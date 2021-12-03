«Чем больше территорий захватим, тем популярнее будем». Что для КХЛ значит матч в Дубае

Итак, свершилось, в Дубай приехал по-настоящему большой хоккей, сегодня КХЛ проводит вынесенный матч между действующим чемпионом «Авангардом» и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом». Перед игрой президент КХЛ Алексей Морозов и председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов дали совместную пресс-конференцию.

«Чем больше территорий захватим, тем популярнее будет КХЛ»

Алексей Морозов рассказал о стратегической важности прихода КХЛ в ОАЭ и оценил возможность появления в лиге клуба из Дубая.

«Мы рады тому, что матчи KHL World Games возвращаются, благодарны «Авангарду», что согласились перенести домашний матч сюда. Для нас это стратегически важно. Ждём болельщиков, Дубай — перспективный регион, который может развиваться в сторону хоккея. Арена здесь комфортная, все команды довольны. Были проблемы со льдом, но «Авангард» подключил много международных компаний, чтобы решить эти проблемы.

По поводу команды в ОАЭ — всё будет зависеть от сегодняшнего мероприятия. Мы понимаем, что клуб должен соответствовать регламенту. Много сложностей с ареной, здесь даже не было заливочных машин. Пока нужно сконцентрироваться на проведении этого вынесенного матча.

Неприятно, что Зарипов сегодня не сыграет, всё-таки он был лицом со стороны «Ак Барса». Рассчитывали, что он сыграет, но мы не можем диктовать условия тренеру. Мы проверили, в список травмированных он не внесён, но на игру не выйдет.

В Давосе, Цюрихе, Вене мы тоже показывали КХЛ. Но мы всегда хотим захватывать новые территории, быть первопроходцами. Поэтому сегодня играем в Дубае. Чем больше территорий мы захватим, тем популярнее будет КХЛ».

«Была задача покрыть расходы за счёт партнёров, КХЛ практически ничего не потратила»

Александр Крылов рассказал, как возникла и осуществлялась идея с проведением матча в Дубае, а также высказался на тему того, что игра не будет показана на российских федеральных каналах.

«Я как член совета директоров горд, что КХЛ смогла поучаствовать в продвижении России на международной выставке. Страны здесь показывают тренды развития, а КХЛ — это часть нашей страны. Это самое главное, что мы смогли встроиться в это глобальное международное событие.

Когда мы говорили с Геннадием Тимченко о проведении такого матча, то ставили задачу покрыть сумму расходов на игру за счёт спонсоров. И сейчас можно сказать, что лига практически ничего не потратила. Дубай — дорогой город, поэтому в программе появилось ледовое шоу, много бизнес-мероприятий.

Обсуждение такого матча начали ещё весной с Морозовым, а финальный ответ, что я согласен заняться проведением этого события, я дал только в сентябре. У нас был выбор: провести матч после Нового года с гарантией стопроцентной посещаемости, либо в начале декабря, когда в ОАЭ много других важнейших мероприятий.

Матч не покажут на федеральных каналах? Тут только одно можно сказать — no comment».