Владимир Крикунов — единственный тренер, возглавлявший клуб КХЛ в каждом сезоне в истории
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимает московское «Динамо». Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов начал 13-й сезон в лиге. Российский специалист является единственным тренером в лиге, кто занимал должность главного тренера одного из клубов во всех сезонах в истории КХЛ.
За карьеру в КХЛ 70-летний специалист возглавлял «Нефтехимик» (2008–2011, 2013–2016), «Ак Барс» (2011–2012), «Барыс» (2012–2013), «Автомобилист» (2016–2018) и «Динамо» (с 2018 года).
Под руководством Крикунова московское «Динамо» в минувшем сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России. Во времена Суперлиги Крикунов также приводил бело-голубых к золотым медалям чемпионата России (2005).
Давыдов: «Динамо» ни в чём не уступает ЦСКА и СКА. Жду от клуба больших побед
- 5 сентября 2020
-
18:22
-
18:01
-
17:47
-
17:36
-
17:18
-
16:41
-
16:17
-
15:38
-
14:52
-
14:04
-
13:54
-
13:42
-
12:59
-
12:51
-
12:02
-
11:49
-
11:37
-
10:54
-
10:38
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
08:46
-
08:21
-
07:45
-
07:30
-
07:13
-
07:11
-
07:07
-
07:02
-
06:50
-
06:44
-
06:39
-
06:23
Партнерский контент