«НХЛ такие дисквалификации не касаются». Пацев — о положительной допинг-пробе Ничушкина

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российского хоккеиста Валерия Ничушкина. Ранее «Чемпионату» стало известно, что допинг-проба на тестостерон российского нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. Игроку грозит дисквалификация на четыре года.

«Обжаловать можно всё что угодно. Всё зависит от доказательств в пробе: есть он или нет, как он попал и тестостерон ли это. Как я понимаю, всё идёт к обвинениям, до решения можно рассуждать сколько угодно. До этого ещё далеко.

НХЛ не подписывала кодекс ВАДА, американцам не интересно, что идёт в процессе разбирательств. НХЛ такие дисквалификации не касаются. Они могут, возможно, возбудить какой—то свой процесс, у них своя антидопинговая программа. Вспомним историю с Кузнецовым, всё то же самое», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.