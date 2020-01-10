Первый гол вратаря в НХЛ за семь лет! Ринне забил броском из-за своих ворот

За что мы так любим хоккей? Безусловно, за красоту игры, за нервное напряжение во время матчей, за самый разный спектр эмоций, который нам дарит эта великая игра. Но великой её делают не только такие глобальные вещи, но и тот драйв, который мы испытываем в отдельно взятые моменты. Невероятной красоты гол или пас, яркая драка или, наоборот, высочайшее проявление джентльменства на льду, сумасшедший вратарский сейв, а также масса околохоккейных эпизодов, которые иногда интереснее самой игры. Хоккей состоит из таких мелочей, врезающихся в нашу память навсегда, и здорово, что эти мелочи бесконечны.

В очередном матче НХЛ встречались «Чикаго» и «Нэшвилл», команды, пока не попадающие в плей-офф на Западе. Игра у хозяев как-то сразу не задалась. «Хищники» открыли счёт уже на 4-й минуте, вскоре отличились ещё раз, а на первый перерыв уходили, ведя 3:0. Впрочем, хоккеисты «Чикаго» смогли успокоить игру, а затем начали неторопливый камбэк. Во втором периоде забили одну, в третьем – вторую и обеспечили весёлую концовку. Но тогда ещё никто не мог предположить, насколько удивительной получится последняя минута встречи.

«Блэкхоукс» сняли вратаря, с минуту пытались сравнять счёт, а затем получили гол в пустые ворота. На этом можно было заканчивать, но «Чикаго» ещё раз усадил Кори Кроуфорда на скамейку, и канадский вратарь со стороны вынужден был наблюдать, как в оставленную им рамку пятую шайбу отправляет Пека Ринне – финский голкипер «Нэшвилла»! За 22 секунды до сирены Ринне остановил шайбу за своими воротами в полном одиночестве (никого из шестерых игроков «Чикаго» не было рядом!), осмотрелся и метнул снаряд в направлении пустых ворот – залп оказался точным и в меру сильным, чтобы Кирби Дак не смог догнать шайбу.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Вратарь забил – такого в НХЛ не случалось почти семь лет! 19 октября 2013 года голкипером-голеадором выступил Майк Смит, а всего история лучшей лиги мира насчитывала до сегодняшнего дня 12 вратарских голов за авторством одиннадцати вратарей. Две шайбы за карьеру забросил Мартин Бродо, по одной на счету Рона Хекстола, Билли Смита, Дэмиана Роудза, Криса Осгуда, Жозе Теодора, Мики Норонена, Евгения Набокова, Криса Мэйсона, Майка Смита и Кэма Уорда.

Без сомнения, Ринне вошёл в историю. Самому финну это, безусловно, приятно, но наверняка его больше порадовал сам факт победы и его 29 сейвов, без которых не было бы ни успеха «Нэшвилла», ни исторической шайбы.