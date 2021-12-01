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«Салават» и «Нью-Джерси» имеют договорённость об аренде Мухамадуллина на следующий сезон

«Салават» и «Нью-Джерси» имеют договорённость об аренде Мухамадуллина на следующий сезон
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Как стало известно «Чемпионату», у уфимского «Салавата Юлаева» и «Нью-Джерси Дэвилз» есть принципиальная договорённость и на следующий сезон об аренде российского защитника Шакира Мухамадуллина.

Ранее стало известно, что клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» подписал контракт с 19-летним игроком обороны. Отмечается, что с Мухамадуллиным заключено трёхлетнее соглашение новичка.

Напомним, российский защитник был задрафтован «дьяволами» в первом раунде под общим 20-м номером в 2020 году. В этом сезоне Мухамадуллин принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего за уфимскую команду защитник провёл 99 матчей, набрав 18 (6+12) очков.

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