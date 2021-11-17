Невероятный промах Овечкина! Мог зарешать игру, но не попал из убойной позиции

Кто бы мог представить, что «Анахайм» в этом сезоне ждёт ренессанс? Из 37-летнего Райана Гецлафа перестал сыпаться песок, Джону Гибсону дают продемонстрировать, что он вообще-то крутой вратарь, молодёжь «уток» — это свежий глоток задора, наглости и сумасшедшей энергии. Лундестрём, Драйсдейл, Зеграс выходят на запланированную мощность, разыгрались Терри и Милано. Кто бы мог подумать!

К такому вот «Анахайму» — злому, могучему — приехал в гости «Вашингтон», у которого, напротив, проблем – выше крыши. Никлас Бекстрём продолжает восстанавливаться после травмы, в лазарете находятся Оши, Манта и Дауд, а тут ещё и Ларс Эллер угодил в ковид-протокол. Единственное стабильное звено – ударное, с Овечкиным, Кузнецовым и Уилсоном — тащит команду, да периодически выстреливают молодые ребята, поднятые из фарм-клуба.

Сегодня Овечкину и компании полностью перекрыли кислород. Тройка Гецлафа мастерски сдерживала ведущее звено «столичных» — Евгений Кузнецов проигрывал одно вбрасывание за другим, Овечкину не давали бросать по воротам, на пятачок «уток» было не пробиться.

В этом матче у «Анахайма» была дополнительная мотивация. Гецлаф стоял на пороге своего 1000-го очка в НХЛ, а команда – на пороге своей 1000-й победы. Первую задачу «Дакс» решили уже на четвёртой минуте игры. Фаулер пробил Витека Ванечека, и вся команда высыпала на лёд, чтобы поздравить капитана с историческим достижением.

Вскоре забросил Ник Дженсен, но его шайбу отменили из-за офсайда. Первые два периода проходили под диктовку хозяев, но Ванечек действовал уверенно и больше не пропускал. Даже в концовке второго периода, когда остался в одиночку против двух (!) игроков «Анахайма».

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Только в третьем периоде, когда Питер Лавиоллетт решился разбить своё ударное звено, «столичные» встрепенулись. «Третий период был очень хорошим, мы надавили на газ. Сделали пару изменений, и стало легче заходить в чужую зону, смогли немало создать в атаке», — отметил главный тренер «столичных».

Атакующая помощь пришла оттуда, откуда не ждали – от центра третьего звена Гарретта Пилона, который проводил всего лишь свой второй матч в НХЛ (и первый – в этом сезоне). Но радоваться было рано. В середине периода выстрелила «горячая» связка Милано и Зеграса. Они пошли вдвоём на троих игроков «Вашингтона», ничего не предвещало беды, но тонкая подкидка Милано отрезала всех троих соперников, а Зеграс перехитрил Ванечека.

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А ведь когда-то совсем юный Зеграс застенчиво просил Овечкина о фотографии и даже подумать не мог, что однажды будет играть против него! Перед матчем Тревору показали ту самую фотографию, на что тот, смеясь, ответил: «Не помню, сколько мне было лет. Слева – мой приятель Дэнни Уэйт, его папа в то время тренировал «Айлендерс». Они как раз играли с «Вашингтоном», после игры я пошёл в раздевалку. Мимо проходил Ови, мы очень нервничали, но в итоге сделали с ним фото. Было весело и круто! Тогда я даже представить не мог, что когда-нибудь буду играть против него!»

ВИДЕО.

«Вашингтон» не сдался и за две с половиной минуты до конца сравнял счёт – Карлсон набросил от синей, Том Уилсон подправил на грани высоко поднятой клюшки, но судьи, посмотрев повтор, вынесли вердикт – хороший гол.

Этот тяжелейший матч «Вашингтон» мог вытаскивать, лучший шанс был у Александра Овечкина, который за минуту до конца основного времени оказался неприкрытым в убойнейшей позиции, но… даже не попал в створ ворот! Вот что ты будешь делать?

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Овечкин закончил встречу с одним броском по воротам. Он много хитовал – последний силовой провёл в овертайме, приложив в чужой зоне Линдхольма, но защитник успел отдать передачу, а дальше Зеграс в очередной раз зарешал, на сей раз – в одиночку. Объехал Кузнецова как стоячего и бросил из-под него под перекладину!

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У Зеграса четыре гола в последних двух матчах, у Овечкина – второй провальный матч в сезоне и первый, в котором у него «-2» по показателю полезности. В прошлый раз это было в игре с «Детройтом», но уже в следующей встрече россиянин забил и обошёл Бретта Халла в списке снайперов всех времён. Ждём, что будет завтра – «столичным» теперь играть с «Лос-Анджелесом», который тоже переживает ренессанс.