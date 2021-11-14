Лучший вратарь мира подал заявку на спасение года в НХЛ.

«Донесите на него в ФБР!» Невероятный сейв Василевского — это грабёж

«Флорида» остаётся лидером турнирной таблицы НХЛ, но в последних матчах не получает желаемого результата. После трёх поражений подряд «пантеры» приехали в гости к соседям – действующему обладателю Кубка Стэнли «Тампе», для которой сезон начался не так гладко, как хотелось бы. Победы чередуются с поражениями, не хватает Никиты Кучерова, Михаил Сергачёв отсутствовал два матча из-за дисквалификации.

Но Сергачёв вернулся в состав, а ещё есть невероятный Брейден Пойнт, и Андрей Василевский – по-прежнему лучший вратарь мира. Матч начался под диктовку «молний» — наконец-то сработало большинство, которое молчало весь предыдущий матч. Патрик Марун замкнул передачу Росса Колтона на штангу. Бобровский почти успел переместиться, но шайба скользнула в сетку впритирку с его щитком.

Во втором периоде «Флорида» стала прибирать инициативу к своим рукам, страсти начали накаляться. Брейден Пойнт разозлился, вступив в силовую борьбу с Патриком Хёрнквистом у борта, и завязал драку – бой, во-первых, получился ярким и зрелищным, а во-вторых, подстегнул эмоции «Тампы», которая в следующей смене увеличила своё преимущество – Хедман подключился к атаке, ринулся на дальнюю штангу и бросил в пустой угол.

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«Флориде» хватило всего 36 секунд, чтобы нивелировать преимущество соперника. Сначала Джонатан Юбердо воспользовался тем, что Палат и Белльмар неудачно столкнулись друг с другом у борта, подхватил шайбу, вышел на оперативный простор, развернулся и бросил, переиграв Василевского.

Затем Ээту Луостаринен подправил шайбу на пятачке после броска Экблада, и интрига закрутилась до предела! В третьем периоде «Флорида» атаковала чаще, но «Тампе» удавалось грамотно сдерживать её. Впрочем, Василевскому всё равно приходилось вступать в игру и демонстрировать свои знаменитые кошачьи навыки. Взять хотя бы этот сейв за пять минут до конца основного времени! Как Андрей успел выкинуть щиток, тем более, когда на пятачке остервенело копал всё тот же Хёрнквист? Удивительно.

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Но своё лучшее спасение Василевский приберёг на овертайм. Сначала Виктор Хедман мог решать исход игры, но его остановил Бобровский. Атака развернулась в другую сторону, «пантеры» убежали три в два, Экблад ринулся к штанге и по всем прикидкам должен был забивать в пустой угол. Но Василевский каким-то невероятным образом совершил грабёж посреди бела дня, не иначе!

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«Мистер Фантастик жалеет, что он не Василевский», — пошутил ведущий TNT Лиам Макхью.

«Василевский не от мира сего», — написал автор EP Rinkside Дмитрий Филипович.

«Кандидат на сейв года», — считает автор The Athletic Джо Смит.

«Донесите на него в ФБР за то, что он слишком пластилиновый!» — пошутил журналист Пит Блэкбёрн.

«Вживую я не был уверен, что Экблад поднял шайбу, подумал – ладно, Вася на месте. Но после игры посмотрел повтор, он поднял шайбу, и Вася, конечно, сделал крутейший сейв», — сказал Джон Купер.

«Невероятный сейв. Он делает это с такой кажущейся лёгкостью, но это вовсе не легко. Он спас нам игру, мы взяли два очка, потому что он отразил этот бросок», — заявил Брейден Пойнт.

Через несколько секунд всё было кончено. Пойнт дождался длинной передачи из-за своих ворот, убежал на рандеву с Бобровским, переложил на неудобную и послал шайбу верхом. «Да, у Пойнта получилось лучше, чем у меня. Я пытался забить с неудобной, не вышло. Надо отдать дело в руки специалиста», — пошутил Хедман.