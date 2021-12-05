Пора ехать за мечтой? 5 российских хоккеистов, способных заиграть в НХЛ в следующем сезоне

Нынешние реалии НХЛ таковы, что далеко не каждый мастер способен подчинить себе лигу и въехать в топ-лист на белом коне. Слишком много факторов встречаются на пути хоккеистов, желающих реализовать свою мечту и стать причастными к этому бесконечному празднику хоккея.

Лига меняется, и к тому стоит привыкнуть. Раньше в фаворе были высокие, мускулистые парни, сносившие все на своем пути. Сейчас больше почести и шансов получают юркие, скоростные ребята. Тренеры по защитникам стали больше времени уделять катанию, а в особенности — его интенсивности.

КХЛ хоть и теряет с каждым сезоном в качестве хоккея, но не перестает поставлять НХЛ новые кадры. Есть у нас хоккеисты, которые при определенных раскладах готовы закрепиться в главной лиге Северной Америки уже со следующего сезона.

Андрей Кузьменко (СКА)

Один из самых ярких игроков последних сезонов. Андрей никогда не был обделен талантом, но раскрываться и удивлять, в хорошем плане, начал только в последние годы. Проблема заключается в том, что он исключительно игрок топ-6. При должном тренерском отношении и доверии может сверкнуть в каком-нибудь клубе аутсайдере НХЛ. Сейчас модно сравнивать Кузьменко с Владимиром Ткачевым, но многие забывают одну важную вещь – маневренность. 96 номер СКА далеко не так академичен, как его бывший одноклубник.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

По стартовой скорости и работе ног к Андрею никогда не было вопросов. Он молниеносно меняет направление своего движения, что сейчас очень ценится. Заметно прибавил в броске, что, непременно, стало сказываться на графе «заброшенные шайбы». Форвард СКА следующим летом может стать свободным агентом и отправиться покорять просторы НХЛ. Время подходящее: 26 лет, лучший сезон в карьере. Главное с клубом не ошибиться, потому он, при всем уважении, не та персона, которой неважно место дислокации. Спрос на Кузьменко, безусловно, будет. Всё в его руках.

Егор Коршков («Локомотив»)

На мой взгляд, один из самых недооцененных игроков нашей лиги. Егор уже не первый год является неотъемлемой частью ярославского бронепоезда. Незаменимый человек, что в системе Скабелки, что в системе Никитина. Всегда ходил в любимчиках у этих специалистов за счёт, в первую очередь, своей работоспособности. Новосибирец второй сезон подряд идет по графику пол очка за игру. «Не выдающийся показатель», — скажете вы. Но для форварда оборонительного плана и такой график вполне приемлем. Попытка закрепиться в «Торонто» была неудачной, но сколько уже таких примеров мы видели с российскими хоккеистами, уезжавшими в эту бездну талантов?

Конкуренция за попадание в состав зашкаливала, сложно в этом плане предъявить претензии к Коршкову. Кто бы что не говорил, но у Егора больше таланта именно к разрушению атак, больше ценятся его оборонительные «скиллы». Таким его видели и, скорее всего, видят в Северной Америке до сих пор. В феврале Коршкова обменяли из «Торонто» в «Каролину», «ураганы» сейчас находятся в стадии перевоплощения в контендер лиги. Пробиться туда будет непросто, учитывая, что у его конкурентов Мартинука и Фаста долгосрочные контракты, и играют они сейчас достаточно неплохо. У Лоренца истекает контракт, но, наверняка, получит новый за небольшие деньги.

Выше третьего звена пробиться Коршкову будет нереально, уж слишком хорошо выглядит топ-6 «Харрикейнз».

Конечно, многое покажет Кубок Стэнли. В случае провала, головы могут полететь как с тренеров, так и хоккеистов, поэтому Егору и его агенту нужно быть начеку. Шансы заиграть в любом случае будут, да и привыкать к маленьким площадкам не придется, опыт выступления за «Марлиз» в помощь. Важно не проморгать момент, когда можно попытать свои силы в главной лиге мира. Все-таки время уходит, Егор молодеть не будет. Надо пробовать. Контракт с Локомотивом истекает 30 апреля 2022 года.

Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)

Возможное светлое будущее «Нью-Джерси», и, пожалуй, всего отечественного хоккея. Еще с юных лет вели этого рослого парня и говорил про его бешеный потенциал, который с это года, кажется, стал раскрываться. Многие считали, что поворотным моментом в его карьере станет МЧМ-2021, но он оказался неудачным не только для Шакира, но и для всей российской сборной. Этот сезон Мухамадуллин проводит, как железный игрок основы «Салавата Юлаева» и получает в среднем солидные 15 минут игрового времени.

Главный момент, который стоит отметить – профессионализм. Летом он здорово подтянул катание. По прошлому сезону бросалось в глаза, что не всегда он успевал за более взрослыми оппонентами. Возможно, это и стало главным фактором его прогресса. Он стал уверенней себя чувствовать на синей линии, научился вести игру, что в 19-летнем возрасте большая редкость. 1 декабря подписал контракт новичка с «Нью-Джерси». Остаток сезона на правах аренды проведет в Уфе, потом рванет за океан. Защита «дьяволов» похожа на кинокомедию, поэтому вполне возможно, что уже в следующем сезоне мы увидим Шакира не в форме «Бингемптона», а «Нью-Джерси». В третьей паре могут найти ему место.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Парня, который выбран в 1 раунде не станут задвигать в клубе, который толком турнирных задач-то пока не имеет. Ключевое сейчас — развить проспектов и на их базе построить команду. Шакиру остается только пожелать удачи. Уверен, у России вырастает топовый защитник.

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Дамир Шарипзянов («Авангард»)

Еще один игрок 1996 года рождения, пересидевший в КХЛ. Один из лидеров лиги по «блокам», что говорит не только о самоотверженности, но и о хоккейном интеллекте. Умение подстраиваться под шайбу, читать игру – одно из главных для защитника. В «Лос-Анджелесе», куда в случае отъезда отправится Дамир, нет молодых, подрастающих защитников, которые будут наголову его сильнее. Бьорнфут, Андерсон, Дурзи – не самые плохие защитники, но с ними можно и нужно конкурировать. В топ-4, конечно, все законопачено, да и качеств Шарипзянову не должно хватать, чтобы играть по 20 минут на уровне НХЛ. Дамир уже пытался 4 года назад закрепиться в основе, но, увы, не сложилось.

С тех пор команда стала слабее, да и сам Шарипзянов прилично заматерел. «Кингз» — очень неплохой старт-ап в его нынешнем положении. Главное, сейчас не завалить плей-офф за «Авангард». В этом вопросе все, конечно, упирается в контракт, который будет действовать еще на следующий год, но я бы на его месте рискнул, и отправился в солнечную Калифорнию вместо депрессивного Омска.

Иван Чехович («Торпедо»)

Человек – загадка. Чем-то похож, на Николая Голдобина. Наверное, умением выключаться на несколько игр, а потом выдавать яркие перформансы. Обладает очень мягкими руками и приличной скоростью. Чего, казалось бы, не хватает, чтобы держать свой уровень на долгой дистанции?

На этот вопрос, наверное, даже сам Иван не в силах ответить. Много лет пытался пробиться в ростер «Сан-Хосе», но всегда останавливался буквально в шаге от основной команды. Возможно поэтому Чеховича и отпустили в Европу, чтобы он прибавил в ментальном плане и стал более зрелым хоккеистом? У «Торпедо» Дэвида Немировски провел блестящий прошлый сезон, что не скажешь про нынешний. Ивана шатает из стороны в сторону, что не может не напрягать нижегородских болельщиков в преддверии матчей на вылет.

По техническому оснащению – это безусловный игрок НХЛ. Осталось только в голове порядок навести. «Шаркс» сейчас находятся на пути перестройки. И я не исключаю вариант, при котором Чехович в следующем сезоне будет играть в топ-6. Барабанову удалось, хотя по таланту он далеко не ровня Ивану. Нельзя упускать момент, когда у «акул» есть заметный провал с нахождением лидеров в первых двух звеньях.