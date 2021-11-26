Нереальная развязка дерби в КХЛ! «Сибирь» добила «Авангард» за 20 секунд до сирены

В сибирской разборке было всё: камбэк с 0:2, голевая перестрелка и долгожданная победа Новосибирска над чемпионом.

В последние годы сибирское дерби уже проходит без того накала, как это было раньше. Уже не столько из-за изменения места жительства «Авангарда», а из-за превосходства по классу. Об этом говорит и статистика: последние игры заканчивались буквально в одну калитку. И всегда это была калитка «Сибири». Просвечивал оптимизм только в прошлом матче, когда итоговый счёт был 4:3 в пользу омичей. Но тогда «Сибирь» хотя бы забила больше одной, чего не делала к тому времени уже пять сибирских встреч. И в этот раз оборонительный хоккей Мартемьянова вряд ли мог закончиться победой. Статус дерби всегда особенный и играть сложнее.

«Авангард» с Дальнего Востока приехал злым: со сбитым режимом дня и обидным поражением по буллитам от «Адмирала». Сейчас «Авангард» и «Сибирь» соседи не только по регионам (теоретически как минимум), но и по турнирной таблице. Между ними всё ещё четыре очка, но каждое поражение омичей и каждая победа «Сибири» только обостряет накал.

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Уже за первые восемь минут нулевой счёт на табло сместился до 2:0 в пользу гостей. Если кто и должен был открыть счёт в сибирском дерби, то только свой, сибирский воспитанник. Арсений Грицюк хоть и воспитанник омского хоккея, но родился в Красноярске, в сибирской глубине. Но это не помешало ему поставить первый знак в сегодняшнем противостоянии. Эта десятая шайба Арсения не встретила препятствий со стороны игроков «Сибири».

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Двойное удаление новосибирцев (сначала Чайковски, а затем Пьянова) привело ко второй шайбе в ворота новосибирцев. Оливер Каски не самым замысловатым, но просто убойным броском в девятку положил в ворота Сятери вторую и добил сопротивление новосибирцев.

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В этот момент начало потихоньку складываться ощущение, что новосибирцы уже готовы отдать этот матч и готовиться к «Автомобилисту». К середине первого периода «Сибирь» по броскам уступала уже 1:8. А ведь было только начало игры. За четыре минуты до конца первого периода помог Денис Голубев и тем самым перевернул командную игру на 180 градусов. Шимон Грубец не справился с голом, но винить тут нужно, скорее, защитников Омска: это они забыли про Голубева и пустили его на собственный пятачок. Так начался путь к маленькому камбэку и, в конце концов, к победе.

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Буквально через две минуты «Сибирь» сравняла. Новосибирцы получили выход два в одного, и Ник Шор добил отражённую Грубецом шайбу. Но только во втором периоде стало очевидно: больше на победу сегодня заряжены именно новосибирцы. Оборонительный хоккей Мартемьянова превратился в атакующий, а «Сибирь» побежала выигрывать. Третий гол новосибирцев по праву можно назвать голом Никиты Сетдикова. Именно с его великолепной передачи забил Алексей Кручинин. Новосибирцы один в один скопировали шайбу Каски. После уже началась перестрелка.

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Если вы запутались, к этому моменту счёт стал уже 3:2. А ведь в начале матча «Сибирь» откровенно сдавала все позиции. За две минуты до конца второго периода «Авангард» всё-таки смог сравнять счёт. Петер Цегларик отличился, чтобы начать всё заново в третьем отрезке матча.

Если вы думаете, что в третьем периоде игра успокоилась и команды стали играть аккуратнее, то поспешим вас разочаровать. В середине периода «Сибирь» вновь вышла вперёд стараниями Тревора Мёрфи. Причём Грубец-то отразил первый бросок, но защитники опять забыли про игрока «Сибири» и в очередной раз за это поплатились. За четыре минуты до конца периода «Авангард» сравнял. На этот раз уже ошиблась «Сибирь», постепенно откатывающаяся в привычный ей оборонительный хоккей.

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Настоящее и огненное дерби должно сохранять интригу до последней минуты. Сегодня так и получилось: всего за 20 секунд до конца третьего периода Никита Коротков вывел «Сибирь» вперёд. На этот раз уже окончательно. Нереальная развязка! Кстати, последний знак в противостоянии поставил тоже сибирский воспитанник. Только уже из другого клуба.

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Самый незаметный герой этого противостояния – Вячеслав Литовченко. Новосибирский форвард не забил, но заблокировал три броска, один из которых прилетел в спину. Отчасти победа над действующим чемпионом КХЛ была добыта именно его незаметными, с одной стороны, стараниями. Но для команды незаметно не проходит ничего: победная шапка досталась именно Литовченко.