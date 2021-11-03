Шестёркин поймал шайбу, уже прошедшую между ног. Игрок «Ванкувера» не мог в это поверить

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин роскошным образом подготовился к старту регулярного чемпионата НХЛ. В межсезонье российский вратарь в различных интервью несколько раз признавался, что остался крайне недоволен своей игрой в минувшем сезоне. 25-летний вратарь говорил, что изменил свою подготовку к новому сезону, и результаты тренировочного процесса не заставили себя долго ждать.

К матчу с «Ванкувером» Шестёркин подходил в статусе одного из лучших вратарей НХЛ по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности. По обоим статистическим показателям россиянин входил в топ-5 голкиперов во всей лиге, если говорить о вратарях, которые сыграли хотя бы пять матчей в регулярке. Перед началом игры с «косатками» в активе Шестёркина было пять побед в семи матчах лишь при одном поражении в основное время.

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Уже в первом периоде Игорю пришлось восемь раз вступать в игру, парируя броски хозяев. Впоследствии оказалось, что стартовый отрезок был не более чем разминкой перед основными спасениями в исполнении Шестёркина. Но для начала, на самом старте второго периода проявил себя лучший бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ среди российских игроков Артемий Панарин. Накануне продливший контракт с «Рейнджерс» на семь лет защитник Адам Фокс затащил шайбу в чужую зону при игре в большинстве, нашёл передачей Панарина, а тот в свою очередь вырезал идеальную передачу на Мику Зибанеджада, который и открыл счёт в матче.

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Спустя 10 минут Артемий отличился уже самостоятельно, мощным броском реализовав большинство. На розыгрыш лишнего гостям хватило всего трёх секунд – Райан Строум выиграл вбрасывание в зоне нападения, переадресовал шайбу на Фокса, а тот ассистировал Панарину. Оформить свой второй гол в нынешнем сезоне россиянину помог счастливый случай – шайба влетела в ворота Тэтчера Демко после рикошета от клюшки защитника «Кэнакс».

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Что касается Шестёркина, то ему пришлось во втором периоде потрудиться на славу. В этом отрезке гости нахватали удалений и на протяжении 7,5 минут действовали в меньшинстве, но Игорю удалось оставить свои ворота в неприкосновенности. Во второй двадцатиминутке он отразил 14 бросков, а наиболее крутым получилось спасение после броска Джейсона Дикинсона. 18-й номер хозяев в касание замыкал штангу после прострела от Таннера Пирсона, и казалось, что шайба проходит чётко между ног российского вратаря, но в последний момент Шестёркину удалось остановить шайбу. Дикинсон ещё долго пытался понять, каким образом шайба после его броска не оказалась в воротах.

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Впрочем, на старте третьего периода хозяевам всё-таки удалось разгадать магию Шестёркина. Сначала отличился Джей Ти Миллер, а затем забил и Василий Подколзин. Российский форвард восстановил равновесие на табло, забросив свою вторую шайбу за карьеру в НХЛ. В обоих случаях результативные передачи в свой актив записал американский нападающий Конор Гарланд.

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В результате судьбу матча решил овертайм, в котором дубль оформил Миллер. Но тот факт, что командам пришлось проводить дополнительную пятиминутку, стал абсолютной заслугой обоих вратарей, проведших блистательный матч. Миллер мог выводить «Кэнакс» вперёд ещё в середине третьего периода, но Шестёркин словно футбольный вратарь в прыжке поймал шайбу.

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В самой концовке основного времени на авансцену вышел Демко, чудесным образом сыгравший в меньшинстве. Гости получили идеальную возможность завершить матч в свою пользу, заработав право сыграть «пять на три», но Тэтчер совершил серию отличных сейвов. В одном из эпизодов американец потерял блин, но даже потеря ключевого элемента вратарской амуниции не смутила 25-летнего голкипера. Он отразил ряд бросков в исполнении Панарина и удержал ничью в основное время.

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А в овертайме Миллер всё-таки пробил Шестёркина. Примечательно, что непосредственно перед взятием ворот российский вратарь сумел отразить выход Джей Ти один на один, но дальше Игорю сильно не повезло. После своего спасения он потерял шайбу из вида, и Миллер первым успел сориентироваться в ситуации. Американский форвард подобрал игровой снаряд и поразил цель.

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«Рейнджерс» потерпели четвёртое поражение в нынешнем сезоне, однако только два из них случились в основное время. Благодаря этому команда Жерара Галлана продолжает идти на третьем месте в Восточной конференции и на пятом месте в общей таблице НХЛ. Впереди «синерубашечников» ждёт завершение западного турне, в ходе которого им ещё предстоит сыграть с «Эдмонтоном» и «Калгари». Наверняка в одном из этих матчей в воротах ньюйоркской командой снова появится Шестёркин, а вторая игра достанется Александру Георгиеву.