Новое достижение Овечкина! Придумал два гола, догнав Дацюка по русским передачам в НХЛ

Ови — уже четвёртый российский ассистент в истории лиги. А его команда сегодня не оставила никаких шансов давнему сопернику.

После победы над «Коламбусом», которая стала для «Вашингтона» третьей подряд, «столичные» вернулись домой, чтобы сыграть с «Питтсбургом». «Пингвины» в нынешнем сезоне вынуждены пока обходиться без главных звёзд (Кросби и Малкин), что неминуемо отражается на результате — в Столичном дивизионе «Питтсбург» идёт на предпоследнем месте.



Впрочем, к игре с «Вашингтоном» из ковид-протокола вывели Сидни Кросби. Канадец вышел на площадку, но до оптимальной формы Сиду далеко и на льду он был незаметен, особенно на фоне переживающего очередную молодость Овечкина.

Счёт был открыт уже на 5-й минуте. «Питтсбург», играя в большинстве, пропустил контратаку, Уилсон отдал на защитника Фегервары, а тот хлёстким броском поразил ближний угол ворот Джерри.

Через 10 минут преимущество «Вашингтона» вылилось во второй гол. Ван Римсдайк классно начал атаку из своей зоны, подключив Овечкина на правый борт, Россиянин продвинулся вперёд, замахнулся, но вместо броска выложил идеальную передачу под бросок Хэтэуэю. Американец не имел права промахнуться!

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Вскоре «Питтсбург» сумел размочить Ванечека усилиями Джейка Гюнцеля, и с этого момента в матче стартовал отрезок длиной где-то 20 минут, когда «пингвины» реально могли побороться за инициативу при скользком счёте. Но Кросби и компания забить не смогли, а в конце второго периода «столичные» забили два гола с разницей в две с небольшим минуты, сняв все вопросы относительно победителя матча.

На третий период «Вашингтон» вышел добивать гостей, а особенно усердствовало первое звено «столичных». На 45-й минуте Овечкин выцарапал шайбу для Евгения Кузнецова, приложив соперника мощным силовым, а Кузя нанёс неотразимый бросок, не заметив выкатившегося на него Кросби — 5:1!

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Эта передача стала 14-й для Овечкина в этом сезоне и 604-й в карьере. Ови вышел на четвёртое место в НХЛ по голевым передачам среди россиян, сравнявшись с результатом Павла Дацюка. Александр продолжает покорять новые высоты!

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Что касается Кузнецова, то через несколько минут после гола, который он отпраздновал фирменной «птичкой», Евгений отметился и классной передачей: отправил Уилсона один на один с Джерри, и силовой форвард «столичных» не пожалел оппонента.

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6:1 — «Вашингтон» разгромил давнего и принципиального соперника. Овечкин не смог приблизиться к Ягру в гонке снайперов всех времён, зато придумал два гола своей команды в этот вечер и укрепился на третьем месте в списке бомбардиров нынешнего сезона.