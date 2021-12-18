Россия раскатала чехов, продлив серию побед! Репетиция Олимпиады идёт без осечек

Команда Алексея Жамнова, состоящая из игроков КХЛ, выглядит слаженным механизмом, но работы ещё много.

В очередном матче Кубка Первого канала сборной России предстояло сыграть с командой Чехии. Напомним, в первой игре были повержены канадцы (хоть они и выступают вне конкурса), а накануне с минимальным счётом обыграны шведы.

Чехи – ещё один принципиальный соперник россиян на все времена. «Я смотрю на игру сборной России на Кубке Первого канала с положительной стороны. Мне матчи понравились, где-то мы проявили себя лучше, где-то — чуть хуже. Игры проходят с интересом, в системе и активно, но ошибки неизбежны. Что касается тренерского штаба, то оценку деятельности Жамнова дадут только результаты.

Игра с Чехией будет сложной, с ними у нас всю историю были самые трудные встречи. Если мы забросим первыми — нам будет легче. Если забросят чехи, будет сложнее. Будем смотреть и желать того, чтобы наши забили первыми и довели встречу до победы. Также я думаю, что в нашей сборной ещё появятся новые люди», – завил нам перед игрой двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. И оказался прав.

В список хоккеистов, не попавших в заявку на отчётный матч, вошли: вратарь Иван Федотов, защитники Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Дамир Шарипзянов, а также нападающие Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Кирилл Семёнов, Сергей Толчинский, Кирилл Марченко, Андрей Чибисов.

В воротах хозяев турнира появился Билялов, а его сменщиком стал Самонов. Что ещё интересного? Вышел на лёд Каменев (на месте крайнего форварда, в центре — Кадейкин), а Грицюк оказался во второй тройке. Галимова и Морозова поставили в одно звено. Анисимова тренерский штаб россиян определил с Коршковым и Вовченко.

Кстати, капитаном сборной России снова стал защитник Егор Яковлев, хотя ранее в тренерском штабе говорили, что на каждый матч будут назначаться разные капитаны. Видимо, Яковлев отлично справляется со своими обязанностями.

Встречу коллектив Алексея Жамнова начал без раскачки. Уже на 14-й секунде первого периода Кадейкин выиграл вбрасывание в чужой зоне, а Грицюк броском с кистей запустил шайбу под перекладину. Вилл даже толком не понял, что произошло. За россиян сыграл и чешский форвард Милан Гулаш, который пробежал мимо Грицюка, хотя должен был блокировать бросок. Да и Коварж вчистую проиграл вбрасывание.

Вскоре соперник потерял концентрацию, Вилл как-то неудачно сыграл за своими воротами. Россияне отлично отборолись у лицевого борта, далее Коршков из-за ворот сделал пас на пятак, откуда Вовченко нанёс прицельный бросок. Прессинг и активная игра нашей команды приносили свои плоды.

На этом российская сборная не успокаивалась. Гусев сделал своевременный пас под чужую синюю линию, где Григоренко подхватил шайбу, оторвался от защитника и броском с кистей поразил цель.

Правда, отыграть на ноль сборной России не удалось. Ещё до перерыва Фролик набросил на пятак, отскок получился на клюшку Коваржа, который резко бросил точно в ближний угол ворот Билялова.

На второй период вместо Вилла в воротах чехов появился Шимон Грубец. И снова команда Жамнова выглядела прилично, раз за разом устраивая штурм ворот сборной Чехии. Чехи терпели, сами успели поиграть в большинстве, но в результате пропустили в четвёртый раз. Гусев выдал пас-конфетку на Григоренко, который с ходу бросил в верхний угол и оформил дубль. Красота!

Чехи совсем «поплыли» и бросили играть. Пушечный выстрел Елесина из круга вбрасывания и последующий рикошет от Анисимова сделали счёт неприличным – 5:1 в пользу россиян.

В третьем периоде в воротах сборной России появился Александр Самонов, получивший своё игровое время. Отыграть на ноль Самонову было не дано – после фола Кадейкина в большинстве отличился Гулаш.

5:2 – сборная России выиграла без особых проблем, но вопросы к команде Алексея Жамнова по-прежнему есть. Нужно улучшать игру на своём пятаке, а также подтягивать игру в меньшинстве. В целом же наша команда нравится. Главное, не сбавлять оборотов.