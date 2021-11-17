Кошмарный вечер Сорокина. Пропустил 4 гола с 17 бросков, последняя шайба — издевательство

Илью пришлось менять уже после первого периода. Но выход Варламова не спас «Айлендерс» от разгрома в игре с «Флоридой».

Российский вратарь Илья Сорокин здорово начал новый сезон в НХЛ. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» воспользовался тем, что его коллега и конкурент Семён Варламов потратил старт регулярки на восстановление от травмы, и закрепился в старте «островитян». В 10 матчах показатели Сорокина были следующими: 5 побед (из них 3 «сухие»), 93,3% отражённых бросков и 2,18 пропущенных шайб в среднем за матч. Уверенная игра Сорокина заставляла Барри Тротца хвалить своего голкипера, а нас — говорить о том, что Илья один из тех, кто создаёт реальную конкуренцию для Василевского за место первого номера сборной России.

Однако приезд в гости к лидеру общей таблицы НХЛ «Флориде» обернулся настоящим кошмаром для «Айлендерс» и их основного вратаря. «Пантеры», разозлённые четырьмя поражениями подряд, выскочили на домашний лёд с сумасшедшим настроем и камня на камне не оставили от одной из лучших оборон лиги.

Сверхбыстрой шайбы не случилось, но уже на 7-й минуте счёт открыл Джонатан Юбердо, которого два обороняющихся игрока «Айлендерс» упустили на пятачке.

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«Флорида» какое-то время играла с минимальным преимуществом, но под конец периода раззабивалась. Сначала Ломберг удачно сработал на добивании. Затем Вераге забил с добивания, причём с первой атакой Сорокин блестящее справился.

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Добил же Илью в этом отрезке издевательский гол от Хёрнквиста — швед умудрился найти щёлочку между штангой ворот и краем маски Сорокина, при этом шайба срикошетила в сетку именно от шлем россиянина.

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В результате за 20 минут российский вратарь пропустил 4 гола с 17 бросков, показав катастрофический показатель 76,5% отражённых бросков. Но обвинить Илью можно только в четвёртой пропущенной шайбе.



Тем не менее, было понятно, что игра для Сорокина завершена. Барри Тротц не стал издеваться над Ильёй, и на второй период в воротах «островитян» появился Семён Варламов. Выход другого русского голкипера встряхнул «Айлендерс», но кардинально судьбу встречи не изменил.

В начале второго периода «пантеры» получили возможность поиграть 5 минут в большинстве после грязного приёма Скотта Мейфилда, который выключил из игры лидера и капитана «Флориды» Александра Баркова.

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Забить не удалось, но в середине матча «пантеры» распечатали и Варламова. Затем Палмьери забил гол престижа, но последнее слово в матче осталось за хозяевами — под занавес основного времени отличился Ватрано. И снова в этом эпизоде ужасно сыграла оборона «Айлендерс».

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1:6 — «островитяне» потерпели ещё одно крупное поражение за последнее время. «Айлендерс» продолжают оставаться на последнем месте в Столичном дивизионе, а их последние результаты удручают — 2:5, 0:4, 1:4, сегодня 1:6. А ведь ещё недавно эта команда помогала Сорокину штамповать «сухари»!



Но сейчас у клуба из Нью-Йорка дела плохи, а вытянуть «островитян» только силами российских голкиперов вряд ли возможно.