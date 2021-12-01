Самый удивительный гол сезона в НХЛ? Вратаря «Сент-Луиса» обманул отскок от стекла

Джордан Биннингтон пропустил три курьёзные шайбы подряд на старте матча с «Тампой». Но затем помог «Блюз» одержать волевую победу.

Каково это – пропустить три курьёзных гола в течение трёх с половиной минут? Не один, не два, а сразу три. Максимально курьёзных, шальных и где-то даже нелепых. Отвечает Джордан Биннингтон.

Его «Сент-Луис» после яркого матча с «Коламбусом», где блистательно выступили россияне «Блюз» Павел Бучневич, Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко, принимал «Тампу». Действующие чемпионы двумя днями ранее провели неудачную игру с «Миннесотой» и наверняка хотели реабилитироваться за то поражение. Исправляться они начали очень быстро – уже в начале третьей минуты они затолкали шайбу в ворота Биннингтона. Именно что затолкали, ведь в динамике эпизода не сразу можно было понять, каким именно образом «молнии» открыли счёт.

Первым это попытался сделать Тейлор Рэддиш, который хотел переиграть уже лежавшего на животе голкипера хозяев. Однако Биннингтон ногами перекрыл путь шайбе, из-за чего форварду «Тампы» пришлось идти в обход. Он отдал пас Виктору Хедману, который практически сразу попытался бросить, но попал в Колтона Парайко. По взмывшей в воздух шайбе в бейсбольном стиле ударил всё тот же Рэддиш, но ему вновь не повезло – игровой снаряд угодил в штангу, отскочил в ноги Биннингтону, однако не был зафиксирован, чем и воспользовался Энтони Чирелли.

Вскоре «Лайтнинг» получили право разыграть лишнего, и ещё одна сумбурная попытка забить завершилась голом Кори Перри. Он отправлял шайбу уже в пустые ворота – после броска Киллорна она угодила в Чирелли и отскочила в штангу, где её уже поджидал Перри.

Но и на этом курьёзы не закончились, ведь буквально спустя пять секунд Эрик Чернак вновь зажёг красный свет за воротами Биннингтона. Как это произошло? Всё очень просто – Росс Колтон выиграл вбрасывание, Рэддиш скинул шайбу Чернаку, и тот, дойдя до красной линии, просто вбросил её в зону. Говорят, что дома и стены помогают, но канадский вратарь «Сент-Луиса» сегодня с этим точно не согласится. Ведь шайба отскочила от стекла и каким-то невероятным образом юркнула в «домик» Биннингтону, который такого развития событий точно не ожидал. Возможно, это самый удивительный гол сезона в НХЛ на данный момент.

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К чести Джордана и всех остальных «блюзменов», после такого они не расклеились и продолжили играть как ни в чём не бывало. До начала второго периода их старания никак не отражались на табло, но уже через шесть минут после выхода из раздевалок отставание «Сент-Луиса» составляло всего один гол. Сперва Джордан Кайру поиздевался над Пьер-Эдуаром Белльмаром и поделился шайбой с абсолютно забытым игроками «Тампы» Райаном О’Райлли, который без труда переиграл Брайана Эллиотта.

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А затем первую шайбу за «Сент-Луис» в дебютном матче забросил Логан Браун.

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Российские легионеры «Блюз» молчали до начала третьего периода, когда спустя минуту после второго перерыва двое из них сказали своё слово при игре в большинстве. Павел Бучневич и Скотт Перунович подготовили момент для Ивана Барбашёва, который в касание проверил «домик» Эллиотта. Там оказалось открыто. Для Ивана этот гол оказался вторым при розыгрыше лишнего за последние три матча – за все предыдущие сезоны в НХЛ на его счету был всего один.

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В концовке основного времени хозяева были сильнее и могли вырвать победу, но Эллиотту удалось оставить свою команду в игре и перевести матч в овертайм.

Дополнительные пять минут прошли без голов, хотя «Тампа» очень старалась и имела возможность забить в формате «четыре на три». Однако защита «Блюз» и Джордан Биннингтон стояли стеной, поэтому зрители в Сент-Луисе увидели серию послематчевых бросков. Там всё решил О’Райлли, чья попытка оказалась единственной успешной.

4:3 – «Сент-Луис» героически отыгрывается после трёх пропущенных курьёзных голов, а «Тампа» терпит второе поражение подряд.