«НХЛ такие дисквалификации не касаются». Пацев — о положительной допинг-пробе Ничушкина

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российского хоккеиста Валерия Ничушкина. Ранее «Чемпионату» стало известно, что допинг-проба на тестостерон российского нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. Игроку грозит дисквалификация на четыре года.
«Обжаловать можно всё что угодно. Всё зависит от доказательств в пробе: есть он или нет, как он попал и тестостерон ли это. Как я понимаю, всё идёт к обвинениям, до решения можно рассуждать сколько угодно. До этого ещё далеко.
НХЛ не подписывала кодекс ВАДА, американцам не интересно, что идёт в процессе разбирательств. НХЛ такие дисквалификации не касаются. Они могут, возможно, возбудить какой—то свой процесс, у них своя антидопинговая программа. Вспомним историю с Кузнецовым, всё то же самое», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 4 ноября 2021
-
20:46
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:38
-
19:34
-
19:28
-
19:21
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
18:48
-
18:38
-
18:34
-
18:16
-
17:27
-
16:49
-
16:42
-
16:22
-
15:39
-
15:20
-
14:58
-
14:38
-
14:27
-
14:16
-
14:05
-
13:51
-
13:50
-
13:29
-
13:17
-
13:03
-
12:51