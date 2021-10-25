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Марк-Андре Флёри проваливается в «Чикаго», «Чикаго» проиграл 6 матчей подряд на старте сезона НХЛ

Лучший вратарь НХЛ позорится в новом клубе. Флёри получает полную авоську в каждом матче!
Лев Лукин
Флёри провально стартовал в «Чикаго»
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Статистика действующего обладателя «Везины» — просто ужас, а «Чикаго» на старте сезона проиграл уже 6 матчей подряд.

В прошлом сезоне Марк-Андре Флёри умудрился завоевать «Везину Трофи». Опытный голкипер «Вегаса», конечно, провёл сильный чемпионат, однако вряд ли его можно было назвать лучшим вратарём НХЛ, учитывая как в «Тампе» блистал Андрей Василевский. Тем не менее, на голосовании большинство голосов досталось именно канадцу — в 36 лет Марк Андреич взял свой первый индивидуальный трофей. Как справедливо рассудили многие — за выслугу лет.

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Но, как показало время, даже в «Вегасе» не особо верили в перспективы Флёри. Летом «рыцари» обменяли обладателя «Везины» и контракта на $7 млн. в «Чикаго», причём для самого вратаря это решение клуба оказалось неприятным сюрпризом. Поначалу он даже отказывался играть за «Блэкхоукс», но быстро успокоился и смирился с очередным зигзагом своей хоккейной судьбы.

В «Чикаго» же не скрывали радость от этой сделки и строили на Флёри большие планы. «Возможность получить вратаря, победившего в голосовании за «Везину», является редкостью, и от неё нельзя отказаться. Марк-Андре улучшит наших вратарей, усилит защиту нашей команды и окажет огромное влияние на общее развитие «Чикаго». Он поставит таланты, которые в настоящее время есть в нашем составе, в более выгодное положение для достижения большого успеха», — заявлял генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн.

И вполне возможно, что со временем Флёри действительно окажет позитивное влияние на организацию, но на старте сезона то, что происходит с Марком-Андре в «Чикаго», иначе как позором и не назвать. До сегодняшней встречи с «Детройтом» Цветочек трижды выходил на лёд и всякий раз пропускал по 4 шайбы. С Флёри в воротах «Чикаго» без шансов уступил «Колорадо» (2:4), «Питтсбургу» (2:5) и «Айлендерс» (1:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Бертуцци) – 05:41' (5x5)   1:1 Джонсон (Тэйвз, Маккейб) – 12:35' (5x5)   1:2 Рауни (Расмуссен, Стивенс) – 24:22' (5x5)   1:3 Наместников (Стивенс, Задина) – 27:33' (5x5)   1:4 Бертуцци (Ларкин, Рэймонд) – 29:19' (5x5)   2:4 Кубалик (Джонс, Тэйвз) – 32:10' (5x4)   2:5 Рэймонд (Ларкин, Бертуцци) – 39:00' (5x5)   3:5 Боргстрём (Строум, Годетт) – 41:58' (5x5)   3:6 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) – 47:00' (5x4)

Ну а поединок «красными крыльями» и вовсе обернулся для Флёри и его команды кошмаром. Уже на 6-й минуте Марк-Андре получил от Лукаса Рэймонда.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

А во втором периоде «Детройт» отличился трижды за пять минут. Заходили даже курьёзные шайбы, как вот эта в исполнении Владислава Наместникова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем отрезке «Чикаго» забил в самом начале, счёт стал 3:5 и у местной публики забрезжила надежда камбэка. Но на 47-й минуте Флёри пропустил между ног после не самого сложного броска Рэймонда, чем окончательно похоронил «Блэкхоукс» в этой встрече. Ну а 19-летний швед в этом эпизоде отпраздновал хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Флёри снова пропустил целую авоську в форме «Чикаго». Прямо сейчас статистика действующего обладателя «Везины» бьёт по глазам: 4 матча, 0 побед, 18 пропущенных шайб, 83,9 % отражённых бросков, коэффициент надёжности — 5,75! Хуже цифры только у Картера Хаттона из «Аризоны» (но у того сыграно только 2 матча). Нельзя было выдумать более неудачного старта для дорогого голкипера в новом клубе.

Впрочем, необходимо заметить вот что: Флёри выглядит разобранным, медленным и мешковатым, но точно так же выглядит и вся оборона «Чикаго» в этом сезоне. Позиционные провалы, грубые обрезы и прочие индивидуальные ошибки, проигранные единоборства — за всем этим в каждой встречи вынужден подчищать Флёри. Да, Марк-Андре не справляется, но условия у него ужасные, да ещё и «химии» с партнёрами никакой нет. Кстати, и с Кевином Ланкиненом в воротах «Чикаго» провёл две встречи, обе проиграл, и в обеих пропустил 4 шайбы.

Так что, похоже, дело не только в Цветочке. Просто Флёри, судя по всему, не повезло с клубом, где придётся проводить контрактный год под занавес карьеры.

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