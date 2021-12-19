Овечкин — великий, но Лемье был ещё круче. 37-летний Марио разрывал НХЛ в звене с русскими

За 30 первых игр этого сезона Александр Овечкин набрал 47 очков и не уступил Коннору Макдэвиду, спад которого произошёл вместе с резким спадом всего «Эдмонтона». За всю историю НХЛ лучше был только один игрок — Марио Лемье, который невероятно провел осень 2002-го. Великую историю испортили травмы партнёров и финансовые проблемы команды.

Новость по теме У Овечкина 47 очков в первых 30 матчах сезона. Только Лемье набирал больше в 36+ лет

В декабре 2000-го Марио Лемье вернулся на лёд. В тот момент он уже был совладельцем своего «Питтсбурга», который удалось спасти от банкротства и переезда в другой город, но не от финансовых проблем. Не все верили, что это было всерьёз — например, комментировавший тогда игры Борис Майоров назвал это рекламным трюком. Однако СуперМарио, который не играл три года и мучился с травмами, за 43 матча выбил 76 очков и помог команде неожиданно для многих выйти в финал Востока.

Правда, идиллия длилась недолго. Летом 2001-го команда абсолютно бездарно обменяла Ягра в «Вашингтон», получив трёх игроков, суммарно проведших за «Питтсбург» 141 игру. Чешский тренер Иван Глинка был уволен осенью 2001-го после четырёх поражений подряд. Сам Лемье гораздо больше думал об Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, к которой он готовился в щадящем режиме, проведя лишь 24 матча за сезон. После Игр Марио не играл вообще.

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Городские журналисты очень возмущались тем фактом, что ломаный-переломанный владелец команды так явно поставил Олимпиаду выше свой же собственной команды. Осенью 2002-го Лемье обещал журналистам, что надеется сыграть минимум 75 матчей и побороться за Кубок. Все посмеялись — «Питтсбург» тогда сильно обеднел на звёзд, а защиту клуба в ежегодном рейтинге журнал Sports Illustrated поставил на последнее место в лиге.

Впрочем, рядом с Лемье в клубе была одна звезда, и звали её Алексей Ковалёв. Даже сам СуперМарио ставил Ковалёва выше себя в плане чистой техники и признавал, что у Алексея есть нужный талант для того, чтобы быть лучшим игроком в мире. «Игра Ковалёва — искусство рококо в эпоху тотального упрощения и вбросов» — писал журналист Майкл Фарбер. Тройка Ковалёва с чехами Робертом Лангом и Мартином Стракой была прекрасна, и одной из причин грустного сезона -2001/02 были и постоянные переломы Страки.

Ланг летом 2002-го ушёл в «Вашингтон», но сочетание решили менять минимально — место Ланга в центре занял другой центр с фамилией на «Л»: Лемье якобы и хотел видеть рядом с собой в звене Страку. Но в первом же матче сезона «Питтсбург» неприлично влетел от «Торонто» 0:6, и главный тренер передвинул на место Страки Алексея Морозова. Так родилось звено с короткой, но настолько яркой жизнью, что оно получило имя КЛМ-2 — понятно, кто был КЛМ-1.

Алексей Морозов Фото: Ian Tomlinson/Getty Images

На тот момент нынешний президент КХЛ больше запоминался ролью в фильме «Брат-2» и двумя отличными перформансами на МЧМ, а не самой игрой. Место на правом краю долгое время было надёжно забито Ягром и Ковалёвым, которых было нереально обойти — поэтому Морозов выходил в третьем звене, которое в той НХЛ еще не было креативным. «Я не был счастлив. Всё время вбрасывать шайбу от красной, проводить по 10 минут за матч — это не моя игра».

За следующие 10 игр Лемье набрал 27 очков, Ковалёв — 18, Морозов — 16. Морозов какое-то время шёл вторым в гонке бомбардиров лиги после СуперМарио — ему не помешало даже то, что в игре против «Атланты» шайба прилетела прямо в ухо, после чего пришлось накладывать 50 швов. В начале ноября «Питтсбург» делил второе место на Востоке, а первая тройка команды набирала более половины всех очков «Пингвинс».

Это же звено обеспечивало и историческое большинство «Питтсбурга» — к началу декабря «Пингвины» реализовывали каждое третье удаление соперника и претендовали на то, чтобы побить рекорд лиги, установленный когда-то «Монреалем». «Лемье, занимавший место вдали от эпицентра событий, оценивал, кто из партнёров остается без опеки. Ему-то и следовала точнейшая передача, после которой забить было невозможно» — описывал знаменитый журналист Дмитрий Рыжков игру против «Филадельфии», где «Питтсбург» четырежды забил в большинстве.

Алексей Ковалёв (слева), Марио Лемье (справа) Фото: Victor Decolongon/Getty Images

Восторгался не он один. «Молодость и задор Алексея Морозова, ум и опыт Марио Лемье, катание и бросок Алексея Ковалева — чем не идеальное сочетание всех возможных в хоккее качеств?» — писал журналист «СЭ» Игорь Ларин. Правда, именно Морозов стал первым элементом звена, которое отвалилось. Сначала тренер Рик Кехо снова начал пробовать на его месте Страку, а потом Алексей получил травму. Случилось это уже после пяти игр без набранных очков — Морозов получил травму кисти в игре с «Торонто». Ожидалось, что форвард пропустит месяц, но на самом деле в том сезоне он больше на лёд не выходил.

Это нанесло удар по и без того унылой глубине состава «Питтсбурга». Первая тройка команды и так играла много, особенно её 37-летний лидер: на старте сезона Лемье крайне редко получал меньше 23 минут, а в матчах с овертаймами его айстайм приближался уже и к получасу. И дело было не только в звёздном статусе и том, что четвёртые звенья в то время получали крохи времени — играть особо было некому.

Несмотря на мысли скептиков о том, что Морозов — самое слабое звено в его тройке, именно после его травмы результативность того же Лемье пошла на спад: в первых 20 матчах сезона он набрал 41 очко, а в следующих 20 — «лишь» 27. Впрочем, к Новому 2003 году это не мешало Лемье лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с гигантским преимуществом: у СуперМарио было 64 очка, у Маркуса Нэслунда на втором месте — лишь 48.

Однако сказка не могла длиться вечно — тренеры очень сильно нагружали Лемье, который редко когда проводил на льду меньше 22 минут, а в матчах с овертаймами пару раз приближался к получасу айстайма. В январе Лемье получил травму паха. Его команда, которая к тому времени висела где-то около восьмого места, моментально повалилась. Хотя Лемье быстро вернулся на лёд, а его команда ещё боролась за плей-офф, мешали большие финансовые проблемы.

Фото: Dave Sandford/Getty Images

«Питтсбургу» надо было срочно резать затраты и сокращать зарплаты — поэтому 10 февраля в «Рейнджерс» уехал Алексей Ковалёв, который получал почти $ 5 млн в год. Вместе с Ковалёвым в Нью-Йорк уехали ещё трое игроков для глубины — взамен были получены не очень перспективные, зато дешёвые парни, а ещё деньги (до локаута денежные компенсации можно было включать в обмены).

Без Ковалёва и глубины команда окончательно развалилась — последовала серия из 16 игр без побед, после которой СуперМарио предсказуемо свалился с первого места в гонке бомбардиров. «Он не терял своего мастерства, но сейчас соперникам легче сосредоточиться на нём» — объяснял Брендан Шэнахан. Обменянный Ковалёв был более понятен: «Марио всё ещё может контролировать игру — но нужна ещё пара хороших парней, которые бы отвлекали внимание соперника».

После обмена Ковалёва Лемье набрал 18 очков в 23 играх, но собрал чудовищные «-21» на этом промежутке времени. Это были не последние игры владельца команды — он понимал, что команде в глубокой перестройке на льду нужен игрок, который привлекал хоть какое-то внимание публики, которая бы покупала билеты. Правда, в сезоне-2003/04 Лемье смог провести лишь 10 матчей. Планировалось даже создание КЛМ-3, где место Ковалёва должен был занять белорус Константин Кольцов — но это сделать банально не успели.

Лемье ещё успеет поиграть вместе с Кросби, спасти команду от переезда, а недавно выгодно продать спасённый клуб — но это уже совсем другая история.