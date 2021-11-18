России на Олимпиаде играть против вратаря, разрывающего НХЛ. Кто такой датчанин Андерсен?

На Олимпиаде, кажется, России досталась не самая страшная группа. Там не будет неудобных финнов или зубастых словаков, которые ставили подножки нашей сборной четыре турнира подряд. Соперники, кажется, более-менее нашей сборной подходят — но это не значит, что будет легко.

На Игры впервые в своей истории пробилась датская сборная. ещё в 2003-м после победы над ними на ЧМ главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал их «сборной заправщиков», а через десять с небольшим лет беззвёздная датская молодёжка остановилась в 44 секундах от победы в матче с Россией в четвертьфинале МЧМ.

Оливер Бьёркстранд — лучший бомбардир «Коламбуса», Николай Элерс — один из лидеров «Виннипега», а крутых датчан из «Йокерита» вы могли видеть вживую. Однако главная звезда датской сборной играет в воротах «Каролины». Его зовут Фредерик Андерсен, и прямо сейчас именно он самый «горячий» вратарь НХЛ на старте сезона.

Датчанин — один из редких игроков, кого драфтовали дважды. Обычно это происходит с парнями, которые были задрафтованы высоко, но за два года не показали, что с ними стоит подписать контракт. Андерсен — исключение. В 2010-м «Каролина» рискнула пиком седьмого раунда, чтобы выбрать неизвестного голкипера из датского чемпионата, но контракт с ним подписан не был.

Андерсен в матче против сборной России на ЧМ-2011 Фото: Martin Rose/Getty Images

Когда датчанин через 11 лет все-таки доехал до Роли, то рассказал местной прессе: «Мы контактировали с «Каролиной». Однако Кэм Уорд тогда был неоспоримым первым номером, провёл в клубе много времени, его позиции были очень прочными. Мы с агентами решили снова выйти на драфт в поисках команды, где шанс заиграть был бы несколько выше. Здесь не было какой-то неприязни к самому клубу или городу — просто решили выбрать другой путь».

За два этих года Андерсен успел переехать в шведский чемпионат, стать лучшим вратарем Элитсерии и снова привлечь внимание клуба НХЛ. «Анахайм» выбрал Фредерика в третьем раунде, хотя голкиперу было уже 22 года — Андерсен был на четыре года старше большинства выходивших на драфт. Но тогда один из скаутов назвал датчанина лучшим голкипером драфта не из Северной Америки (если вы не забыли, это драфт Андрея Василевского).

«Анахайм» был как раз подходящим выбором — основным кипером «уток» был Йонас Хиллер, который никогда не считался элитным вратарём. Лишь в одном сезоне он был один раз упомянут в голосовании по «Везине». Летом 2014-го контракт со швейцарцем не продлили — хотя Андерсен провел лишь 28 матчей в НХЛ, он убедил всех в своём таланте. Фредди стал основным голкипером команды, которая была ещё в самом соку и считалась одним из фаворитов Кубка Стэнли.

Андерсен в «Анахайме» Фото: Christian Petersen/Getty Images

Но стать супертоповым вратарем у Андерсена тоже не получилось. Он выиграл первые 25 из 30 матчей в новой команде, стал вторым в истории лиги, кому это удалось — но тогда и защита «Анахайма», которой помогали оборонительные форварды уровня Кеслера, была в полном порядке. Весной 2015-го «Анахайм» вёл 3-2 в финале Запада с «Чикаго», но в двух следующих матчах Фредерик пропустил 9 шайб после 48 бросков. Его команда, конечно же, вылетела.

А совсем скоро сам Андерсен попал в ту же ситуацию, что и предыдущий вратарь «Анахайма». За спиной датчанина рос ещё более молодой Джон Гибсон с ещё более крутым потенциалом. В теории клуб мог оставить обоих, но в 2016-м у Андерсена истекал контракт — он попросил бы немало. «Анахайм» сделал выбор в пользу молодёжи и обменял Фредди в «Торонто».

Если бы вратаря закинули в бассейн с пираньями, это и то было менее тяжелым испытанием. Невероятное давление медиа и местных фанов (представьте себе футбольный «Спартак» и умножьте истеричность и длительность бестрофейной серии на пять) сломало не одного игрока. Да и имена некоторых провалившихся вратарей типа Эндрю Рэйкрофта и Весы Тоскалы были в городе нарицательными.

Митч Марнер и Андерсен на Матче звёзд-2020 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Андерсен приехал в молодую команду, где Мэттьюс, Марнер и Нюландер могли дать огня в чужой зоне, но топ-защитников не было. Проблема перекоса «Торонто» в сторону атаки за всё это время так и не была решена, но датчанин старался как мог. По его воротам бросали в среднем 31,6 раза за матч — нагрузка выше других голкиперов, которые были безоговорочными первыми номерами.

Возможно, другой вратарь в подобных обстоятельствах бы просто взбесился — и на защитников, которые из матча в матч оставляют вратаря на расстрел, и на медиа. Но датчанин — вполне стереотипный представитель северного народа. «Спокойный, уверенный в себе, его практически невозможно вывести из равновесия. Голос ровный и тихий. Иногда даже приходится прислушиваться, чтобы разобрать, что именно говорит Фредерик» — писал о нём журнал The Hockey News два года назад.

Но дальше первого раунда эта версия «Торонто» так и не прошла. В плей-офф «листьев» постоянно накрывала «медвежья болезнь» — и это связано не только с «Бостоном». После смены Майка Бэбкока на Шэлдона Кифа оборонительная структура команды окончательно превратилась в решето, ну а в довершение всего в прошлом сезоне Андерсен получил травму, которая надолго вывела его из строя. «Торонто» сделало выбор в пользу Джека Кэмпбелла — и снова куражный бэкап влияет на карьеру датчанина.

«Каролина», которая вернула блудного сына, — антипод «Мэйпл Лифс». «Ураганы» ещё при Билле Питерсе стабильно были в пятерке команд, которые допускают меньше всего бросков по воротам — но всё это нивелировала плохая игра вратарей. При Роде Бриндаморе подросли молодые таланты, но оборона остается всё такой же надежной. Только «Бостон» даёт наносить меньше бросков, чем «Каролина».

Андерсен в «Каролине» Фото: Stacy Revere/Getty Images

Прямо сейчас Андерсен — второй в лиге по проценту отраженных бросков (93,8%), третий по коэффициенту надёжности (1,78), в октябре он стал третьей звездой лиги. Но при этом перед сезоном в анонимном опросе скаутов и менеджеров от The Athletic датчанин стал лишь 16-м из 32 вратарей лиги — точно в серединке.

«В самых важных играх он не впечатляет» — заявил один бывший вратарь. «В самые критические моменты он пропускает шайбы, которые должен тащить» — добавил один из менеджеров клуба НХЛ. «Хотя прямо сейчас Андерсен выглядит лучшим вратарем лиги, «Каролина» должна быть готова к тому, что часто есть отрезки, когда он выглядит худшим в мире» — резюмировал аналитик Дом Лешишин.

А как готовиться к датчанину именно на Олимпиаде? Мы спросили об этом Кирилла Корнилова — комментатора КХЛ ТВ, бывшего вратаря.

«Состав у сборной, конечно, будет не таким крутым, как у «Каролины». В защите у них нет ни Славина, ни Песке, будут парни поскромнее, поэтому нагрузка на Андерсена будет ложиться колоссальная. Когда мы говорим о большой нагрузке на вратаря, то именно в игре против голкиперов из сборных среднего уровня важно не дать им поймать кураж. Надо стараться избегать легких бросков, за счёт мощи, за счёт хороших комбинаций и сильных бросков надо усложнять вратарю жизнь с первых секунд.

Датчане наверняка будут делать упор на атаку, потому что их оборона — самое слабое звено. Есть крутой Андерсен и несколько сильных нападающих. Но если Андерсен поймает кураж, если размять его лёгкими бросками. тогда могут возникнуть проблемы. А Россия любит придумывать себе проблемы.

Чаще всего ему залетает под ловушку и между щитков. Если Евгений Набоков, наш тренер вратарей, будет изучать стиль игры вратарей соперника, то на это будет обязательно сделан акцент. Андерсен, конечно, отличный вратарь — но проблем со сборной Дании всё-таки быть не должно».