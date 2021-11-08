«Русская снайперская машина!» Крутой гол Подколзина – «расстрелял» Худобина с колена

У Василия Подколзина дела в НХЛ идут отлично. Перед стартом сезона он не знал, попадёт ли в основу «Ванкувера» — попал. Получал не так много игрового времени, но начал его выгрызать минута за минутой своей игрой. Фантастическое трудолюбие приносит плоды.
«Это очень трудолюбивый парень, и он находится в отличной форме. Мы здесь, в первую очередь, чтобы выигрывать матчи, но мы также успешно развиваем молодых ребят. Есть тонкая грань между тем, что лучше всего для игрока и что лучше всего для команды. Он уже сделал немало хорошего, но над некоторыми вещами ему ещё нужно поработать. Я об этом не беспокоюсь, Подс будет очень хорош», — объяснял Трэвис Грин, когда не ставил россиянина в состав.
Это было в конце октября. «Ванкувер» начал выздоравливать, конкуренция за место в составе выросла, Василий пропустил два матча команды, после чего вернулся и продолжает доказывать, что он достоин играть в НХЛ уже сейчас.
Он забил свою вторую шайбу в матче с «Рейнджерс», и вот, один матч спустя, – новый гол. Да ещё какой! Игра с «Далласом» началась для «Кэнакс» не лучшим образом. Гости доминировали, открыли счёт, и только бесподобная игра Тэтчера Демко позволила им уйти на перерыв, уступая лишь в одну шайбу.
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Совсем другой хоккей пошёл во втором периоде. «Ванкувер» резко прорвало в большинстве – в прошлых четырёх матчах им ни разу не удавалось реализовать лишнего, но, чтобы прервать эту неудачную серию, потребовались всего шесть секунд и бросок Джей Ти Миллера сквозь трафик.
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Через несколько минут за Подколзина стало страшновато – он получил коленом в колено от Радека Факсы. Такие столкновения могут быть очень опасны, но россиянин, скривившись от боли, дохромал до скамейки и остался на ней, а его команда получила очередное большинство. И забила очередной гол – у Антона Худобина не было ни единого шанса увидеть бросок Элиаса Петтерссона сквозь трафик.
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Из-за того что большинство долгое время не работало, Трэвис Грин наконец-то решился что-то изменить и поставил во вторую бригаду Подколзина. «Играть в слоте – это в своём роде искусство, надо знать, куда идти, и находить это свободное пространство. Подколзин достаточно умён, чтобы понимать это. В его бригаде много хороших игроков, которые способны найти его передачей. У него один из самых сильных бросков в команде, если доставить шайбу до него, наверное, она окажется в воротах», — говорил перед матчем нападающий Бо Хорват.
В большинстве россиянин провёл меньше минуты – справлялась первая бригада, зато забросил в равных составах, когда при счёте 3:2 убежал в контратаку с Коннором Гарландом, дождался великолепной передачи и расстрелял Худобина с колена в касание.
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«ПодГОЛзин!» — отреагировали «косатки» в «Твиттере».
«Подколзин – элитная русская снайперская машина. Пожалуйста, не сажайте его сейчас в запас», — попросил автор The Athletic Уайатт Арндт.
«Даллас» оказал сопротивление в третьем периоде, вновь сократил отставание до минимума, но Демко, как обычно, играл совершенно невероятно и не позволил «звёздам» совершить камбэк, а в концовке «Ванкувер» дважды поразил пустые ворота и выиграл с убедительным счётом 6:3. Игровое время россиянина до сегодняшнего дня лишь раз добиралось до отметки в 12 минут, с «Далласом» он провёл на льду 14 с половиной минут. И это только начало, ведь своей работоспособностью и упорством Василий раз за разом приводит аргументы в пользу того, что он готов помогать «Ванкуверу» и играть на постоянной основе. Может быть, даже в топ-6.
«Подс становится лучше с каждым матчем. Когда игрок начинает лучше играть в обороне, на выходах из зоны, это даёт тренеру уверенность в игроке. Он старается, серьёзно относится к тому, о чём мы с ним говорим, работает над этим. Он делает прогресс, именно этого мы и хотим от молодых ребят», — сказал Грин.
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