Травма Панарина изменила жизнь «Рейнджерс». Теперь они собирают тафгаев для его защиты

На протяжении всей работы американского специалиста Дэвида Куинна в «Нью-Йорк Рейнджерс» «Парни с Бродвея» по праву считались одной из самых смотрибельных команд в НХЛ. Матчи «синерубашечников» радовали глаз сторонних поклонников хоккея, особенно ярко «Рейнджерс» заиграли после заключения контракта с российским форвардом Артемием Панариным. В нападении американской команды было собрано огромное количество талантливых форвардов — в их числе только начинающие свой путь в хоккей второй номер драфта НХЛ 2019 года Каапо Какко и первый номер драфта НХЛ — 2020 Алексис Лафренье. Из опытных игроков Панарину регулярно помогали Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, Павел Бучневич и Райан Строум. В защите выделялся молодой американец Адам Фокс, в результате получивший «Норрис Трофи».

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Смотреть матчи «Рейнджерс» было невероятно интересно, но в конечном счёте все определяет результат, а его команда Куинна добиться так и не смогла, за что Дэвид и поплатился своим местом на тренерском мостике «синерубашечников». Помимо Куинна, расстался с должностью и бывший генеральный менеджер команды Джефф Гортон. Новым генменеджером «синерубашечников» стал бывший помощник Гортона — известный в прошлом хоккеист Крис Друри. Первым шагом Друри после назначения на свою должность стало приглашение на пост главного тренера Жерара Галлана. Сразу после назначения Друри и Галлан дали первую совместную пресс-конференцию в новом качестве. Специалисты рассказали о новом векторе развития команды.

Ключевые слова новый генеральный менеджер «синерубашечников» произнёс в середине своей речи. «Трудно не смотреть на матчи этого плей-офф и не замечать ту физическую силу, энергию, усилия и интенсивность, которые требуются для успеха. Нам, безусловно, нужно будет играть таким образом, чтобы добиться успеха в регулярном сезоне и в плей-офф. Мы всегда ищем способы улучшить свой состав и добавить в него новые элементы, как и каждая команда в лиге. Каждая команда в лиге сейчас смотрит за ходом плей-офф. Мы все хотим, чтобы за нас играли более сильные игроки, и мы ничем не отличаемся от других команд», — сказал Друри.

Сказанные слова про «более сильных игроков» стали руководством к действию для фронтофиса «Рейнджерс». Вся последующая селекция «синерубашечников» была построена на желании собрать побольше габаритных игроков, которые будут готовы постоять за своих партнёров. Первый звонок прозвучал для Друри ещё во время позапрошлого плей-офф, когда в серии квалификационного раунда «синерубашечники» встречались с «Каролиной». Уже на первой минуте первого матча серии тяжёлую травму получил нападающий Йеспер Фаст, который на тот момент был партнёром Панарина по звену. «Ураганы» сразу же выключили из игры шведского форварда — и Фаст уже не смог продолжить участие в серии. Затем «Каролина» продолжила навязывать сверхсиловой хоккей сопернику, к которому талантливое нападение «Рейнджерс» оказалось просто не готово.

В следующем сезоне получилась примерно схожая картина, с той лишь разницей, что на сей раз всё произошло ещё в регулярке. Точкой изменения сознания для функционеров «Рейнджерс» стало событие, произошедшее с командой на финише минувшего регулярного чемпионата. В конце апреля — начале мая «Парни с Бродвея», на тот момент ещё боровшиеся за плей-офф, угодили в жесточайший кризис. Сначала подопечные Куинна без шансов и без вариантов проиграли главному конкуренту за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли — «Нью-Йорк Айлендерс», а затем уступили «Вашингтон Кэпиталз» и окончательно распрощались с надеждой на плей-офф.

Непопадание во второй этап сезона было меньшей из бед для американской команды. Фактические проблемы «Рейнджерс» начались с того момента, когда травму получил ведущий защитник Джейкоб Труба, пропустивший силовой приём от энфорсера «островитян» Мэтта Мартина. Габаритный форвард четвёртого звена «Айлендерс» сломал самого дорогого защитника «синерубашечников», но Мартину никто не ответил. А затем случился тот самый матч между «Рейнджерс» и Кэпиталз», который окончательно изменил философию клуба.

В середине второго периода Бучневич в противоборстве с защитником «Вашингтона» Тревором ван Римсдайком не смог замкнуть штангу — и момент был заигран. Так казалось всем, кроме Тома Уилсона. Канадский форвард совершил первый из серии неадекватных поступков, ударив лежащего на льду Бучневича по спине. На помощь соотечественнику бросился Панарин, но его бойцовские навыки нельзя сравнить с умениями Уилсона. Канадец быстро расправился с Артемием, применив удивительную для тафгая НХЛ тактику ведения боя. Том схватил Панарина за голову и опрокинул его на лёд, а затем едва не вырвал Артемию волосы.

В следующем матче «синерубашечники» провели серию показательных драк с игроками «Вашингтона», постояв за свою главную звезду, но Панарину от этого было не сильно легче. В единоборстве с Уилсоном российский форвард получил травму, которая досрочно завершила для него сезон. Да, «Рейнджерс» оставалось провести всего несколько ничего не значащих матчей и потеря Панарина не стала фатальной, но что, если бы подобное произошло в начале или середине сезона? Руководство «Рейнджерс» посчитало, что команде не хватает банальных мускулов, а именно людей, которые не боятся Уилсона и будут готовы сразу сцепиться с силовиком «Кэпиталз», чтобы обезопасить своих талантов.

Травма Панарина изменила стратегию развития «Рейнджерс» — и они начали собирать тафгаев для его защиты. В течение нескольких дней «синерубашечники» сначала в качестве свободного агента подписали бывшего защитника «Бостона» Джареда Тинорди, а затем выменяли из «Вегаса» 34-летнего Райана Ривза. Вы знаете, что объединяет этих игроков между собой? Да, они оба дрались с Уилсоном. Тинорди дрался с форвардом «Вашингтона» в минувшем регулярном чемпионате, а постоянное противостояние Ривза и Уилсона на протяжении нескольких лет было одной из визитных карточек матчей «Вегаса» и «Вашингтона».

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Вряд ли во фронтофисе «Рейнджерс» надеются, что сам факт приобретения двух игроков заставит Уилсона бояться «синерубашечников». Но теперь Том совершенно точно будет осознавать, что в случае желания намеренно грязно сыграть против Панарина ему моментально придётся сбросить краги, чтобы сойтись в драке с одним из новичков нью-йоркцев. Тем более Ривз наверняка соскучился по своему старому знакомому, ведь в минувшем сезоне «Вегас» и «Вашингтон» не играли между собой из-за особенностей календаря регулярки.

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Теперь можно с полной уверенностью констатировать, что серия неудачных выступлений «синерубашечников» в решающих матчах двух прошедших сезонов заставила боссов «Рейнджерс» пойти на изменение стратегии развития клуба. В нынешнее межсезонье ньюйоркцы сосредоточились на формировании нижних звеньев, которые будут отвечать за силовую составляющую игры. В «Рейнджерс» посчитали, что их молодые игроки (Лафренье, Какко, Хитил) обладают достаточным талантом, чтобы образовать ударное топ-6 (вместе с Панариным, Зибанеджадом и Крайдером), а в боттом-6 должны играть хоккеисты плана защищённого на драфте расширения Руни, выменянного из «Тампы» двукратного обладателя Кубка Стэнли Гудроу и выменянного из «Сент-Луиса» Блэйса. Будет крайне интересно посмотреть, как новый тренер «Рейнджерс» сможет соединить сверхталантливое топ-6 и сверхжёсткое боттом-6.