Владимир Крикунов — единственный тренер, возглавлявший клуб КХЛ в каждом сезоне в истории

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимает московское «Динамо». Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов начал 13-й сезон в лиге. Российский специалист является единственным тренером в лиге, кто занимал должность главного тренера одного из клубов во всех сезонах в истории КХЛ.

За карьеру в КХЛ 70-летний специалист возглавлял «Нефтехимик» (2008–2011, 2013–2016), «Ак Барс» (2011–2012), «Барыс» (2012–2013), «Автомобилист» (2016–2018) и «Динамо» (с 2018 года).

Под руководством Крикунова московское «Динамо» в минувшем сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России. Во времена Суперлиги Крикунов также приводил бело-голубых к золотым медалям чемпионата России (2005).