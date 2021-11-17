«Он сумасшедший?» Тафгай НХЛ чуть не закатал в лёд дерзкого новичка

Матч «Рейнджерс» и «Монреаля» стал одним из 12 состоявшихся в очередной игровой день в НХЛ. И в целом это была рядовая встреча представителей «оригинальной шестёрки», мимо которой стороннему зрителю можно было бы спокойно пройти. Счёт в матче был открыт ближе к концу первого периода. Артемий Панарин пытался забросить сам, но, попав в Кейдена Примо, решил поделиться отскочившей обратно к нему шайбой с подоспевшим на пятачок Каапо Какко. Ворота перед финном были совершенно пустые – оставалось лишь попасть.

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«Монреаль» усилиями Кристиана Дворака отыгрался почти сразу после перерыва, но уже через полторы минуты Крис Крайдер забросил свою 12-ю шайбу в сезоне. В гонке снайперов он имеет равные показатели с Кайлом Коннором и Александром Овечкиным и уступает только Леону Драйзайтлю.

После этого команды затихли на целый период, а затем вновь обменялись голами на старте третьей двадцатиминутки. На этот раз первыми отличились игроки «Рейнджерс». Жюльен Готье с помощью Филипа Хитила обокрал провалившего матч Ника Судзуки, который завозился с шайбой на своём пятачке, и в два касания сначала переложил игровой снаряд на неудобную руку, а затем бросил над правым плечом Примо. Гол получился очень эффектным – Судзуки попытался исправить собственную ошибку и зацепил клюшкой Готье, который наносил бросок уже в падении.

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«Канадиенс» хватило только на гол Джоша Андерсона через 22 секунды. Взятие ворот Готье оказалось победным – «рейнджеры» больше не позволили отличиться «Монреалю», но при этом и сами ни разу не зажгли красный свет за воротами Примо.

Зрелища в самом хоккее в этой игре было мало – искушённая публика «Мэдисон Сквер Гарден», как обычно, ожидала шоу, однако одна только победа наверняка не удовлетворила бы такую потребность. К счастью для болельщиков, сегодня легендарная арена наконец-то увидела долгожданную драку с участием Райана Ривза в свитере «синерубашечников».

«Примерно 10 раз в год я видел, как многие фанаты «Рейнджерс» просили: «Давайте подпишем Ривза». Всякий раз, когда здесь случался какой-либо инцидент, всегда звучала просьба: «Возьмите Ривза». И однажды я сказал жене: «Наверное, когда-нибудь я окажусь в Нью-Йорке». Я перешёл сюда не из-за Тома Уилсона. Я перешёл сюда из-за того влияния, которое игроки его плана оказывают на льду», — говорил он после переезда на Манхэттен из «Вегаса».

Однако тот же Уилсон пока до Нью-Йорка не доехал, и у Ривза долгое время не было повода продемонстрировать, почему некоторые болельщики «рейнджеров» так отчаянно хотели видеть его в составе своей любимой команды. Райан мог бы вызвать на бой защитника «Девилз» Пи Кея Суббэна, после столкновения с которым до конца сезона выбыл форвард нью-йоркцев Сэмми Бле, однако не стал этого делать: «Суббэн не стал бы со мной драться. Что бы случилось? Мне бы дали штраф за удар соперника, а они бы играли в большинстве? Лучше попытаться опрокинуть его головой вниз с помощью силового приёма или как-нибудь в этом духе».

Однако сегодня на бой вызвали именно Ривза. И сделал это 23-летний нападающий Майкл Пеццетта – парень, о котором вы едва ли ранее слышали. Эпизод произошёл во втором периоде и успел уместиться в промежутке между голами Дворака и Крайдера. Ривз применил силовой приём против Пеццетты, и форварду, проводящему дебютный сезон в НХЛ, это не очень понравилось.

«Я кого-то хитанул — его или кого-то другого, не заметил, кого. Пеццетта подъехал сзади и стал что-то кричать. Я был в замешательстве, не понимал, он серьёзно, что ли? Я не знал, умеет ли он драться. Предположил, что умеет», — рассказывал Ривз после матча.

Замешательство Райана наверняка было видно даже с самого верхнего ряда «Мэдисон Сквер Гарден». Самый известный задира лиги успел несколько раз с ног до головы осмотреть дерзнувшего новичка, который в это время собирался с духом. Ривз же продолжал выжидать – он лениво катился по льду и несколько раз жестами предложил Пеццетте нанести первый удар. Однако его не последовало, и тогда Райан взял инициативу в свои руки.

Исход схватки, кажется, был очевиден ещё до её начала – Ривз 10 секунд наносил удар за ударом, пока Майкл пытался выбраться живым из-под канадского ветерана, едва не закатавшего его в лёд. Только вмешательство судей остановило град из кулаков, обрушившихся на Пеццетту. И то не сразу.

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«Второй раз в своей карьере я не мог понять, что от меня хочет соперник перед дракой. Он парень из миноров или просто сумасшедший, желавший прославиться? Или что-то в этом роде. В любом случае оба раза всё закончилось одинаково», — прокомментировал драку (точнее, избиение) Ривз.

«Не хотел бы попасть под горячую руку Райана Ривза», — сказал Игорь Шестёркин, который совершил 31 сейв и был признан второй звездой матча.

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К слову, бой Ривза и Пеццетты был не единственным в этой встрече. Уже после финальной сирены несколькими ударами успели обменяться Джейкоб Труба и Джош Андерсон. Однако именно первое столкновение стало самым памятным событием матча. По крайней мере, для Пеццетты, который должен надолго усвоить преподанный ему урок.