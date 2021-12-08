«Ак Барс» хочет пригласить пятого легионера до дедлайна. Главные инсайды КХЛ

До закрытия трансферного окна в КХЛ ещё есть время, поэтому команды всё активнее начинают работать на трансферном рынке. Рассказываем о возможных трансферах и обменах, которые клубы могут совершить в ближайшее время. По-прежнему большую активность проявляют «Ак Барс» и СКА.

«Ак Барс» планирует закрыть последнюю легионерскую позицию до дедлайна

После подписания контракта с экс-защитником «Тампы» и «Колорадо» Марком Барберио в составе команды Дмитрия Квартальнова стало четыре легионера – есть ещё Стивен Кэмпфер, Пер Линдхольм и Джордан Уил. По нашей информации, казанцы продолжают активный поиск в том числе и пятого иностранца, которого хотят пригласить в свои ряды до дедлайна. При этом последнего легионера могли взять вместе с Барберио, закрыв сразу две позиции, но провернуть такую сделку не получилось.

Интересно, что казанский клуб мог выменять защитника «Барыса» Даррена Дица (который имеет казахстанский паспорт и не является легионером), но североамериканец не захотел идти на понижение в зарплате, а нынешний контракт в Казани справедливо посчитали завышенным. По всей видимости, Диц так и доиграет нынешний сезон в Нур-Султане.

Крикунов намерен остаться в Риге на следующий сезон

«Понимаю ли я, что в рижском «Динамо» непростая ситуация? Более чем. Для меня не впервой сталкиваться с трудностями и много работать, надо разобраться, в чём там дело, за что берусь», – говорил мэтр отечественного тренерского цеха Владимир Крикунов сразу после своего назначения в рижское «Динамо». Удивительно, но в столь солидном возрасте сил у Владимира Васильевича по-прежнему хоть отбавляй. Тренер всегда готов к новому вызову. Вот и нынешний сезон почти наверняка не станет для Крикунова последним в его карьере.

Даже при том, что рижское «Динамо» (всем это прекрасно понятно) уже не попадёт ни в какой плей-офф, Крикунов намерен продолжить работу с латвийским клубом и уже заявил об этом руководству динамовцев. Так что практически наверняка в следующем сезоне мы снова увидим российского специалиста на тренерской лавке рижан. Тем интереснее!

Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Казань передумала менять Лямкина

Похоже, крупный тройной обмен между СКА, «Ак Барсом» и «Витязем», о котором мы писали на прошлой неделе, уже точно не состоится. Прежде всего потому, что в Казани передумали отдавать своего защитника Никиту Лямкина. Даже после подписания контракта с Марком Барберио в клубе из столицы Татарстана убеждены в том, что к плей-офф в составе команды должен быть максимум опытных защитников. А это значит, что срывается переход в «Ак Барс» центрального нападающего Миро Аалтонена (кстати, ещё один человек, который мог закрыть пятую позицию легионера в команде). Вратарь Александр Самонов, вызванный в сборную России на Кубок Первого канала, с большой долей вероятности тоже останется в Санкт-Петербурге. Это хороший актив для СКА, а после вызова в сборную его цена только возрастёт.

Слепец может оказаться в «Витязе»

Нападающий Кирилл Слепец, ставший частью сделки между «Амуром» и «Спартаком» в момент, когда команды совершали сделку по переезду в Москву Андрея Локтионова, может снова сменить команду. Форвард интересен «Витязю», который предпринимает попытки заполучить хоккеиста в свои ряды. Однако команды никак не могут договориться: хабаровчане просят взамен игрока или же солидную денежную компенсацию. Будет интересно посмотреть, смогут ли Хабаровск и Подольск решить вопрос до дедлайна. Кстати, сейчас Слепец командирован «Амуром» в Красноярск и выступает за «Сокол» в ВХЛ.