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Грин: Подколзин – невероятно трудолюбивый работяга, но ему нужно продвижение, доверие

Грин: Подколзин – невероятно трудолюбивый работяга, но ему нужно продвижение, доверие
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поделился мнением о российском нападающем команды Василии Подколзине.

«Я думаю, что Подколзин – невероятно трудолюбивый работяга. Как и любому молодому игроку, ему нужно продвижение, доверие. Как я и говорил, в НХЛ другие скорости, реакция на шайбу. Василию нужно время, чтобы привыкнуть к лиге, понять новую систему. Но повторю, что он невероятно трудолюбив. И он молод, будет ещё прогрессировать», – цитирует Грина официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне хоккеист провёл пять матчей и набрал в них одно очко – забросил шайбу.

Всего «Ванкувер» провёл в текущем чемпионате НХЛ семь игр и набрал в них семь очков. Сейчас команда располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции.

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