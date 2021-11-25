Овечкин — машина! Сделал хет-трик из передач и побил уникальный рекорд молодости

В 36 лет Александр показывает абсолютно лучшие цифры статистики в карьере на старте сезона. А его «Вашингтон» продолжает побеждать.

«Вашингтон», ведомый Александром Овечкиным, вернулся на домашнюю площадку после сумасшедшего гостевого турне. В Калифорнии «столичные» выиграли и проиграли по два раза, а неудержимый капитан команды забил свои очередные голы в зачёт гонки, за которой следит весь хоккейный мир.

В гости в столицу США приехал финалист прошлого Кубка Стэнли «Монреаль», для которого этот сезон складывается очень тяжело. «Кэпиталз» начали игру с преимуществом, при этом у них выделялось первое звено, составленное в этот вечер из россиян Овечкина с Кузнецовым и белоруса Алексея Протаса.

Счёт был открыт уже на 4-й минуте. Ник Дауд получил шайбу от Дмитрия Орлова ещё в своей зоне, а затем совершил впечатляющий проход к владениям Аллена, бросил, подобрал шайбу, объехал ворота и забил.

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В середине периода «Вашингтон», играя в большинстве, увеличил своё преимущество: Карлсон с Кузнецовым разыграли нехитрую комбинацию, завершившуюся точным броском американского защитника. Халявную передачу в личный зачёт в этом эпизоде получил Овечкин.

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Вскоре автором курьёзнейшего гола стал форвард «Вашингтона» Майкл Сгарбосса: нападающий «Монреаля» Пакетт выкидывал шайбу со своего пятачка, попал в проезжавшего мимо Сгарбоссу, от него снаряд отскочил в стоявшего возле ворот Александра Романова и юркнул за ленточку.

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«Монреаль» сумел быстро отыграть одну шайбу, остановив разгромную тенденцию. «Вашингтон» чуть сбавил обороты, но всё равно смотрелся с большим преимуществом и в середине второго периода лидеры «Кэпиталз» организовали четвёртый гол. Протас выцарапал шайбу у борта, её подобрал Овечкин, отдал вверх на Карлсона, откуда американец вырезал блестящую передачу на Кузнецова. Евгений с удовольствием забиил в пустые ворота.

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Под занавес отрезка «Монреалю» повезло отыграть ещё один гол, но всю видимость интриги в начале третьей двадцатиминутки убил потрясающий Овечкин. Нет, Александр не забил очередной гол, но посмотрите какую гениальную, своевременную, удобную передачу он выдал на Тома Уилсона при выходе «2 в 1»!

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Ови оформил ассистентский хет-трик, в его активе стало 33 (15+18) очка в 20 матчах. Абсолютно лучший старт сезона в карьере Александра, а в списке бомбардиров нынешнего чемпионата НХЛ Ови вернулся на второе место, догнав и перегнав Макдэвида. Кроме того, в гонке бомбардиров всех времён Овечкин набрал 1353 очка, повторив результат Ги Лефлёра, с которым россиянин теперь делит 27-е место.

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Шестой гол «Вашингтона» оформил Дмитрий Орлов — матч для россиян определённо удавался. Разве что, за исключением Ильи Самсонова, который в итоге пропустил три гола, хотя игра в атаке у «Монреаля» совсем не клеилась. Но факт остаётся фактом — очередная уверенная победа «Кэпиталз», который продолжает погоню за «Каролиной» в столичном дивизионе.