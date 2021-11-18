Яркая драка в КХЛ! Оба одновременно попали в голову, один сразу упал на колени

Этим вечером «Ак Барс» гостил в столице Латвии. Конечно, после ухода Сергея Зубова рижское «Динамо» потеряло свою мощь и стало далеко не тем клубом, который мог побороться за выход в плей-офф. При Зубове у руля такие шансы реально были, теперь же, когда командой руководит Валерий Кулибаба, в успех латвийского коллектива верится с трудом. Уж больно мало опыта у латвийского специалиста.

Однако рижское «Динамо», судя по сегодняшней игре, не намерено просто так опускать руки. Причём, как в прямом, так и в переносном смысле. На первый план у рижан не в первый раз выходит местный защитник Карлис Чуксте. Помните, это именно тот игрок, который в матче с ХК «Сочи» ударил линейного арбитра, после чего схлопотал дисквалификацию.

На этом, как выяснилось, Чуксте не успокоился. Уже сегодня в Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Ак Барсом». Казанцы оказались сильнее в этой встрече – 3:1.

Итак, в конце первого периода в матче произошла драка между защитником рижан Карлисом Чуксте и форвардом «Ак Барса» Никитой Дыняком. В результате игрок казанцев отправил оппонента в нокдаун с первого удара. При этом, оба попали кулаками в голову друг другу, хоккеист хозяев сразу упал на колени (это было похоже на нокаут), но и сам Чуксте прилично попал сопернику в голову.

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Оба игрока получили пятиминутный штраф за драку, Дыняк также был наказан двумя минутами за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Отметим, что заброшенными шайбами во встрече отличились Артём Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил.

Удалась ли драка? С одной стороны – да. Бой получился достаточно ярким. С другой стороны, много времени обоим хоккеистам не потребовалось. Бою, похоже, удивился даже комментировавший игру Леонид Вайсфельд, заявивший, что всё было по-взрослому.

Согласимся. Было по-взрослому и ярко. Посмотрим, как оба драчуна будут проявлять себя в дальнейшем. Пока же они выступили здорово и не побоялись скинуть как шлем, так и перчатки.