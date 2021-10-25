Лучший вратарь НХЛ позорится в новом клубе. Флёри получает полную авоську в каждом матче!

В прошлом сезоне Марк-Андре Флёри умудрился завоевать «Везину Трофи». Опытный голкипер «Вегаса», конечно, провёл сильный чемпионат, однако вряд ли его можно было назвать лучшим вратарём НХЛ, учитывая как в «Тампе» блистал Андрей Василевский. Тем не менее, на голосовании большинство голосов досталось именно канадцу — в 36 лет Марк Андреич взял свой первый индивидуальный трофей. Как справедливо рассудили многие — за выслугу лет.

Но, как показало время, даже в «Вегасе» не особо верили в перспективы Флёри. Летом «рыцари» обменяли обладателя «Везины» и контракта на $7 млн. в «Чикаго», причём для самого вратаря это решение клуба оказалось неприятным сюрпризом. Поначалу он даже отказывался играть за «Блэкхоукс», но быстро успокоился и смирился с очередным зигзагом своей хоккейной судьбы.



В «Чикаго» же не скрывали радость от этой сделки и строили на Флёри большие планы. «Возможность получить вратаря, победившего в голосовании за «Везину», является редкостью, и от неё нельзя отказаться. Марк-Андре улучшит наших вратарей, усилит защиту нашей команды и окажет огромное влияние на общее развитие «Чикаго». Он поставит таланты, которые в настоящее время есть в нашем составе, в более выгодное положение для достижения большого успеха», — заявлял генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн.



И вполне возможно, что со временем Флёри действительно окажет позитивное влияние на организацию, но на старте сезона то, что происходит с Марком-Андре в «Чикаго», иначе как позором и не назвать. До сегодняшней встречи с «Детройтом» Цветочек трижды выходил на лёд и всякий раз пропускал по 4 шайбы. С Флёри в воротах «Чикаго» без шансов уступил «Колорадо» (2:4), «Питтсбургу» (2:5) и «Айлендерс» (1:4).

Ну а поединок «красными крыльями» и вовсе обернулся для Флёри и его команды кошмаром. Уже на 6-й минуте Марк-Андре получил от Лукаса Рэймонда.

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А во втором периоде «Детройт» отличился трижды за пять минут. Заходили даже курьёзные шайбы, как вот эта в исполнении Владислава Наместникова.

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В третьем отрезке «Чикаго» забил в самом начале, счёт стал 3:5 и у местной публики забрезжила надежда камбэка. Но на 47-й минуте Флёри пропустил между ног после не самого сложного броска Рэймонда, чем окончательно похоронил «Блэкхоукс» в этой встрече. Ну а 19-летний швед в этом эпизоде отпраздновал хет-трик.

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Флёри снова пропустил целую авоську в форме «Чикаго». Прямо сейчас статистика действующего обладателя «Везины» бьёт по глазам: 4 матча, 0 побед, 18 пропущенных шайб, 83,9 % отражённых бросков, коэффициент надёжности — 5,75! Хуже цифры только у Картера Хаттона из «Аризоны» (но у того сыграно только 2 матча). Нельзя было выдумать более неудачного старта для дорогого голкипера в новом клубе.



Впрочем, необходимо заметить вот что: Флёри выглядит разобранным, медленным и мешковатым, но точно так же выглядит и вся оборона «Чикаго» в этом сезоне. Позиционные провалы, грубые обрезы и прочие индивидуальные ошибки, проигранные единоборства — за всем этим в каждой встречи вынужден подчищать Флёри. Да, Марк-Андре не справляется, но условия у него ужасные, да ещё и «химии» с партнёрами никакой нет. Кстати, и с Кевином Ланкиненом в воротах «Чикаго» провёл две встречи, обе проиграл, и в обеих пропустил 4 шайбы.



Так что, похоже, дело не только в Цветочке. Просто Флёри, судя по всему, не повезло с клубом, где придётся проводить контрактный год под занавес карьеры.