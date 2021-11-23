Барабанов опять пропустил жёсткий удар в голову. Но вернулся на лёд и отомстил за грубость

Александр Барабанов личным примером показывает, какую важную роль для незадрафтованных русских (да и не только) хоккеистов играет выбор клуба, в котором надо начинать карьеру в НХЛ. Год назад олимпийский чемпион поехал в «Торонто» — учитывая, что агентом хоккеиста является Дэн Мильштейн, это никого не удивило. Судя по всему, у агента прекрасные отношения с Кайлом Дубасом — клиенты Мильштейна постоянно примеряют синюю форму.

В «Торонто» некоторые надеялись, что Барабанов станет для них Ильёй Михеевым-лайт. Не получилось — форвард редко играл больше 10 минут за матч и стал одним из главных разочарований в команде даже с учётом того, что он играл на совсем детском контракте. На дедлайне Барабанова обменяли в «Сан-Хосе», который уже доигрывал сезон и мог примерять потенциальные связки на новый сезон — для недавних стандартов «Шаркс» форвард был вообще молодым, лишь 26 лет.

Этим летом «Сан-Хосе» освежился, слегка омолодился, сезон начался удачно. Однако в последних играх команда почти перестала забивать. Пошли разговоры о том, что пропускающий первые 20 матчей из-за дисквалификации Эвандер Кейн может и вернуться в состав, чего якобы очень не хотят его одноклубники. Сегодня, впрочем, для победы над одной из лучших команд лиги «Акулам» хватило лишь двух шайб.

Матч начинался для Барабанова ужасно — его снова раскололи жёстким ударом прямо в голову. На этот раз прилетело от Нино Нидеррайтера — не самого грязного хоккеиста лиги. Однако именно этот приём выглядел наиболее серьёзным из трёх полученных за последние две недели. Совсем недавно голову Барабанова на прочность проверял соотечественник Никита Задоров — не получил даже двухминутного удаления.

Потом Барабанова вырубил Мэтт Дамба из «Миннесоты».

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Нидеррайтер тоже не был наказан за то, что со стороны казалось типичнейшим нарушением правил. Для русского форварда, впрочем, главным успехом было то, что он смог выйти на второй период — а сейчас к сотрясениям в НХЛ относятся серьёзно, в отличие от более олдскульных времён, и уже не дали бы выйти игроку с серьёзным повреждением.

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Барабанов ответил красиво и правильно — забил победный гол в овертайме. Передачу отдавал его постоянный партнёр по звену Томаш Гертл. Их тройка провела не очень удачный матч с точки зрения продвинутой статистики, но в решающий момент стрельнуло.

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«Каролина» проиграла лишь третий матч в сезоне из 17. Ну а Барабанов нашёл свою команду в НХЛ: в 13 матчах за «Торонто» у него одно очко, в 21 игре за «Шаркс» — 14.