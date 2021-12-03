«Авангард» устроил шоу для КХЛ в Дубае. Но арабская сказка случилась для «Ак Барса»

Главный матч дня в КХЛ – естественно, «Авангард» — «Ак Барс». И не только потому, что это битва двух грандов Востока, но ещё и потому, что игра проходит в жарком Дубае, и к ней, естественно, приковано пристальное внимание болельщиков. Участники самой жаркой серии прошлого сезона скрестили клюшки в жаркой стране, но об атмосфере, окружавшей этот матч, читайте в репортаже «Чемпионата» с места событий завтра, а сегодня – об игре.

Сегодня в составе «Ак Барса» не было Даниса Зарипова, который надеялся отпраздновать на дубайском льду юбилей – 1300 матчей в чемпионатах России. «Неприятно, что Зарипов сегодня не сыграет, всё-таки он был лицом со стороны «Ак Барса». Рассчитывали, что он сыграет, но мы не можем диктовать условия тренеру», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов. Вероятно, Дмитрий Квартальнов решил дать своему 40-летнему ветерану отдохнуть, что собирался сделать ещё неделю назад.

Даже без второго снайпера в истории отечественного хоккея и пятикратного обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс» выглядел активнее и более нацеленным на ворота, старался бросать из каждой позиции. «Авангард» же первые минут 10 хватал одно удаление за другим и только ближе к перерыву стал думать об атаке. Однако обостряющие передачи либо перехватывались соперником, либо шайба совершенно не слушалась игроков и постоянно сходила с крюка. Самый опасный момент у «ястребов» был, когда Цегларик в большинстве бросал с пятачка – но мимо.

Энергичный силовой хоккей продолжился и во втором периоде, но с голами по-прежнему было туго. «Авангард» стал активнее, отличная атака удалась четвёртому звену, когда Телегин промчался по флангу и бросил, а Дедунов с Жарковым копали на пятачке, но не забили. Счёт открыл «Авангард» — Никита Дыняк бросал не глядя с разворота, а Артём Галимов подправил шайбу на пятаке, и она просочилась сквозь амуницию Шимона Грубеца.

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Уже в следующей смене «Ак Барс» подарил «Авангарду» глоток воздуха – Кэмпфер неаккуратно махнул клюшкой по лицу Прохоркина и присел на две минуты. У ворот Тимура Билялова стало по-настоящему жарко – Цегларик расстреливал в упор, бросал из опасной позиции Грицюк, Прохоркин. Хозяева расчехлили большинство на полную мощность и сделали в нём всё, только не забили. «Авангард» продолжал наращивать темп, зарабатывать на себе удаления, но Билялова разгадать так и не удалось, а в равных составах «Ак Барс» по-прежнему ничего не позволял.

В этом противостоянии града заброшенных шайб ждать не приходится, и «ястребы», и «барсы» внимательно концентрируются на обороне, поэтому следующий гол должен был стать ключевым. Сделай «Ак Барс» 2:0 – отыграться будет практически нереально, сравняй «Авангард» — и начинается новая игра. «Авангард» своё множество шансов во втором периоде не использовал, а не забиваешь ты – забивают тебе. Кэмпфер подкрался на дальнюю штангу и замкнул передачу Панюкова.

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Да, эту игру «Авангарду» было уже не достать, а вскоре потеря Готовца на своей синей линии превратилась в молниеносную контратаку – Луковянов в падении отдал, Глухов в падении забил свой первый гол в сезоне!

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«Авангард» в предыдущих двух матчах забросил 10 шайб, но сегодня не получалось ничего. Может, солнечный Дубай с манящими пляжами стал отвлекающим фактором? Но «Ак Барс» был в такой же ситуации… Только за шесть минут до конца Билялов капитулировал – Сошников бросал из круга вбрасывания через трафик и попал идеально под перекладину, однако эмоционального подъёма для финального штурма этот гол «Авангарду» не принёс.

Праздник хоккея и шоу для КХЛ в Дубае устроил «Авангард» — именно Александр Крылов взял на себя все заботы по организации вынесенной встречи. Но арабская сказка случилась не для них, а для «Ак Барса». Казань в третий раз в сезоне огорчила действующего чемпиона – и хотя Дмитрий Квартальнов не особо хотел лететь в Дубай и несколько дней назад жаловался на сложную логистику – домой он наверняка будет возвращаться в хорошем настроении.