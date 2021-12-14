КХЛ расцвела в эпоху потолка зарплат. Но в Россию перестали приезжать реальные звёзды

Прошло две трети первого полноценного сезона КХЛ с потолком. Прошлогодний, понятно, был разодран предсезонными снятиями, массовыми вспышками, которые выбивали из состава людей, а также тем, что самые хитрые начали готовиться к потолку заранее. В этом году уже всё с нуля, все в более-менее равных условиях — и результат пока отменный.

Самое главное достижение этого сезона — если даже в самые сочные годы КХЛ (примерно сезон-2013/2014) забег начинало множество участников, которые совершенно очевидно ни на какой плей-офф рассчитывать не могли, то в этом году безнадёжных команд было лишь две. Это «Куньлунь», который мы вроде как терпим последний год, и «Адмирал», который собирался при понятно каких обстоятельствах, но с полноценной бригадой легионеров выглядел бы не хуже своей последней версии из сезона-2019/2020. «Витязь» и Рига отвалились от гонки лишь недавно — а если бы в Латвии не тянули с полноценной заменой Сергея Зубова, могли бы оставаться в игре и сейчас.

Эта регулярка наконец-то даёт сюжеты. Четыре года назад в олимпийский сезон журналистам чуть ли не по крупицам приходилось искать хоть какие-то чисто хоккейные поводы для статей не про СКА и ЦСКА (именно чисто хоккейные, а не жертвоприношение баранов в Астане и омская мятежвойна). Как новое имя и открытие преподносился Павел Падакин, который после первого же удачного сезона стух и сейчас играет в австрийском чемпионате. Теперь на выбор россыпь андердогов всех сортов — и два самых ярких из них позавчера выдали супершоу с автоголом.

Лига заметно помолодела — если в сезоне «всё ради Пхёнчхана» средний возраст 19 команд превышал 27 лет, то сейчас эту отметку перевалили лишь четыре клуба. Причём мы не находимся в абсурдной позиции условной финской лиги, где 17-летние забивают рядом с 40-летними. В этом году в КХЛ куча молодых имён и молодых команд — даже несмотря на то, что солидная часть из них сосредоточена в одной системе, где сидит друг у друга на головах.

Наконец, в КХЛ банально стали больше забивать. Причина понятна — из-за гиперконцентрации таланта в двух армейских клубах на остальную лигу сильных русских игроков не оставалось. Четыре года назад лучшим местным бомбардиром «СЮ» был уже почти едущий с ярмарки Энвер Лисин, в первом звене «Авангарда» выходили парни типа Анселя Галимова, который сейчас в Нижекамске выходит в боттом-6. Сейчас мастера размазаны по лиге более тонким слоем — и результативность одного матча в КХЛ выросла с 4,9 в олимпийский сезон до 5,2 сейчас. Это не так много, как в НХЛ, но лига долго билась лбом в заколдованные «5», которые преодолела в прошлом сезоне.

Фото: Коркка Александр, photo.khl.ru

Ждать, что после введения лимита зарплат условный «Адмирал» сразу же рванёт в топ, было бы глупо (хотя посмотрите на ту же «Северсталь», которая чуть богаче дальневосточников). Золотая эра КХЛ-2013 — это не 24 равных клуба, а 8-9 примерно равных по возможностям топ-клубов, встречи между которыми были непредсказуемыми. Примерно в это же агрегатное состояние и вернулся чемпионат.

Но проблемы всё ещё остаются. То, что КХЛ сейчас не так популярна, как было до Олимпиады в Сочи, — очевидно. Те, кому реформы не нравятся, рассказывают, что виноват потолок — из-за него народ якобы и срывается в Америку и даже в Европу, потому что дома недоплачивают. Но тенденция отъезда игроков пошла уже в 2015-м, примерно совпав с крахом курса рубля. Падение интереса к лиге как раз связано с отсутствием конкуренции. Много ли людей следит за ежегодным победоносным шествием Гулливера ЦСКА в лиге ВТБ? Да, скорее, ближе к показателям ВХЛ, чем КХЛ — полистайте ветки новостей лиги на наличие комментариев.

Период, который можно будет условно назвать «армейской четырёхлеткой» (2015-2019), на самом деле, очень серьёзно подкосил интерес к лиге — никому не интересно смотреть на то, как одни и те же выносят всех. Тогдашнее руководство лиги, которое в первые свои годы ещё только училось хоккейному хозяйству, ещё было страшно непоследовательным, больше заботилось о красивых логотипах лиги и мало смотрело на содержание, которое становилось всё унылее.Это был тот период, когда в комментариях и на гостевых слово «потолок» употреблялось через раз — казалось, что если он наступит, то тогда наступит и Город Солнца.

Но значит ли это, что только финансового лимита достаточно? Основной инструмент равенства команд в американских лигах — драфт, который позволяет клубам, куда бы игроки сами ни за что поехали, закреплять на них права до 27 лет. В наших условиях даже куцый драфт первых лет был раскритикован менеджерами топ-клубов и отменён — правда, очень многие таланты, на которых тратились защиты, оказались проквашены в глубоких составах этих же топ-клубов.

Фото: Беззубов Алексей, photo.khl.ru

В КХЛ всё еще довольно высокий возраст выхода на рынок свободных агентов, игроков на двусторонних контрактах можно гонять по лигам туда-сюда без выставления на драфт отказов, плюс остаются «обмены на деженую компенсацию», которые вряд ли можно искоренить полностью, но хотя бы добавить как обязательное условие обмена прав на игрока. Из-за этого середнякам всё ещё сложно получить местных игроков в расцвете сил — ну только если не повторится условная ситуация с Чеховичем, от которого до «Торпедо» отказалось несколько клубов. Если уж КХЛ переняла потолок, то должна брать и другие инструменты выравнивания возможностей.

Но при этом у нынешнего абсолютного равенства есть и плохая сторона для всей лиги — оно лишает возможности привозить в Россию реальных звёзд. Опять же сказался курс рубля, из-за которого контракты КХЛ даже близко не такие выгодные, как десять лет назад. Но лига формировала свою раннюю популярность за счёт доигрывавших суперзвёзд, из-за чего ту КХЛ ехидно называли «лигой пенсионеров».

Наверное, последний игрок из НХЛ, переманенный в КХЛ в расцвете сил и без нехоккейных причин — Владимир Соботка летом 2014-го. После него не было никого — ну и сложно привезти кого-то, учитывая, что в нынешних условиях сложно выписать контракт больше $ 1,3 млн. Поэтому оптимальным решением для нынешней КХЛ было бы понижение потолка с одновременным выводом из-под него одного игрока для каждого клуба.

Владимир Соботка Фото: ХК «Авангард»

Кому-то может показаться это несправедливым — но много ли звёзд выигрывало кубки в одиночку? Ягр в Омске сыграл хоть в одном финале, хотя бы конференции? А Яшин в СКА или Фёдоров в «Магнитке»? Но зато какой был пиар-эффект для лиги! При этом баланс состава бы не перекашивался — всё-таки это не баскетбол, одна звезда может затащить несколько лишних матчей, но не всю регулярку. Ну а равенство сил на том же Западе сейчас такое, что условный Капризов не вытащил бы ЦСКА один (хотя летние слухи о предложении в $ 10 млн из КХЛ — явно агентские игры).

Баланс между «звёздами» и «равенством» очень хрупок. НХЛ как самая богатая хоккейная лига мира может позволить себе иметь и то, и то — при этом на постройку баланса ушло очень много времени. КХЛ сначала выбрала только звёзд, а сейчас чаша склоняется в сторону только равенства, без ярких имён — и это для лиги такая же проблема, как и доминирование одного клуба.