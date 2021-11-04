«Солнце попало ему в глаза». За грубую ошибку Свечников отмазался двумя шикарными пасами

Российский лидер «Каролины» «привёз» в начале матча с «Чикаго», но затем помог своей команде продлить серию побед.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников по итогам октября был совершенно заслуженно признан третьей российской звездой месяца. В 8 матчах молодой лидер «ураганов» набрал 11 (7+4) очков и только в одной встрече не сумел попасть в протокол. Ярче Свечникова из наших соотечественников в октябре блистали только Овечкин и Шестёркин.

Ноябрь «Каролина» начала в Чикаго, приехав в гости к «Блэкхоукс». «Чёрные ястребы» — одна из худших команд лиги, в прошлом матче они обыграли «Оттаву, одержав таким образом первую победу сезона лишь в 10-й игре регулярки.



Однако матч команд с разных полюсов турнирной таблицы получился очень упорным. Во многом повлиял на это быстрый гол в исполнении «Чикаго»: Алекс Дебринкэт отличился уже на 95-й секунде, а помог ему в этом… Свечников! Россиянин очень неудачно попытался поймать в центре площадки рукой шайбу после черпачка от Кейна и, по сути, бросил Дебринкэта в прорыв аккурат между двумя защитниками «Каролины».

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«Солнце попало в глаза Свечникову», — пошутил над Андреем в «Твиттере» журналист Марио Тирабасси. Да, грубая ошибка россиянина, ничего не поделаешь.

Но Свечников наверняка моментально выкинул из головы этот момент и вскоре сумел исправиться и помог «ураганам» одержать очередную победу. Уже на 7-й минуте «Каролина» сравняла счёт при участии Андрея: Свечников вырулил из-за ворот с владением, отклеился от Коннора Мёрфи, обострил резкой передачей на пятак, откуда у Деанджело не получился бросок с ходу, зато вышла отличная передача на Дерека Степана.

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Эта шайба не смутила «Чикаго», и в первой половине второго периода «чёрные ястребы» сумели дважды пробить Фредерика Андерсена и повести 3:1. Но тут «Каролина» включила характер. Ещё до перерыва «ураганы» забили свой второй гол.

А в самом начале третьего отрезка Йеспер Фаст счёт сравнял, и посмотрите, как здорово сориентировался в этом моменте Свечников, отдавший шикарную голевую передачу в касание.

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Ещё через несколько минут «ураганы» забили гол, оказавшийся победным — в очередной раз в этом сезоне неудачно сыграл действующий обладатель «Везины» Марк-Андре Флёри.

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В этой шайбе Свечников не поучаствовал, но всё равно Андрей стал одной из самых заметных фигур этой встречи. «Привёз» на первых минутах в свои ворота, отмазался двумя шикарными передачами, набрал очередные очки в сезоне. Теперь в его активе 13 (7+6) баллов в 9 матчах — больше только у обоих монстров из «Эдмонтона», Овечкина и Кайла Коннора.