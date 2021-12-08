«Знал, что могу это сделать. Вопрос лишь времени». История первого вратарского гола в НХЛ

Вратарские голы – большая редкость для хоккея. Пожалуй, именно поэтому они так высоко ценятся болельщиками. Каждый зритель с нетерпением ждёт заброшенной шайбы от голкипера своей любимой команды, и, когда такие голы происходят, они всегда становятся большим и обсуждаемым событием.

В истории НХЛ было 15 случаев, когда вратари становились авторами заброшенных шайб. Первым стражем ворот, на которого был записан гол, стал Билли Смит из «Айлендерс». Однако 28 ноября 1979 года, когда это случилось, он не наносил броска в створ. Смит лишь был последним игроком «островитян», коснувшимся шайбы. Остальное за него сделали хоккеисты «Колорадо Рокиз», которые крайне неудачно воспользовались отложенным штрафом и умудрились из зоны атаки закатить игровой снаряд в собственные ворота. А поскольку по хоккейным правилам гол записывается на последнего игрока забившей команды, который контактировал с шайбой, именно Смит и был назван его автором.

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Первой же шайбы, которая действительно была заброшена вратарём, пришлось ждать ещё немногим больше восьми лет. Историческое событие произошло ровно 34 года назад, 8 декабря 1987 года. В одном из пяти матчей того игрового дня встречались «Филадельфия» и «Бостон». Те «Флайерз» были очень серьёзной командой – «лётчики» участвовали в финале Кубка Стэнли — 1987, где их сопротивление лишь в седьмом матче смог сломить династийный «Эдмонтон».

Ворота клуба из Пенсильвании защищал 23-летний Рон Хекстолл – лучший вратарь прошедшего сезона (который был для него дебютным в НХЛ) и обладатель «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение в финале (Хекстолл стал четвёртым хоккеистом не из победителя плей-офф, ставшим MVP). При этом в борьбе за звание лучшего новичка сезона Рон проиграл Люку Робитайлу.

И именно Хекстолл стал первым голкипером в истории лиги, нацеленный бросок которого привёл к голу. К концу матча «Филадельфия» выигрывала со счётом 4:2, и тогда «Бостон» заменил голкипера на шестого полевого игрока. Но отыграться «мишкам» не удалось. В одном из эпизодов хоккеисты «Брюинз» плохо распорядились шайбой – она оказалась у Хекстолла, который, не встретив достойного сопротивления и находившись слева от собственных ворот, успел оценить ситуацию, прицелиться и бросить шайбу в сторону пустых владений «Бостона». Игровой снаряд, не встретивший по пути никого из игроков, приземлился в районе синей линии «мишек» и за 1 минуту и 12 секунд до окончания основного времени закатился прямиком в сетку ворот «Брюинз»!

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Все игроки «Филадельфии» высыпали на лёд, чтобы поздравить автора исторического достижения, а зрители устроили ему стоячую овацию. «Не хочу прозвучать дерзко, — сказал после матча Хекстолл, — но я знал, что могу это сделать. Это был лишь вопрос времени».

«Помню, как сильно впечатлились мои одноклубники. Их реакция зашкаливала. Я предполагал, что забить гол будет круто, но не до такой степени, как они радовались… Это было всё равно что выиграть матч в плей-офф. Я просто сказал им: «Парни, успокойтесь!». Их празднование – то, что сделало этот гол особенным для меня», — делился воспоминаниями Рон в начале 2010-х.

Кстати, и в плей-офф Хекстолл тоже забросил первым. Он сделал это 11 апреля 1989 года, поразив ворота «Вашингтона», и стал пока что единственным в истории НХЛ голкипером, кому удавалось дважды забросить шайбу. Лидером же по количеству вратарских голов является Мартин Бродо, ставший автором сразу в трёх случаях. Но лишь одна из его шайб оказалась в воротах соперников после броска легендарного канадца. Последним же вратарём, забившим гол, стал Пекка Ринне, который сделал это в январе 2020 года.

Пока что НХЛ видела 15 вратарских голов. Восемь из них стали результатом целенаправленных бросков, ещё семь были просто записаны на голкиперов как на последних игроков забившей команды, коснувшихся шайбы. По ходу этого сезона забросить пытался страж ворот «Коламбуса» Элвис Мерзликин, но пока его попытки не оканчивались успехом. Однако ещё в конце предыдущей регулярки он говорил о намерении забить. Поэтому мы можем ожидать, что Мерзликин ещё не раз попробует вписать себя в историю уже в этом сезоне.