это не двусторонний контракт с основой, а именно контракт на уровне АХЛ — обычно это совсем смешные деньги.

Система «Кингз» на тот момент была бедна на таланты, и Майе после недолгой адаптации закрепился в ведущих звеньях «Онтарио». После дебютного сезона главный тренер Майк Стотерс отмечал: «Он пришёл в нашу команду с репутацией человека, стабильно набирающего очки. Однако даже в тех отрезках, когда он не мог отличиться, Майе помогал команде ответственной игрой в обороне и в меньшинстве».

Через два качественных сезона в АХЛ на форварда обратил внимание «Вашингтон», который летом 2019-го предложил Майе двусторонний контракт. Дебюта в составе «Кэпиталс» пришлось ждать полтора года: 7 февраля из-за многочисленных травм лидеров форвард сыграл в матче с «Филадельфией», заменив Ти Джея Оши.

Фото: Patrick McDermott/Getty Images

За два матча в НХЛ Майе провёл на льду лишь 18 минут, но заработал неплохие отзывы. Один из сайтов фанатов «Вашингтона» оценивал центра как полезный актив для большинства команд НХЛ, который может сыграть и на фланге. Но Филипп выбрал Европу — если верить «Спорт-Экспрессу», он получил от «Металлурга» контракт на 60 млн рублей. Отличная прибавка после $ 175 тысяч на уровне АХЛ.

В КХЛ Майе играет с «советским» канадцем, но эффективен со всеми партнерами

Но какой Майе на льду в КХЛ и с кем его можно сравнить? Снова выслушаем Артёма Батрака, который даёт исчерпывающий скаутский отчет по первому центру «Металлурга».

«Майе — центральный нападающий, который любит играть с шайбой, но не любит просто так от неё избавляться. Когда он делает пас или бросок, то совершает это осознанно. Он не принимает простых решений, фактически не отбрасывается. Если посмотреть на его статистику, он не набирал очки только в семи матчах — он всегда очень полезен команде.

Посмотрите на количество выигранных вбрасываний у Майе. У него лишь в пяти матчах сезона процент падал ниже 50. Он даёт преимущество своей команде, он даёт шайбу, не надо отбирать её после того, как проиграл. Кто-то может это недооценивать, но это важная штука.

Смотрю на его габариты, роль на площадке — сразу приходит на ум Брайан О'Нилл из «Йокерита». Не помню, чтобы центр был таким маленьким, невысоким, юрким, но при этом таким умным. Можно вспомнить Энди Миле из «Торпедо», но у него один сезон хороший, второй — не очень.

Однако учитывайте, что у «Магнитки» хороший подбор игроков. Он играет в лучшей команде, у него отличные партнеры — возможно, он иначе бы действовал в другом коллективе, а здесь всё сложилось здорово».

Майе на вбрасывании против Михаила Глухова Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Хотя Илья Воробьёв регулярно меняет состав звеньев в протоколах, основные партнеры Майе — Брендан Лайпсик и Анатолий Никонцев. С канадцем, которого партнеры охарактеризовали как чисто советского хоккеиста, Майе выходит почти всегда. На другом фланге обычно появляется бывший капитан «Спартака», который не только отрабатывает в обороне, но ещё и классно использует бросок (8 шайб за 19 игр).

Но дело не только в партнёрах по звену. Сама «Магнитка» весной и летом менялась под новые правила лиги, которые давали преимущество технарям и негабаритным игрокам. Но если условная «Сибирь» набрала «малышей» больше под третье звено, то в Магнитогорске тем или иным способом собрали чуть ли не треть всех технарей лиги.

Главным донором выступил ЦСКА, который в своё время расторг Голдобина, а ещё за деньги отдал Коростелёва и Лайпсика. Тот же Коростелёв, например, пока не набирает много очков, но создаёт больше всех голевых моментов в команде — даже больше героя статьи. Пока у «Металлурга» есть отличный баланс между технарями и теми, кто таскает рояль. Обычно в тройках Воробьёва в этом сезоне два креативных игрока и один «чистильщик».

Филипп Майе и Брендан Лайпсик Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Майе, например, смотрели некоторые клубы Западной конференции — и не факт, что там он бы нашёл такую же систему, которая позволяла бы техничным игрокам так раскрывать себя. Но сейчас он и «Металлург» идеально подходят друг другу.

Мы уже поняли, что Майе — игрок с выдающимся для КХЛ хоккейным интеллектом, но у болельщиков теперь должны возникнуть две тревоги. Пока основная — сможет ли он так выступать в плей-офф? Тактика «Металлурга» чем-то напоминает «Автомобилист» трехлетней давности, который весной 2019-го разбился о банальную игру соперника «автобусом» и не смог организовать позиционок. Как Филипп, который всё же не отличается силовой игрой, будет играть при плотной опеке — вопрос.

Ну а если у Майе получится, не захочет ли он вернуться в НХЛ? В современной лиге уже и центры третьих звеньев должны классно атаковать, а его ответственная игра в своей зоне позволит ему не выпадать из боттом-6.

«В НХЛ он может вернуться влёгкую, если получится хороший чемпионат — а он получается. Майе всегда может вернуться и может стать для «Магнитки» тем человеком, каким был Ян Марек в свое время или Юхаматти Аалтонен. У него пока ещё тот возраст, когда он в соку и может становиться в доску своим легионером, который может сыграть всю карьеру в одной команде НХЛ. Думаю, в НХЛ он ещё попробует, но не давал бы большой вероятности на это» — говорит Батрак.

Если Филипп не решится снова штурмовать НХЛ, это будет только плюсом для нашей лиги, поредевшей на креативных игроков за последнее время.