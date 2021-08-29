России повезло с группой на Олимпиаде? Кто и с кем сыграет на хоккейном турнире в Китае

29 августа завершился финальный этап квалификации на хоккейный турнир Олимпиады-2022. На льду арен в Риге, Братиславе и Осло 12 сборных, поделённые на три группы, боролись за три заключительные путёвки в Пекин.

В результате победителями своих квартетов стали национальные команды Латвии, Дании и Словакии. Таким образом, на основе рейтинга ИИХФ были полностью сформированы три группы олимпийского турнира.

Группа А

Канада, США, Германия, Китай



Две североамериканские сборные, финалисты Пхёнчхана и дебютанты Олимпиады — таков состав группы А. Канада и США, при любом решении НХЛ о поездке своих игроков в Пекин, являются фаворитами квартета, а Китай в любом случае ждут три крупных поражения. Вообще, будет забавно посмотреть на то, как Макдэвид с Кросби или Мэттьюс с Кейном будут всерьёз играть против хоккеистов из Поднебесной, но таков регламент турнира — хозяева участвуют в любом случае.



Сборная Германии, конечно, сильно зависит от того, приедет НХЛ в Китай или нет, но как показывает практика, даже в Европе немцы могут собрать команду, способную на сюрприз.

Группа В

Россия, Чехия, Швейцария, Дания



У сборной России благоприятная и, пожалуй, самая простая из возможных групп. Даже если в Пекин приедет НХЛ, то ни Чехия, ни Швейцария, ни Дания не должны становиться большой проблемой для нашей команды. И это не бахвальство, а объективная расстановка сил в современном международном хоккее. Конечно, у всех трёх команд есть свои звёзды мирового уровня, но эти сборные Россия пока ещё способна обыгрывать безо всяких условностей.



Можно сказать, что подопечным Брагина повезло с группой. Это нужно использовать, чтобы занимать первое место в квартете и рассчитывать на более простую сетку плей-офф.

Группа С

Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия



Возможно, самая ровная группа на ОИ. Финны и шведы, конечно, выделяются, но латвийцы и особенно словаки всегда способны преподнести сюрприз. Любопытно, что в этом квартете сыграют сразу две сборные из квалификации, но та же Латвия так уверенно прошла последний этап отбора, что не получается назвать её аутсайдером.



Стоит напомнить, что, согласно регламенту олимпийского турнира, все 12 сборных попадут в плей-офф. Три победителя групп и лучшая команда, занявшая второе место, шагнут сразу в четвертьфинал, остальные же сыграют этап квалификации.